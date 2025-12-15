ETV Bharat / international

बोंडी बीच फायरिंग : अंधाधुंद गोळीबार करणाऱ्या दहशतावाद्याची बंदुक हिसकावली; सिडनीच्या हिरोचं जगभरात कौतुक

सिडनी येथील बोंडी बीचवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर एक व्हिडिओ समोर आला आहे. यामध्ये एका व्यक्तीनं दहशतवाद्याची बंदूक हिसकावून त्याच्यावर ताबा मिळवल्याचं दिसत आहे.

बोंडी बीच फायरिंग (Twitter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 1:08 PM IST

सिडनी : ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी येथील बोंडी बीचवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 16 जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं निर्माण झालं आहे. पण यादरम्यान, एका व्यक्तीचं प्रचंड कौतुक होत आहे. त्या व्यक्तीनं गोळीबार करणाऱ्या दहशतवाद्याची बंदूक हिसकावून घेतली आणि हा हल्ला रोखला. यानंतर आता संपूर्ण जग त्या व्यक्तीच्या शौर्याचं आणि धाडसाचं कौतुक करत आहे. ऑस्ट्रेलियन वृत्त वाहिनी 7 न्यूजच्या माहितीनुसार, दहशतवाद्याकडून बंदूक हिसकावून घेणाऱ्या धाडसी व्यक्तीचं नाव अहमद अल अहमद असं आहे. अहमद सिडनीतच एक फळांचं दुकान चालवतो.

हनुक्का सेलिब्रेशन दरम्यान झाला हल्ला : वास्तविक, बोंडी बीचवर रविवारी हजारो लोक हनुक्का सणाच्या सेलिब्रेशनसाठी जमले होते. त्यावेळी दोन दहशतवाद्यांनी गर्दीत घुसून अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला. अचानक झालेल्या गोळीबारामुळे घबराट पसरली आणि लोक सुरक्षिततेसाठी इकडे तिकडे पळत सुटले. यात किमान 16 जणांचा मृत्यू झाला आणि 42 जण जखमी झाल्याची माहिती आहे.

हल्लेखोराकडून अहमदनं बंदूक कशी हिसकावून घेतली? : दहशतवाद्यांच्या गोळीबारानंतर झालेल्या धावपळीत अहमद अल अहमद यानंही सुरक्षित ठिकाणी लपण्याचा प्रयत्न केला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अहमद एका कारच्या मागे लपलेला दिसत आहे. या दरम्यान, त्यानं संधी साधून एका हल्लेखोराला मागून पकडलं. नंतर दोघांमध्ये झटापट सुरू झाली. यामध्ये अहमदनं हल्लेखोरावर ताबा मिळवला आणि त्याची बंदूक हिसकावून घेतली. यानंतर त्यानं ती बंदूक दहशताद्यावर रोखली. तेवढ्यात हल्लेखोर घाबरून पळून गेला. या घटनेदरम्यान अहमदला दोन गोळ्या लागल्याचं वृत्त आहे. सध्या तो रुग्णालयात उपचार घेत असल्याची माहिती त्याच्या एका नातेवाईकानं दिली.

पिता-पुत्रानं केला हल्ला : न्यू साउथ वेल्स पोलिसांनी सांगितलं की, हल्लेखोरांमध्ये पिता आणि पुत्र दोघं होते. ऑस्ट्रेलियातील ही तीन दशकांमधील सर्वात भीषण गोळीबाराची घटना आहे. न्यू साउथ वेल्सचे पोलीस आयुक्त मेल लॅनियन यांनी सांगितलं की, हल्लेखोरांमधील (वय 50) व्यक्तीला पोलिसांनी ठार मारलं. तर दुसरा हल्लेखोर (वय 24) जखमी झाला आहे आणि त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

स्थानिक वृत्तपत्रांच्या मते, मृतांमध्ये 10 वर्षांच्या मुलांपासून ते 87 वर्षांच्या वृद्धांचा समावेश आहे. सोमवारी सकाळपर्यंत किमान 42 जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरू होते, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर होती.

सिडनी
बोंडी बीच फायरिंग
