ETV Bharat / international

वॉशिंग्टन पोस्टचे पत्रकार खाशोग्गी यांच्या हत्या प्रकरणात क्राउन प्रिन्स यांना ट्रम्प यांच्याकडून क्लिनचीट

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन पोस्टचे पत्रकार खाशोग्गी यांच्या हत्या प्रकरणात क्राउन प्रिन्स यांना क्लिनचीट दिली.

Trump Saudi Prince meet
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प क्राउन प्रिन्स यांची भेट (AP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 19, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचं स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी महत्त्वपूर्ण विषयांवर करार केले. पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येबद्दल ट्रम्प यांना विचारण्यात आले. तेव्हा त्यांनी क्राउन प्रिन्स यांचा जमाल खाशोगी यांच्या हत्या प्रकरणात कोणताही सहभाग नव्हता, असे सांगत त्यांना क्लिनचीट केली.

व्हाईट हाऊसच्या निवेदनानुसार, सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेमध्ये नागरी अणुऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे पायाभूत सुविधा आणि एआय या विषयांवर करार केले. दोन्ही नेत्यांनी अमेरिका-सौदी स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स करारावरदेखील (एसडीए) स्वाक्षरी केली. या करारानंतर सौदी अरेबियाला अमेरिकेकडून एफ-३५ जेटसह इतर शस्त्रास्त्रे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सात वर्षांत क्राउन प्रिन्स यांचीव्हाईट हाऊसला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ट्रम्प यांनी क्राउन प्रिन्सचे स्वागत केले. त्यांना अत्यंत आदरणीय व्यक्ती म्हटले. दोघांनी दीर्घकालीन असलेल्या वैयक्तिक संबंधांना उजाळा दिला.

अमेरिकच्या विकासासाठी धोरणात्मक वचनबद्धता- प्रिन्स मोहम्मद यांनी अमेरिकेत सौदी अरेबियाकडून होणारी गुंतवणूक अंदाजे ६०० अब्ज डॉलर्सवरून जवळजवळ १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. त्यांनी ही गुंतवणूक करण्यात येणारी वाढ म्हणजे अमेरिकच्या विकासासाठी धोरणात्मक वचनबद्धता असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच संगणकीय शक्ती आणि अत्याधुनिक चिप्सच्या वाढत्या मागणीकडे लक्ष वेधले. पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या २०१८ च्या हत्येबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले, या घटनेत क्राउन प्रिन्स यांचा कोणताही सहभाग नव्हता. प्रिन्स मोहम्मद यांनी ही हत्या सौदी अरेबियासाठी अत्यंत दुःखद आणि गंभीर चूक असल्याचं म्हटलं आहे.

प्रिन्स मोहम्मद यांनी पुढे सांगितलं की, अशा घटनेची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी त्यांच्या सरकारनं महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सौदी अरेबियानं सुधारणात्मक आणि आवश्यक वाटणारी पावले उचलली आहेत. सौदी अरेबिया अब्राहम करारात सामील होण्यास आणि इस्रायलशी औपचारिक संबंध प्रस्थापित करण्यास इच्छुक आहे. तांत्रिकदृष्ट्या, क्राउन प्रिन्स हे सौदी अरेबियाचे प्रमुख नाहीत. परंतु प्रिन्स मोहम्मद यांनी त्यांचे वडील, ८९ वर्षीय किंग सलमान यांच्या दैनंदिन कारभाराची जबाबदारी स्वीकारली आहे. ट्रम्प आणि प्रिन्स मोहम्मद बुधवारी केनेडी सेंटरमध्ये एका गुंतवणूक शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहे. यामध्ये सेल्सफोर्स, क्वालकॉम, फायझर, क्लीव्हलँड क्लिनिक, शेवरॉन आणि अरामको, सौदी अरेबियाची राष्ट्रीय तेल आणि नैसर्गिक वायू कंपनीचे प्रमुख सहभागी होणार आहेत. या परिषदेनंतर महत्त्वाच्या कराराच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

कोण होते पत्रकार खशोग्गी- पत्रकार खशोग्गी यांची इस्तांबुल येथील वाणिज्य दुतावासात हत्या करण्यात आली होती. त्यांचा जन्म १३ ऑक्टोबर १९५८ साली सौदीतील धार्मिक शहर मदिना येथे झाला होता. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण सौदीमध्ये झाले होते. त्यांनी १९८३ मध्ये अमेरिकेच्या इंडियाना विश्वविद्यालयातून शिक्षण पूर्ण केले. यानंतर ते पत्रकारितेमध्ये आले. खशोग्गी हे डोडी फयाद यांचे चुलत भाऊ होते. फयाद प्रिंसेस डायनाचे प्रियकर होते. फयाद यांचा पॅरिसमधील कार अपघातात डायनासह मृत्यू झाला होता. अफगाणिस्तानमधील सोव्हिएत संघाची सेना आणि मुजाहिद्दीन यांच्यातील संघर्षाचे वार्तांकन करताना खशोग्गी चर्चेत आले होते.

TAGGED:

SAUDI PRINCE MOHAMMED BIN SALMAN
US SAUDI RELATIONSHIP
JAMAL KHASHOGGI MURDER
पत्रकार खाशोग्गी हत्या प्रकरण
TRUMP SAUDI PRINCE MEETING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.