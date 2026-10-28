स्पेनमध्ये रेल्वे अपघात! 64 प्रवाशांचा मृत्यू, गाडीत 550 हून अधिक प्रवासी होते
एक ट्रेन थांबलेली असताना दुसरी ट्रेन तिच्यावर मागून धडकली.
Published : October 28, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 8:51 PM IST
माद्रिद: स्पेनमध्ये बुधवारी दोन गाड्यांची धडक झाली. या अपघातात एका गाडीचे दोन डबे रुळावरून घसरले असून, त्या अपघातात किमान 64 जणांचा मृत्यू झाला आहे. अधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्पेनच्या मध्यवर्ती भागात एका अतिवेगवान (हाय स्पीड) ट्रेनची धडक थांबलेल्या दुसऱ्या ट्रेनच्या मागील भागावर झाली. या धडकेमुळे दोन डबे रुळावरून घसरले आणि किमान 64 प्रवाशांचा जीव गेला.
मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम : कॅस्टिला-ला मांचा (Castilla-La Mancha) प्रदेशातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयाने मृतांच्या संख्येत वाढ झाल्याची खातरजमा केली आहे. या प्रदेशाचे अध्यक्ष एमिलियानो गार्सिया-पेज यांनी सांगितले की, किमान 80 लोक जखमी झाले आहेत. बचाव पथके सध्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या जिवंत व्यक्तींचा शोध घेत आहेत आणि मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम करत आहेत. स्पेनमध्ये या वर्षी झालेला हा दुसरा मोठा रेल्वे अपघात आहे. स्पेनच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या 'एडीआयएफ' (ADIF) संस्थेने सांगितले की, ही घटना बुधवारी सकाळी टोलेडो प्रांतात घडली. कॅस्टिला-ला मांचा प्रदेशाच्या प्रवक्त्या एस्थर पाडिला यांच्या म्हणण्यानुसार, या अपघातात शेकडो प्रवासी असलेल्या दोन अतिवेगवान गाड्यांचा समावेश होता. दोन्ही गाड्या एकाच दिशेने राजधानी माद्रिदपासून नैऋत्य स्पेनमधील सेव्हिलच्या दिशेने प्रवास करीत होत्या. माद्रिद, स्युदाद रियाल आणि अंदालुसिया दरम्यानची रेल्वे सेवा स्थगित करण्यात आली आहे.
रियाल आणि आंदालुसिया दरम्यानची रेल्वे सेवा स्थगित : स्पेनच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या 'एडीआयएफ' (ADIF) संस्थेने सांगितले की, हा अपघात बुधवारी सकाळी टोलेडो प्रांतात झाला. माद्रिद, सिउदाद रियाल आणि आंदालुसिया दरम्यानची रेल्वे सेवा स्थगित करण्यात आली आहे. पाडिला यांनी सरकारी प्रसारक 'टीव्हीई' (TVE) ला सांगितले की, माद्रिदकडून सेव्हिलच्या दिशेने एकाच मार्गावरून जाणाऱ्या दोन हाय स्पीड रेल्वेगाड्यांमध्ये हा अपघात झाला. एक रेल्वेगाडी थांबलेली असताना मागून आलेल्या दुसऱ्या रेल्वेने तिला धडक दिली, ज्यामुळे थांबलेल्या गाडीचे दोन डबे रुळावरून घसरले.
अपघाताचे नेमके कारण अस्पष्ट : अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या अपघातात सहभागी असलेल्या रेल्वेगाड्या सरकारी कंपनी 'रेनफे' (RENFE) आणि खासगी कंपनी 'इर्यो' (IRYO) यांच्या मालकीच्या होत्या. या दोन्ही कंपन्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या एका गंभीर अपघातातही संबंधित होत्या. पाडिला यांच्या माहितीनुसार, 'रेनफे'च्या रेल्वेमध्ये 397 प्रवासी, तर 'इर्यो'च्या रेल्वेमध्ये 147 प्रवासी होते.
अपघातात 45 जणांचा मृत्यू झाला होता : अपघातस्थळाजवळील 'उर्डा' (Urda) शहराचे महापौर मॅन्युएल गालन यांनी 'टीव्हीई'ला सांगितले की, अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत. 'कास्टिला-ला मांचा'चे प्रादेशिक अध्यक्ष एमिलियानो गार्सिया-पेज यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट केले की, ते घटनास्थळाकडे रवाना होत आहेत. याआधी जानेवारी महिन्यात दक्षिण स्पेनमध्ये एक रेल्वेगाडी रुळावरून घसरून समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या गाडीवर आदळली होती, ज्यात 45 जणांचा मृत्यू झाला होता. 2013 मध्ये झालेल्या अपघातानंतर (ज्यात 80 जणांचा बळी गेला होता) हा स्पेनमधील सर्वात भीषण रेल्वे अपघात ठरला होता. जानेवारीतील त्या घटनेमुळे स्पेनच्या विस्तृत हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्कवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत झाला होता.
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