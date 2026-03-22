सुदानमधील रुग्णालयावर मोठा हल्ला, 60 हून अधिक ठार, 13 मुलांचा समावेश

जागतिक आरोग्य संघटनेनं सुदान देशातील एका रुग्णालयावरील एका भीषण हल्ल्याची पुष्टी केली आहे. यामध्ये 64 जणांचा मृत्यू झाला असून, यामध्ये 13 मुलांचा समावेश आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 12:17 PM IST

Updated : March 22, 2026 at 12:27 PM IST

Choose ETV Bharat

कैरो : सुदानमधून एक अतिशय वाईट बातमी समोर आली आहे. येथील दारफूर प्रदेशात रुग्णालयावर झालेल्या एका हल्ल्यात किमान 64 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये 13 लहान मुलं, दोन परिचारिका, एक डॉक्टर आणि अनेक रुग्णांचा समावेश आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) शनिवारी याची पुष्टी केली आहे.

पूर्व दारफूरमधील 'अल-दाएन टीचिंग हॉस्पिटल'वर शुक्रवारी (20 मार्च) हा हल्ला झाला. या हल्ल्यात किमान 89 जण जखमी झाले असून रुग्णालय पूर्णपणे बंद पडलं आहे, अशी माहिती WHO चे प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस यांनी ‘एक्स’ वर दिली.

2023 पासून सुदानमध्ये अराजकता : खरं तर, एप्रिल 2023 पासून सुदानमध्ये अराजकता निर्माण झाली आहे. सैन्य आणि ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’ (RSF) या अर्धसैनिक गटामधील सत्तासंघर्ष उग्र युद्धात परिवर्तित झाला आहे.

या हल्ल्यासाठी RSF नं सैन्याला जबाबदार धरलं आहे. मात्र, सैन्यानं हा आरोप फेटाळून लावला आहे. काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, हल्ल्याचं टार्गेट जवळचं पोलीस ठाणे होतं. त्यांनी गोपनीयतेच्या अटीवर ही माहिती दिली.

आतापर्यंत 40 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू : या विनाशकारी संघर्षात आतापर्यंत संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार 40 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, मदत संस्थांच्या मते प्रत्यक्ष मृतांचा आकडा यापेक्षा खूपच जास्त असू शकतो.

WHO च्या मते, युद्ध सुरू झाल्यापासून आरोग्य सुविधांवरील हल्ल्यांमध्ये दोन हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 'पुरेसा रक्तपात झाला आहे, पुरेसं दुःख सहन केलं गेलं आहे. आता सूदानमधील संघर्ष कमी करण्याची वेळ आली आहे,' असं घेब्रेयेसस यांनी म्हटलं आहे.

