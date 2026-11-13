पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये भीषण अपघात; प्रवासी व्हॅन नदीत कोसळल्याने 11 जणांचा मृत्यू
गुरुवारी संध्याकाळी एक व्हॅन गिलगिटवरून घिझरमधील यासिन व्हॅलीच्या दिशेने जात असताना हा अपघात घडला. मोर्काह पुलाजवळ चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने व्हॅन थेट यासिन नदीत कोसळली.
Published : November 13, 2026 at 12:08 PM IST
इस्लामाबाद- पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात एक प्रवासी व्हॅन नदीत कोसळल्याने किमान 11 जणांचा मृत्यू झाला, तर दोन जण जखमी झाले आहेत. 'डॉन' वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी सांगितले की, गुरुवारी संध्याकाळी ही व्हॅन गिलगिटवरून घिझर जिल्ह्यातील यासिन व्हॅलीच्या दिशेने जात असताना हा अपघात घडला. मोर्काह पुलाजवळ चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने व्हॅन थेट यासिन नदीत कोसळली.
मृतकांमध्ये महिला आणि मुलांचा समावेश : बचाव पथकांनी 10 प्रवाशांचे मृतदेह बाहेर काढले, ज्यामध्ये दोन महिलांचा समावेश आहे. तीन जखमी प्रवाशांना (ज्यामध्ये एका लहान मुलाचाही समावेश होता) वाचवून उपचारांसाठी गुपिस सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र, नंतर त्या मुलाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, ज्यामुळे मृतांची एकूण संख्या 11 वर पोहोचली आहे. मृत आणि जखमी व्यक्ती पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) यासिन व्हॅलीचे रहिवासी होते. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलीस तपास करत आहेत.
या भागातील स्थिती : या भागात रस्ते अपघात वारंवार घडतात. 'डॉन'च्या वृत्तानुसार, गेल्या आठवड्यात हजारा महामार्गावरील हवेलियन इंटरचेंजजवळ गिलगिटवरून इस्लामाबादला जाणारी एक प्रवासी बस डंपर ट्रकवर आदळली होती. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 30 जण जखमी झाले होते.
हेही वाचाः
इजिप्तमध्ये भीषण रेल्वे अपघात! 7 जण ठार, 100 हून अधिक जखमी
पोलंडमधील क्राको शहरात सशस्त्र व्यक्तीचा गोळीबार; 6 जण ठार, अनेक जखमी
निवडणुकीतील पराभवानंतर ट्रम्प यांनी इराणच्या तेल नेटवर्कला लक्ष्य केले; भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लादले
'जर मी निवडणुकीच्या रिंगणात असतो, तर नक्कीच जिंकलो असतो'; निवडणूक निकालांवर ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया