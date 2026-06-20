मोठी बातमी : इराणने पुन्हा एकदा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद केली; पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा वाढणार?
इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद करण्याची घोषणा केली आहे. इराणच्या लष्कराच्या या निर्णयामुळे पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा एकदा भडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
Published : June 20, 2026 at 8:34 PM IST
दुबई : इराणनं 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) पुन्हा बंद केली आहे. लेबनॉनमधील इस्रायली लष्कराच्या कारवायांबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करताना इराणच्या संयुक्त लष्करी मुख्यालयानं ही घोषणा केली. लेबनॉनमधील इस्रायली हल्ल्यांचा संदर्भ देत सरकारी दूरचित्रवाणी वाहिनीवरून यासंदर्भातील निवेदन जारी करण्यात आलं. इराणच्या या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील 111 दिवस चाललेला संघर्ष संपवण्यासाठी 14 कलमी करार झाला आहे. याला 'इस्लामाबाद करार' असं नाव देण्यात आलं आहे. इस्रायल या कराराचा भाग नाही आणि इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की, सैन्य लेबनॉनमधून माघार घेणार नाही. या पार्श्वभूमीवर, इराणनं 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' पुन्हा एकदा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय प्रादेशिक तणाव वाढवू शकतो.
अमेरिकेसोबतच्या कराराचं उल्लंघन - इराण : दक्षिण लेबनॉनवर इस्रायलनं केलेल्या हल्ल्यांमुळे 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' बंद केल्याचं इराणच्या केंद्रीय लष्करी मुख्यालयानं जाहीर केलं आहे. इराणनं या हल्ल्यांना अमेरिकेसोबत झालेल्या कराराचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. सरकारी दूरचित्रवाणीवरून प्रसारित करण्यात आलेल्या एका निवेदनात 'खातम-अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स'नं घोषणा केली की, "याद्वारे जाहीर करण्यात येतं की, होर्मुझची सामुद्रधुनी जहाजांच्या वाहतुकीसाठी बंद केली जाईल. हे पहिलं पाऊल शत्रूकडून आपल्या वचनबद्धतेचं उल्लंघन केल्याच्या विरोधातील प्रतिक्रिया आहे आणि जर ही आक्रमकता अशीच चालू राहिली, तर पुढील उपाययोजना केल्या जातील.
इराण अमेरिकेवर दबाव टाकत आहे? : 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'बाबत इराणने उचललेल्या या पावलाचा उद्देश अमेरिकेवर दबाव आणणं हा आहे, जेणेकरून अमेरिका इस्रायलला करारातील पहिली अट अमलात आणण्यास भाग पाडेल. इराणनं म्हटलं आहे की, त्यांचे वाटाघाटी करणारे शिष्टमंडळ लवकरच स्वित्झर्लंडला जाणार आहे. पुढील कार्यवाही सुलभ करण्यासाठी आणि अंतरिम करारांतर्गत दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्याची मागणी करण्यासाठी हे शिष्टमंडळ स्वित्झर्लंडला भेट देणार असल्याचं इराणच्या प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांवरून दिसून येतं.
'फार्स न्यूज एजन्सी'नुसार, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं आहे की, "स्वित्झर्लंडमध्ये आमचा उद्देश समोरच्या पक्षावर (अमेरिकेवर) त्यांनी दिलेली वचनं पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकणं आणि आपल्या जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी करण्याची त्यांची योजना काय आहे, हे स्पष्ट करून घेणं हा आहे."
दरम्यान, 'मेहर न्यूज एजन्सी'नं वृत्त दिलं आहे की, हे शिष्टमंडळ काही मिनिटांतच स्वित्झर्लंडसाठी रवाना होईल. अमेरिकेनं आपली आश्वासनं पूर्ण करण्यास नकार दिल्यास, इराण आवश्यक ती पावलं उचलून त्याला प्रत्युत्तर देईल, असंही प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केलं.
इस्रायली हल्ल्यांमध्ये किमान 16 जणांचा मृत्यू : शनिवारी (20 जून) दक्षिण लेबनॉनवर झालेल्या इस्रायली हल्ल्यांमध्ये दोन मुलांसह किमान 16 जण ठार झाले. शस्त्रसंधी कराराबाबतची माहिती समोर आल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच हे हल्ले झाले. पश्चिम आशियातील युद्ध संपवण्याच्या उद्देशानं अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या तात्पुरत्या करारावर या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
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