165 वर्षांत पहिल्यांदाच! विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी आता अमेरिकन डॉलरवर झळकणार
आता नवीन डॉलरच्या नोटांवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्वाक्षरी छापली जाण्याची शक्यता आहे.
Published : March 27, 2026 at 12:13 PM IST
वॉशिंग्टन- अमेरिकेच्या चलनात लवकरच एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता नवीन डॉलरच्या नोटांवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्वाक्षरी छापली जाण्याची शक्यता आहे. जर असे घडले तर अमेरिकेच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ असेल, जेव्हा एखादे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष म्हणजेच पदावर असतानाच त्यांच्याच प्रशासनाखाली जारी होणाऱ्या चलनाच्या नोटांवर थेटपणे झळकतील. आतापर्यंत अमेरिकन नोटांवर प्रामुख्याने माजी राष्ट्राध्यक्ष किंवा ऐतिहासिक व्यक्तींचीच चित्रे छापली जात असत; त्यामुळे या प्रकारे एखाद्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांचा समावेश होणे हा एका प्रस्थापित परंपरेपासूनचा फारकत घेणारा निर्णय मानला जातोय. याच कारणामुळे या संभाव्य बदलाभोवतीच्या चर्चांना उधाण आलंय आणि या निर्णयाकडे एक महत्त्वपूर्ण 'प्रतिकात्मक' निर्णय म्हणून पाहिले जातेय.
ऐतिहासिक परंपरा आता संपुष्टात आणली जाणार : गुरुवारी (26 मार्च रोजी) अमेरिकेच्या अर्थ विभागाने (Treasury Department) अशी घोषणा केली की, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 250 व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून चलनाच्या संदर्भातील एक मोठी ऐतिहासिक परंपरा आता संपुष्टात आणली जाणार आहे. 1861 पासून म्हणजेच गेल्या 165 वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या या पद्धतीनुसार अमेरिकन नोटांवर ऐतिहासिकदृष्ट्या दोन स्वाक्षऱ्या छापल्या जात असत. एक अर्थ सचिवांची (Treasury Secretary) आणि दुसरी 'अमेरिकेच्या कोषाध्यक्षांची' (Treasurer of the United States). मात्र, आता या पद्धतीत बदल केला जातोय. या नवीन रचनेनुसार, नोटांवरून कोषाध्यक्षांची स्वाक्षरी काढून टाकली जाणार आहे आणि केवळ अर्थ सचिवांची स्वाक्षरीच त्यावर कायम राहील. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या चलन व्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण परंपरा जी दीड शतकाहून अधिक काळ टिकून होती आता संपुष्टात येणार आहे.
ट्रम्प यांची स्वाक्षरी असलेल्या डॉलरच्या नोटांचे मुद्रण कधी सुरू होणार? : अमेरिकेच्या चलनात जून महिन्यापासून एका महत्त्वपूर्ण बदलाची अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. अर्थ विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन 100 डॉलरच्या नोटांचे मुद्रण जून महिन्यात सुरू होणार आहे. या नवीन नोटांवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अर्थ सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांच्या स्वाक्षऱ्या असतील. ज्यामुळे या नोटा सध्या चलनात असलेल्या नोटांपेक्षा वेगळ्या ठरतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा बदल केवळ 100 डॉलरच्या नोटांपुरताच मर्यादित नसेल; विशेष म्हणजे टप्प्याटप्प्याने आणि इतर मूल्यांच्या नोटाही याच धर्तीवर जारी केल्या जातील, जेणेकरून संपूर्ण चलन व्यवस्थेमध्ये एकसमानता राखली जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांचा दावा आहे की, अर्थव्यवस्थेत बळकटी आली आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेने बळकटीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती : एका निवेदनाद्वारे अमेरिकेचे अर्थ सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी असे प्रतिपादन केले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या अर्थव्यवस्थेने बळकटीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती केलीय. त्यांनी पुढे असे सुचवले की, डॉलरवर ट्रम्प यांचे नाव समाविष्ट करणे हा त्यांच्या या कामगिरीचे स्मरण करण्याचा एक अद्वितीय आणि प्रतिकात्मक मार्ग ठरू शकेल. बेसेंट यांच्या मते, अशा प्रकारच्या कृतीमुळे केवळ आर्थिक प्रगतीच प्रतिबिंबित होणार नाही, तर ज्या काळात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळाली होती, त्या काळातील धोरणे आणि निर्णयांच्या स्मृती जतन करण्यासही मदत होणार आहे.
अमेरिका स्वातंत्र्याचा 250 वा वर्धापन दिन साजरा करणार : अमेरिका आपल्या स्वातंत्र्याच्या 250 व्या वर्धापन दिनाचा प्रसंग खऱ्या अर्थाने विशेष बनवण्यासाठी सज्ज झालीय आणि यावेळी या सोहळ्याशी संबंधित चर्चांच्या केंद्रस्थानी खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प आहेत. या ऐतिहासिक प्रसंगाचे औचित्य साधून 24 कॅरेट सोन्याचे एक विशेष 'स्मृती नाणे' (commemorative coin) जारी करण्याची योजना आखली जातेय, ज्यावर ट्रम्प यांच्या प्रतिमेचे कोरीव काम असेल. या नाण्याच्या रचनेनुसार (डिझाइननुसार), ट्रम्प यांना 'रेझोल्युट डेस्क'वर (Resolute Desk) झुकलेल्या अवस्थेत आणि त्यांची मूठ आवळलेली असताना दर्शवण्यात आलंय. ही अशी एक मुद्रा आहे जी सामर्थ्य आणि दृढनिश्चयाचा संदेश देण्यासाठी निवडण्यात आलीय. या रचनेला 'अमेरिकन कमिशन ऑफ फाइन आर्ट्स'कडून यापूर्वीच मंजुरी मिळालीय, ज्यामुळे ही योजना आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर पोहोचल्याचे संकेत मिळतात. अमेरिकेचा कायदा सर्वसाधारणपणे चलनात असलेल्या नियमित नाण्यांवर किंवा नोटांवर एखाद्या हयात असलेल्या राष्ट्राध्यक्षाची प्रतिमा छापण्यास मनाई करतो; तरीही प्रशासनाच्या मते हा उपक्रम कायदेशीर नियमांच्या चौकटीतच बसतो. याचे कारण असे की, हे नाणे नियमित कायदेशीर चलन नसून, केवळ एक 'स्मृती नाणे' म्हणून जारी केले जाणार आहे.
