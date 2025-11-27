ट्रम्प यांच्याकडून नॅशनल गार्डवरील गोळीबाराचा "दहशतवादी कृत्य" असा उल्लेख; निर्णायक कारवाई करण्याचे आश्वासन
ताब्यात घेतलेला संशयित हा एक परदेशी व्यक्ती असून, तो अफगाणिस्तानातून आपल्या देशात आल्याचं समजतंय.
Published : November 27, 2025 at 12:41 PM IST
फ्लोरिडा (अमेरिका): थँक्सगिव्हिंगच्या सुट्टीच्या एक दिवस आधी नॅशनल कॅपिटलमध्ये दोन नॅशनल गार्ड्सवर अगदी जवळून गोळीबार केल्याचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. तसेच याला दहशतवादी घटना म्हणत त्यांनी जलद आणि निर्णायक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिलंय. होमलँड सिक्युरिटीनुसार, संशयित व्यक्ती अफगाण नागरिक होता हे नमूद करण्यात आलेले आहे.
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...earlier today, on the eve of the thanksgiving holiday, two members of the national guard serving in washington, dc, were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the white house... this heinous… pic.twitter.com/6GVTX6GFHN— ANI (@ANI) November 27, 2025
दोन नॅशनल गार्ड सदस्यांवर अगदी जवळून गोळीबार : फ्लोरिडा येथून आपल्या भाषणात ट्रम्प म्हणाले की, " थँक्सगिव्हिंगच्या सुट्टीच्या एक दिवस आधी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये सेवा देणाऱ्या दोन नॅशनल गार्ड सदस्यांवर अगदी जवळून गोळ्या घालण्यात आल्यात. व्हाईट हाऊसपासून काही पावलांच्या अंतरावर एका भयानक अन् घातपाती हल्ला घडवण्याच्या उद्देशानं या गोळ्या घालण्यात आल्यात. हा घृणास्पद हल्ला दुष्टपणा, द्वेष आणि दहशतीचे कृत्य होते. खरं तर हा आपल्या संपूर्ण देशाविरुद्धचा गुन्हा होता. हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा होता. सर्व अमेरिकन लोकांच्या दुःखद भावना वेस्ट व्हर्जिनिया नॅशनल गार्डच्या त्या दोन सदस्यांसोबत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत आहेत."
ताब्यात घेतलेला संशयित हा एक परदेशी व्यक्ती : ट्रम्प म्हणाले की, ज्याप्रमाणे देश गोळीबार झालेल्यांसाठी दुःख आणि वेदनांनी भरलेला आहे, त्याचप्रमाणे "आपणही धार्मिक क्रोध आणि दृढनिश्चयाने भरलेले आहोत." त्यांनी पुढे म्हटले की, ज्या व्यक्तीनं हे अत्याचार केले, त्याला अंतिम किंमत मोजावी लागेल. गृह सुरक्षा विभागाला खात्री आहे की, ताब्यात घेतलेला संशयित हा एक परदेशी व्यक्ती असून, तो अफगाणिस्तानातून आपल्या देशात आल्याचं समजतंय."
राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका अधोरेखित : ट्रम्प यांनी आरोप केला की, अफगाणिस्तानातील व्यक्तीला 2021 मध्ये बायडेन प्रशासनाने स्वाक्षरी केलेल्या कायद्यांनुसार त्याचा दर्जा सुधारण्यात आला, त्यामुळे तो त्या विमानानं अमेरिकेत आला" "तसेच हा हल्ला आपल्या देशासमोरील सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका अधोरेखित करतो. मागील प्रशासनाने जगभरातील 20 दशलक्ष कागदपत्रे नसलेल्या परदेशी लोकांना आत येण्याची परवानगी दिली." त्यांनी सांगितले की, अमेरिका आता बायडेन प्रशासनाच्या अंतर्गत अफगाणिस्तानातून अमेरिकेत प्रवेश केलेल्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची पुनर्तपासणी करेल आणि अमेरिकेवर प्रेम न करणाऱ्यांना हद्दपार करेल.
प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची पुनर्तपासणी केली जाणार : "आपल्या देशातील नसलेल्या लोकांकडून कायदा आणि सुव्यवस्थेवर होणारे हे हल्ले आपण सहन करणार नाही. बायडेनच्या नेतृत्वाखाली आता अफगाणिस्तानातून आपल्या देशात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची पुनर्तपासणी केली जाणार आहे आणि कोणत्याही देशातील अशा परदेशी व्यक्तीला काढून टाकण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली पाहिजेत, जो इथे राहत नाही किंवा आपल्या देशाला फायदा देत नाही, आपल्या देशावर प्रेम करू शकत नाही, तर ते आम्हाला इथे नको आहेत. अमेरिका कधीही दहशतवादाला बळी पडणार नाही किंवा शरण जाणार नाही. आपले सैनिक इतकं चांगलं काम करत करीत असून, त्यांच्या सुरक्षेचं ध्येय आम्ही सोडणार नाही."
राजधानीचे रक्षण करण्यासाठी आणखी 500 सैन्य पाठवण्याचे निर्देश : त्यांनी असेही म्हटले की, त्यांनी युद्ध विभागाला आपल्या राजधानीचे रक्षण करण्यासाठी आणखी 500 सैन्य पाठवण्याचे निर्देश दिलेत. आम्ही अमेरिकेला पुन्हा पूर्णपणे सुरक्षित करू आणि हल्ल्यातील गुन्हेगाराला जलद आणि निश्चितपणे न्याय मिळवून देऊ." "एका भयानक हल्ल्यात" गार्ड्समन मारले गेले, तेव्हा ते देशाचे रक्षण करण्याचे त्यांचे कर्तव्य बजावत होते आणि लोकांना या थँक्सगिव्हिंगमध्ये त्यांच्यासाठी प्रार्थना करण्यास सांगितले. सीबीएस न्यूजनुसार, संशयिताची ओळख रहमानउल्लाह लकनवाल अशी झाली आहे, जो 2021 मध्ये अमेरिकेत आला होता आणि पोलिसांच्या मते, त्याने एकट्यानेच हे कृत्य केल्याचे मानले जाते. बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) वॉशिंग्टन डीसीमध्ये वेस्ट व्हर्जिनिया नॅशनल गार्डच्या दोन सदस्यांवर गोळीबार करण्यात आलाय.
