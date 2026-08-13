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"दाव्याने वास्तविकता बदलत नाही", ट्रम्पने होमुर्झवर केलेल्या दाव्यावरून इराणचा जोरदार पलटवार

"अमेरिकेचं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर पूर्ण नियंत्रण आहे. आम्ही हे नियंत्रण पूर्णपणे कायम ठेवूत", असं ट्रम्प म्हणाले होते.

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प्रातिनिधिक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 4:15 PM IST

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तेहराण : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाद गेल्या अनेक महिन्यांपासून कायम आहे. दोन्ही देश आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर आपलं नियंत्रण असल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. त्यानंतर इराणने हा दावा खोडून काढत जोरदार पलटवार केला आहे. हा जलमार्ग बंद आहे. तसेच जोवर अमेरिका तेहराणच्या अटी मान्य करत नाही तोपर्यंत सामुद्रधुनी खुली करण्यात येणार नाही, असं इराणकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अमेरिकेसमोर एकूण 6 अटी ठेवल्या आहेत.

'पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अ‍ॅथॉरिटी' या एक्स अकाउंटवरुन पोस्ट करण्यात आली आहे. "ट्रम्पचा दावा आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विधानानुसार, होर्मुझची सामुद्रधुनी आता बंद नाही. मात्र त्यामुळे सत्यता बदलत नाही", असं या पोस्टमध्ये म्हटलंय.

इराणकडून जोरदार प्रत्युत्तर -: अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियावर पोस्टद्वारे केलेल्या दाव्यानुसार, "होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद नाहीय. मात्र दाव्यामुळे वास्तविकता बदलत नाही. होमुर्झ आताही बंद आहे. तसेच इराणच्या अटी मान्य केल्या जात नाहीत तो पर्यंत होर्मुझ पुन्हा उघडण्यात येणार नाही", असं पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अ‍ॅथॉरिटीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ट्रम्पच्या 'ट्रूथ सोशल' या अकाउंटवरुन हा दावा करण्यात आला होता. इराणकडून त्यानंतर काही तासांनी जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आलं.

ट्रम्पने काय म्हटलं होतं? -: "अमेरिकेचं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर पूर्ण नियंत्रण आहे. आम्ही हे नियंत्रण पूर्णपणे कायम ठेवूत. सर्वजण आमच्या नौदल नाकेबंदीला 'पोलादी भिंत' म्हणत आहेत. तसेच इराण याबाबत काही करु शकत नाही", असं ट्रम्पने 'ट्रुथ सोशल'द्वारे म्हटलं होतं.

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TAGGED:

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डोनाल्ड ट्रम्प
IRAN VS USA

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