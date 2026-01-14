ETV Bharat / international

इराण आंदोलन : मृत्यूचा आकडा अडीच हजारांच्या पार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला 'हा' इशारा

इराणमध्ये उसळलेल्या हिंसक आंदोलनात तब्बल अडीच हजार पेक्षा जास्त आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. इराणमध्ये सध्या इंटरनेट सेवा बंद आहे.

Iran Protests Death Toll Increased
इराण आंदोलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 14, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई : इराण निदर्शनांमधील मृतांचा आकडा 2 हजार 500 च्या पुढं गेला आहे, अशी माहिती कार्यकर्त्यांनी वृत्तसंस्थेला दिली आहे. निदर्शकांवर केलेल्या कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांनी इंटरनेट सेवा खंडित केल्यानंतर मंगळवारी अनेक दिवसांनी प्रथमच इराणी नागरिकांनी परदेशात फोन केले. अमेरिकेतील 'ह्युमन राइट्स अॅक्टिव्हिस्ट्स न्यूज एजन्सी'नं दिलेल्या वृत्तानुसार, बुधवारी पहाटे मृतांची संख्या किमान 2,571 वर पोहोचली. हा आकडा इराणमधील आतापर्यंतच्या मृतांच्या संख्येपेक्षा खूप मोठा आहे. इराणी सरकारी दूरचित्रवाणीनं प्रथमच या मृत्यूंची अधिकृत कबुली दिली आहे.

ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेवरील संतापातून निदर्शनं : इराणच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेवरील संतापातून दोन आठवड्यांपूर्वी ही निदर्शनं सुरू झाली. आंदोलकांनी 86 वर्षीय नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना लक्ष्य केलं. असोसिएटेड प्रेसनं मंगळवारी तेहरानमधील निदर्शनांमध्ये खामेनी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

मृतांचा नवीन आकडा सार्वजनिक : मृतांचा नवीन आकडा सार्वजनिक झाल्यानंतर लगेचच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' प्लॅटफॉर्मवर “इराणी देशभक्तांनो, आंदोलन करत रहा - तुमच्या संस्थांवर ताबा मिळवा!!!” असं नमूद केलं. “जोपर्यंत आंदोलकांची ही निरर्थक हत्या थांबत नाही, तोपर्यंत मी इराणी अधिकाऱ्यांसोबतच्या सर्व बैठका रद्द केल्या आहेत. मदत येत आहे.” काही तासांनंतर, ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, 'त्यानुसार' कारवाई करण्यापूर्वी त्यांचं प्रशासन ठार झालेल्या आंदोलकांच्या संख्येबद्दल अचूक अहवालाची वाट पाहत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणी सुरक्षा दलांबद्दल संताप : “मला वाटते इराणी सुरक्षा दलांनी खूप गैरवर्तन केलं आहे. मात्र याची पुष्टी झालेली नाही.” इराणी अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा ट्रम्प यांना कारवाई न करण्याचा इशारा दिला. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव अली लारीजानी यांनी अमेरिकेच्या भूमिकेला उत्तर देताना लिहिले, की “आम्ही इराणच्या लोकांच्या मुख्य मारेकऱ्यांची नावं जाहीर करतो,” असं नमूद केलं.

मृत्यूचा वाढला आकडा : मृतांपैकी 2,403 आंदोलक होते आणि 147 सरकारशी संबंधित होते. या आंदोलनादरम्यान 12 मुलांचा मृत्यू झाला असून नऊ नागरिकही मारले गेले आहेत. हे नागरिक आंदोलनात सहभागी नव्हते, असंही या गटानं वृत्तसंस्थेला सांगितलं. 18,100 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. इराणमध्ये इंटरनेट बंद असल्यानं परदेशातून निदर्शनांचा अंदाज घेणं अधिक कठीण झालं आहे. असोसिएटेड प्रेस (AP) स्वतंत्रपणे या आकडेवारीचं मूल्यांकन करू शकलेलं नाही. इराण सरकारनं एकूण जीवितहानीचे आकडे दिलेले नाहीत.

मृत्यूची संख्या कमी सांगितली जात आहे : मानवाधिकार कार्यकर्ते वृत्तसंस्थेच्या (Human Rights Activists News Agency) स्कायलर थॉम्पसन यांनी एपीला सांगितलं की, "नवीन आकडेवारी धक्कादायक आहे. केवळ दोन आठवड्यांत हा आकडा 2022 च्या महसा अमिनी आंदोलनातील अनेक महिने चाललेल्या आंदोलनातील मृत्यूच्या संख्येच्या चौपट झाला आहे. हा आकडा आणखी वाढेल," अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. "आम्हाला धक्का बसला आहे, पण तरीही आम्हाला वाटते की ही संख्या कमी सांगितली जात आहे." इराणीमधील नागरिकांनी मध्य तेहरानमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दलांची उपस्थिती, जळालेल्या सरकारी इमारती, फोडलेले एटीएम आणि रस्त्यावर तुरळक लोक असल्याचं वर्णन केलं. अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या शक्यतेसह पुढं काय होईल, याबद्दल प्रथमच फोनवर बोलताना नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली.

हेही वाचा :

  1. ट्रम्प यांच्याकडून इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25 टक्के कर लादण्याची घोषणा
  2. इराणमध्ये सरकारविरोधातील हिंसक निदर्शनं सुरूच; आंदोलनातील मृतांची संख्या 544 वर पोहोचली, राष्ट्रपतींनी केलं शांततेचं आवाहन
  3. इराणमध्ये वातावरण चिघळलं, इंटरनेट आणि टेलिफोन सेवा बंद; हजारो निदर्शक रस्त्यांवर

TAGGED:

HUMAN RIGHTS ACTIVISTS NEWS AGENCY
DEATH TOLL IN IRAN
इराण आंदोलन
मृत्यूचा आकडा अडीच हजारांच्या पार
IRAN PROTESTS DEATH TOLL INCREASED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.