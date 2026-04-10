'हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजांकडून शुल्क आकारणे थांबवा'; युद्धविरामाच्या काळात ट्रम्प यांचा इराणला इशारा
इराणने असे करण्यापासून परावृत्त झाल्यास तेच सर्वोत्तम ठरेल आणि जर ते खरोखरच अशा कृतींमध्ये सहभागी असतील, तर त्यांनी त्या त्वरित थांबवल्या पाहिजेत, असंही ट्रम्प म्हणालेत.
Published : April 10, 2026 at 9:52 AM IST
वॉशिंग्टन : युद्धविरामाची घोषणा होऊनही अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांवर (टँकर्सवर) इराण शुल्क (टोल) आकारत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यांनी तेहरानला या कृतीबद्दल इशारा दिलाय. 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) वरील एका पोस्टमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलंय की, "हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या टँकर्सवर इराण टोल आकारत असल्याच्या बातम्या आहेत." तसेच इराणने असे करण्यापासून परावृत्त झाल्यास तेच सर्वोत्तम ठरेल आणि जर ते खरोखरच अशा कृतींमध्ये सहभागी असतील, तर त्यांनी त्या त्वरित थांबवल्या पाहिजेत, असंही ट्रम्प यांनी सांगितलंय.
तेहरानला तात्पुरत्या युद्धविराम कराराची आठवण करून दिलीय : दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलवाहू जहाजांच्या वाहतुकीबाबत इराण 'दुष्ट हेतूने' (bad faith) वागत असल्याचा आरोप केलाय आणि तेहरानला तात्पुरत्या युद्धविराम कराराची आठवण करून दिलीय. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलाचा प्रवाह सुरू राहू देऊन इराण अत्यंत अनुचित वर्तन करीत आहे. काही लोक याला 'अप्रामाणिकपणा' असेही म्हणू शकतील. "हा आमचा करार नाही," असे त्यांनी जाहीर केलंय.
अमेरिका आणि इराण या दोन पक्षांमधील मतभेद वाढतच चाललेत : या परिस्थितीमुळे आधीच नाजूक स्थितीत असलेला युद्धविराम धोक्यात आलाय, कारण इस्लामाबादमध्ये वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वीच अमेरिका आणि इराण या दोन पक्षांमधील मतभेद वाढतच चालले आहेत. यापूर्वी तेहरानने इस्रायलवर कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. लेबनॉनवर हल्ले करून इस्रायलने हे उल्लंघन केल्याचे त्यांचे म्हणणे होते; तसेच लेबनॉनमधील युद्धविराम हा व्यापक शांतता कराराचाच एक अविभाज्य भाग असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले होते.
युद्धविराम लेबनॉनला लागू होत नाही : वॉशिंग्टन आणि इस्रायल या दोघांचेही असे म्हणणे आहे की, हा युद्धविराम लेबनॉनला लागू होत नाही. या परस्परविरोधी दृष्टिकोनामुळे राजनैतिक प्रयत्न अधिकच गुंतागुंतीचे झालेत आणि युद्धविराम मोडीत निघण्याचा धोका वाढलाय. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, लेबनॉनमध्ये कोणताही युद्धविराम अस्तित्वात नाही. तसेच नेतन्याहू यांनी हिजबुल्लाहविरुद्ध लष्करी कारवाया पूर्ण ताकदीने सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय.
तोपर्यंत इस्रायल आपल्या कारवाया थांबवणार नाही- नेत्यानाहू : "लेबनॉनमध्ये कोणताही युद्धविराम नाही," ही बाब स्पष्ट करण्याच्या आपल्या उद्देशावर नेतन्याहू यांनी भर दिलाय. इस्रायल आपल्या संपूर्ण लष्करी सामर्थ्यासह हिजबुल्लाहवर हल्ले करीत आहेत आणि जोपर्यंत सुरक्षा पूर्णपणे प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत इस्रायल आपल्या कारवाया थांबवणार नाही. नेतन्याहू यांनी पुढे सांगितले की, हिजबुल्लाहचा शस्त्रसाठा नष्ट करणे आणि ऐतिहासिक शांतता करार घडवून आणणे या उद्देशाने लेबनॉन सरकारशी थेट वाटाघाटी सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाला दिलेत. ते म्हणाले, "लेबनॉन सरकारकडून वारंवार आलेल्या विनंत्यांनंतर..." काल रात्री मी मंत्रिमंडळाला लेबनॉनशी थेट वाटाघाटी सुरू करण्याचे निर्देश दिले, ज्याचे दोन उद्देश आहेत. पहिला उद्देश म्हणजे हिजबुल्लाहचा शस्त्रसाठा नष्ट करणे; दुसऱ्यामध्ये इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात ऐतिहासिक शांतता करार घडवून आणण्याचा समावेश आहे.
