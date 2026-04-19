इराणकडून पुन्हा हॉर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये निर्बंध; दोन भारतीय जहाजांवर गोळीबार
इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ यांनी म्हटलं की, वॉशिंग्टनसोबतच्या चर्चेत प्रगती" झाली आहे. परंतु यात अनेक उणिवा असून काही मूलभूत मुद्दे अद्याप बाकी आहेत.
Published : April 19, 2026 at 1:26 PM IST
तेहरान (इराण): हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर (Strait of Hormuz) पुन्हा निर्बंध लागू करण्यात आल्याचं इस्रायलनं जाहीर केलं. अमेरिकेनं इराणी बंदरांवर सतत नाकेबंदी कायम ठेवून नियमांचं उल्लंघन चालवल्याचा इराणनं आरोप केला.
इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनुसार तेहराननं यापूर्वी, सद्भावनेनं आणि वाटाघाटींनंतर, तेलवाहू टँकर्स आणि व्यापारी जहाजांना हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मर्यादित आणि नियंत्रित पद्धतीनं जाण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अमेरिकेनं वारंवार आपली वचने मोडली आहेत. अमेरिकेनं इराणच्या बंदरांवर नाकेबंदी लागू करण्याच्या बहाण्यानं समुद्री लुटमार आणि दरोडेखोरीसारख्या कृत्यांमध्ये सहभाग घेतला आहे.
वाटाघाटींदरम्यान झालेल्या मागील करारांनुसार इराणनं सद्भावनेनं वागत काही ठराविक तेलवाहू टँकर्स आणि व्यापारी जहाजांना हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून नियंत्रित पद्धतीनं जाण्याची परवानगी दिली होती. अमेरिकन लोक आपली वचने वारंवार मोडण्याची जुनी सवय सोडत नाहीत. तथाकथित नाकेबंदीच्या नावाखाली समुद्रात लुटमार आणि दरोडेखोरी करत आहेत. इराणच्या प्रवक्त्यानं पुढे स्पष्ट केलं की, या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण आता अधिक कडक करण्यात आलं आहे. हा जलमार्ग सध्या इराणी लष्कराच्या कडक व्यवस्थापन आणि नियंत्रणाखाली आहे. या निवेदनात पुढे म्हटलं आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण पुन्हा पूर्वीसारखं करण्यात आलं आहे. जोपर्यंत अमेरिकेकडून इराणी जहाजांसाठी जलवाहतुकीच्या पूर्ण स्वातंत्र्याची हमी दिली जात नाही, तोपर्यंत सध्याची परिस्थिती अशीच कायम राहील.
- ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे इराणनं बदलली भूमिका- इराणची ही भूमिका ट्रम्प यांच्या सोशल मीडियातील पोस्टनंतर समोर आली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं होतं की, होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये पुन्हा प्रवेश मिळवण्यासाठी इराणकडून प्रयत्न केले जात असले मोठा शांतता करार होईपर्यंत इराणी बंदरांवर अमेरिकेची नाकेबंदी लागू राहणार आहे.
भारतीय जहाजांवर इराणकडून गोळीबार- इराणी नौदलाच्या दोन लढाऊ नौकांनी हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) प्रवास करणाऱ्या दोन जहाजांवर गोळीबार केला आहे. इराणी प्रसारमाध्यमांनी नमूद केलं की, इराणी नौदलानं हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पश्चिमेकडे जाणाऱ्या दोन भारतीय जहाजांना माघारी फिरवले. या जहाजांवर गोळीबार करण्यात आला. इराणनं अमेरिकेच्या नाकेबंदीला प्रत्युत्तर म्हणून हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा बंद करण्याची घोषणा केली आहे. भारतीय जहाजावर करण्यात आलेल्या गोळीबाराच्या घटनेसंदर्भात भारतानं इराणचे भारतातील राजदूत मोहम्मद फताअली यांच्याकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे. त्या दोन जहाजांमध्ये 20 लाख बॅरल्स इतका तेलाचा साठा भरलेला आहे.
