इंडोनेशियामध्ये भीषण रेल्वे अपघात, 14 जणांचा मृत्यू, 38 जण जखमी
या अपघातात 14 जणांचा मृत्यू झाला असून 38 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Published : April 28, 2026 at 2:48 PM IST
जकार्ता : इंडोनेशियात एक भयानक ट्रेन दुर्घटना घडली आहे. इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता इथं दोन ट्रेनची जोरदार धडक झाली आहे. या अपघातात 14 जणांचा मृत्यू झाला असून 38 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर अनेक जण डब्यांमध्ये अडकले होते, असे अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितले. दरम्यान, या अपघाताचं कारण अद्याप समजलेलं नाही. "आतापर्यंत लोकल ट्रेनमधील 38 प्रवाशांना पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे," असं सरकारी मालकीच्या रेल्वे कंपनी पीटी केरेटा एपी इंडोनेशियाच्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्सच्या उपाध्यक्ष ऐनी पुरबा यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.
बेकासी तैमूर स्थानकावर हा अपघात : मिळालेल्या माहितीनुसार, जकार्ता इथं बेकासी तैमूर स्थानकावर हा अपघात घडला आहे. बेकासी तिमूर स्थानकावर थांबलेल्या एका प्रवासी ट्रेनच्या मागच्या डब्याला आर्गो ब्रोमो आंगग्रेक या लांब पल्ल्याच्या ट्रेनची धडक बसली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, संपूर्ण रेल्वे स्टेशनवर हादरा बसला होता. दरम्यान, वाहतुकीत व्यत्यय येऊ नये म्हणून हा डबा केवळ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आर्गो ब्रोमो आंगग्रेक ट्रेनमधील सर्व 240 प्रवासी सुरक्षित आहेत. तसंच पोलीस अपघातामागील कारण शोधत असल्याचं जकार्ताचे पोलीस प्रमुख असेप एडी सुहेरी यांनी घटनास्थळी पत्रकारांना सांगितलं.
One train slammed into another at a station outside Indonesia’s capital on Monday, killing at least four people and several others were trapped in a badly damaged car, officials said. pic.twitter.com/6ivA8P1haJ— The Associated Press (@AP) April 27, 2026
इंडोनेशियात यापूर्वी देखील अपघात : या अपघाताचे थरकाप उडवणारे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या घटनेबाबत सरकारी मालकीच्या रेल्वे कंपनीनं प्रवाशांची माफी मागितली आहे. दरम्यान, इंडोनेशियात रेल्वे दुर्घटनेची ही पहिलीच वेळी नाही. यापूर्वी देखील असे अनेक रेल्वे अपघात घडले आहेत. जानेवारी 2024 मध्ये, पश्चिम जावा प्रांतात दोन गाड्यांची टक्कर होऊन चार जणांचा मृत्यू झाला होता. ऑक्टोबर 2013 मध्ये पश्चिम जावामधील एका असुरक्षित रेल्वे क्रॉसिंगवर प्रवासी ट्रेनची मिनीबसला धडक बसून 13 जणांचा मृत्यू झाला होता. 2010 मध्ये, जकार्ताहून येणाऱ्या एका ट्रेनची मध्य जावा प्रांतातील एका स्थानकावर थांबलेल्या ट्रेनच्या मागच्या भागाला धडक बसून 36 जणांचा मृत्यू झाला होता.
