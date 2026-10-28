यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांना मिठी मारून 'ऑर्डर ऑफ झायेद II' देऊन केले सन्मानित
मिळालेल्या माहितीनुसार, यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद यांनी कॅप्टन मच्छार यांना मिठी मारली आणि त्यानंतर त्यांना हा सन्मान प्रदान केला.
Published : October 28, 2026 at 6:07 PM IST
दुबई: संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छार आणि 'फ्लायदुबई'च्या कर्मचारी सदस्याला त्यांच्या धैर्याबद्दल आणि व्यावसायिक वर्तनाबद्दल सन्मानित केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद यांनी कॅप्टन मच्छार यांना मिठी मारली आणि त्यानंतर त्यांना हा सन्मान प्रदान केला. अबू धाबी येथे आयोजित एका साध्या समारंभात कॅप्टन स्मित मच्छार यांना 'ऑर्डर ऑफ झायेद II' देऊन गौरविण्यात आले.
कर्मचारी सदस्यांना 'ऑर्डर ऑफ झायेद II (प्रथम श्रेणी)' प्रदान : विशेष म्हणजे 30 सप्टेंबर रोजी कॉकपिटमध्ये घडलेल्या एका घटनेदरम्यान गंभीर जखमी असूनही कॅप्टनने कॉकपिटचा दरवाजा उघडला, ज्यामुळे कर्मचारी आणि प्रवासी आत येऊ शकले आणि एक मोठी दुर्घटना टळली. यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी या घटनेत सहभागी असलेल्या कर्मचारी सदस्यांना 'ऑर्डर ऑफ झायेद II (प्रथम श्रेणी)' प्रदान केला. हा सन्मान त्यांच्या धैर्याची, आणीबाणीच्या प्रसंगी प्रवाशांचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नांची आणि विमानाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यातील त्यांच्या भूमिकेची दखल घेतो. कॅप्टन मच्छार यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी प्रशंसा मिळत आहे; भारत, यूएई, इस्रायल आणि अमेरिकेतील नेत्यांनी त्यांच्या कृतीचे कौतुक केले आहे.
शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांच्या हस्ते प्रदान : त्यांच्या धैर्याची दखल घेत, इस्रायलनेही जाहीर केले आहे की, कॅप्टन मच्छार दुखापतीतून पूर्णपणे बरे झाल्यावर त्यांना 'नागरी शौर्य पुरस्कार' (सिव्हिलियन ब्रेव्हरी अवॉर्ड) देऊन सन्मानित केले जाईल. हे सन्मान दुबईचे क्राउन प्रिन्स, उपपंतप्रधान, संरक्षण मंत्री आणि दुबई कार्यकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. मंगळवारी यूएईचे उपराष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान आणि दुबईचे शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांच्या उपस्थितीत, शेख मोहम्मद बिन झायेद यांनी कर्मचारी सदस्यांची भेट घेतली आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचे कौतुक केले.
व्यावसायिकता आणि वचनबद्धतेबद्दल कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन : यूएईच्या नेतृत्वाने कठीण परिस्थितीत प्रवाशांची आणि विमानाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दाखवलेले धैर्य, व्यावसायिकता आणि वचनबद्धतेबद्दल कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही राष्ट्राची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. या सन्मानाबद्दल कर्मचारी सदस्यांनी यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांचे आभार मानले आणि अशा प्रकारचा गौरव मिळाल्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला. हा सन्मान त्या घटनेदरम्यान त्यांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची दखल घेतो, ज्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर शोकांतिकेत रूपांतरित होण्यापासून वाचली.
इतरांच्या सुरक्षिततेप्रति असलेल्या समर्पणाचे प्रतीक : याआधी 3 ऑक्टोबर रोजी, शेख हमदान यांनी कॅप्टन मच्छार यांची भेट घेतली, जे या घटनेत झालेल्या दुखापतींवर उपचार घेत होते. या भेटीदरम्यान, क्राउन प्रिन्स यांनी कठीण आपत्कालीन परिस्थितीत दाखवलेले धैर्य, संयम आणि जबाबदारीची जाणीव याबद्दल भारतीय वैमानिकाचे कौतुक केले. शेख हमदान यांनी म्हटले की, कॅप्टन मच्छार यांनी शौर्य आणि मानवी जीवनाप्रती काळजीचे एक आदर्श उदाहरण घालून दिले आहे. त्यांनी कॅप्टन मच्छार यांच्या कृतीला त्यांच्या धैर्याचे आणि इतरांच्या सुरक्षिततेप्रति असलेल्या समर्पणाचे प्रतीक असल्याचे म्हटले. सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये शेख हमदान यांनी नमूद केले की, ते स्वतः आणि देशाचे नेतृत्व, कॅप्टन मच्छार यांच्या कार्याचे पूर्णपणे कौतुक करतात.
क्राउन प्रिन्स यांनी या गोष्टीवर भर दिला : त्यांनी पुढे जोडले की, कॅप्टन मच्छार हे यूएईच्या टीमचा आणि देशाच्या इतिहासाचा एक भाग आहेत, याचा यूएईला अभिमान आहे. त्यांनी नमूद केले की, यूएईची मूल्ये ही करुणा, शांतता आणि मानवी जीवनाचा आदर यांवर आधारित आहेत. क्राउन प्रिन्स यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, एक भारतीय कॅप्टन या देशाशी संबंधित आहेत, याचा यूएईला अभिमान वाटतो. त्यांनी पुढे म्हटले की, हा देश "करुणेची, शांततेची आणि जीवनाची भूमी" आहे. याआधी, यूएईच्या 'जनरल सिव्हिल एव्हिएशन अथॉरिटी'ने (GCAA) कॉकपिटमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणल्याबद्दल कॅप्टन स्मित मच्छार, विमान कर्मचारी आणि प्रवाशांचे कौतुक केले होते.
यूएई ते इस्रायल दरम्यानच्या विमानातील घटना : 30 सप्टेंबर रोजी 'फ्लायदुबई'चे (Flydubai) एक विमान यूएईहून इस्रायलच्या दिशेने जात असताना, ते हायजॅक करण्याचा (अपहरणाचा) प्रयत्न झाला. हा प्रयत्न खुद्द कॅप्टन मच्छार यांच्यासोबत असलेल्या सह-वैमानिकाने (जो ओमानचा नागरिक आहे) केला होता. या सह-वैमानिकाने कॉकपिटमध्ये ठेवलेल्या आपत्कालीन कुऱ्हाडीचा वापर करून कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, कॅप्टन मच्छार यांनी कॉकपिटचा दरवाजा उघडण्यात यश मिळवले. त्यानंतर, विमानात उपस्थित असलेल्या प्रवाशांनी हस्तक्षेप करून त्या सह-वैमानिकाला पकडले आणि विमान कोसळण्यापासून वाचवले.
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