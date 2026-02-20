ETV Bharat / international

अमेरिकेकडील UFO आणि एलियन्सची माहिती आता जगाला कळणार, संबंधित फाइल्स उघड करण्याचे ट्रम्प यांचे निर्देश

ओबामा यांनी पॉडकास्ट मुलाखतीत एलियन्स खरे असल्याचं सूचित केलं होतं. तेव्हा ओबामा यांनी "वर्गीकृत माहिती" उघड केल्याचा आरोप केल्यानंतर ट्रम्प यांनी ही घोषणा केलीय.

ट्रम्प
ट्रम्प (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 9:45 PM IST

2 Min Read
वॉशिंग्टन : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितलं की ते पेंटागॉन आणि इतर सरकारी संस्थांना "प्रचंड रस" असल्यामुळे कथित परग्रहवासी (एलियन्स) आणि UFO शी (उडत्या तबकड्या) संबंधित फायली प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देत आहेत.

ओबामा यांनी अलिकडेच एका पॉडकास्ट मुलाखतीत एलियन्स खरे असल्याचं सूचित केलं होतं. तेव्हा माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी "वर्गीकृत माहिती" उघड केल्याचा आरोप केल्यानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ही घोषणा केली. ट्रम्प यांनी एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांना सांगितलं की, "ते खरे आहेत की नाही हे मला माहीत नाही," आणि ओबामांविषयी म्हणाले की, "मी त्यांना ही माहिती "वर्गीकृत" मधून बाहेर काढून अडचणीतून बाहेर काढू शकतो."

गुरुवारी रात्री त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले की ते सरकारी संस्थांना "परग्रहवासी आणि परग्रही जीवन, अज्ञात हवाई घटना (UAP), आणि अज्ञात उडणाऱ्या वस्तू (UFOs) आणि या अत्यंत जटिल, परंतु अत्यंत मनोरंजक तसंच महत्त्वाच्या बाबींशी संबंधित कोणत्याही आणि इतर सर्व माहिती" प्रकाशित करण्याचे निर्देश देत आहेत.

गेल्या आठवड्याच्या शेवटी एका पॉडकास्टमध्ये ओबामा यांनी यासंदर्भात टिप्पणी केली होती. त्यांनी नंतर स्पष्ट केले की त्यांना एलियन्सनी "आपल्याशी संपर्क साधला आहे" असे पुरावे दिसले नाहीत, परंतु ते म्हणाले, "सांख्यिकीयदृष्ट्या, विश्व इतके विशाल आहे की तेथे जीवन असण्याची चांगलीच शक्यता आहे."

ट्रम्प यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितलं की जेव्हा परग्रही पर्यटकांच्या संभाव्यतेचा विचार केला जातो तेव्हा: "माझे यावर कोणतेही मत नाही. मी त्याबद्दल कधीच बोलत नाही. बरेच लोक त्याबद्दल बोलतात. बरेच लोक त्यावर विश्वास ठेवतात."

ट्रम्प यांची सून लारा ट्रम्प यांनी या आठवड्यात असं सूचित केलं होतं की त्या याबद्दल बोलण्यास तयार आहेत. मात्र, जेव्हा त्यांनी एका पॉडकास्टवर सांगितलं की अध्यक्षांनी एलियन्सवर काही निर्णय घेण्याचं ठरवलं आहे,जे ते "योग्य वेळी" सांगतील.

२०१७ मध्ये पेंटागॉन आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या एका गटानं द न्यू यॉर्क टाईम्स आणि पॉलिटिकोला अज्ञात वस्तूंचे नेव्ही व्हिडिओ लीक केल्यानंतर, अज्ञात उडणाऱ्या वस्तूंबद्दल सार्वजनिक रस आणि सरकारने परग्रही जीवनाची गुपितं लपवण्याची शक्यता पुन्हा एकदा लोकांच्या मनात निर्माण झाली. नव्याने केलेल्या छाननीमुळे काँग्रेसनं मे २०२२ मध्ये ५० वर्षांत UFO बद्दल पहिली सुनावणी घेतली, जरी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की नेव्ही जहाजावर तरंगणाऱ्या हिरव्या त्रिकोणांसारख्या दिसणाऱ्या वस्तू कदाचित ड्रोन होत्या.

तेव्हापासून पेंटागॉनने या विषयावर अधिक पारदर्शकतेचं आश्वासन दिलं आहे. जुलै २०२२ मध्ये त्यांनी ऑल-डोमेन अ‍ॅनोमली रिझोल्यूशन ऑफिस किंवा AARO ची स्थापना केली, जी सर्व लष्करी UFO चकमकींचे अहवाल गोळा करण्यासाठी एक मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून काम करत होती, आणि विभागीय टास्क फोर्सकडून जबाबदारी घेतली.

२०२३ मध्ये, त्यावेळचे AARO चे प्रमुख डॉ. शॉन किर्कपॅट्रिक यांनी पत्रकारांना सांगितलं की त्यांच्याकडे "कोणत्याही प्रकारच्या अलौकिक (अज्ञात हवाई घटना) च्या रिव्हर्स इंजिनिअरिंगसाठी कोणत्याही कार्यक्रमाच्या अस्तित्वाचा कोणताही पुरावा नाही". सार्वजनिक करण्यात आलेल्या माहितीवरून असं दिसून येतं की लष्करानं केलेले बहुतेक UFO अहवाल अनुत्तरित राहतात.

जून २०२४ मध्ये काँग्रेसला सादर केलेल्या १८ पानांच्या अवर्गीकृत अहवालात म्हटलं आहे की, गेल्यावर्षी सैन्य सदस्यांनी अज्ञात घटनांचे ४८५ अहवाल दिले होते. परंतु ११८ प्रकरणे "विविध प्रकारचे फुगे, पक्षी आणि मानवरहित हवाई प्रणाली यासारख्या प्रोसेइक वस्तू" असल्याचं आढळून आलं. "आजपर्यंत, AARO ला अलौकिक प्राणी, क्रियाकलाप किंवा तंत्रज्ञानाचे कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत हे अधोरेखित करणं महत्त्वाचं आहे," या गोष्टीवर अहवालात जोर देण्यात आला आहे.

