श्रीलंकेच्या सैन्यानं तब्बल 35 मच्छीमारांना केलं अटक: मध्यरात्री पकडून केला 'हा' आरोप

श्रीलंकन सैन्यदलानं 35 तामिळनाडूतील मच्छीमारांना अटक केली आहे. या मच्छीमारांकडून बोटी जप्त करण्यात आल्या आहेत. अटक केलेल्या 35 तामिळनाडूच्या मच्छीमारांना कंकेसंथुराई नौदलाच्या छावणीत नेण्यात आलं.

Srilankan Navy Arrested Fishermen
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 1:37 PM IST

1 Min Read
रामनाथपुरम : श्रीलंकेच्या नौदलानं 35 तामिळनाडू मच्छिमारांना अटक केली आहे. या मच्छीमारांकडून एक देशी बोट आणि 3 मोटारबोटींनाही जप्त करण्यात आलं. या मच्छीमारांनी सीमेपलीकडून मासेमारी केल्याचा आरोप श्रीलंकेच्या नौदलानं केला आहे. मागील दीड महिन्याच्या कालावधीत श्रीलंकेच्या नौदलानं तब्बल 40 पेक्षा जास्त मच्छीमारांना अटक केली आहे.

श्रीलंकेच्या नौदलानं केली 35 मच्छीमारांना अटक : श्रीलंकेच्या नौदलानं तामिळनाडूच्या 35 मच्छीमारांना रात्री अटक केली. या मच्छीमारांनी श्रीलंकन सीमेत घुसून मासेमारी केल्याचा आरोप श्रीलंकन नौदलानं केला. श्रीलंकन सैन्यानं तामिळनाडूच्या मच्छिमारांना अटक करणं ही वारंवार घडणारी घटना आहे. मच्छिमारांच्या प्रश्नाबाबत तामिळनाडू सरकार सतत केंद्र सरकारवर दबाव आणत आहे. मागील दीड महिन्यात श्रीलंकेच्या नौदलानं 40 हून अधिक मच्छीमारांना अटक केली आहे.

श्रीलंकेच्या नौदलानं देशी बोट केली जप्त : श्रीलंकेच्या नौदलानं या मच्छीमारांकडून एक देशी बोट जप्त केली आहे. या बोटीतील 4 मच्छीमारांना श्रीलंकन सैन्य दलानं अटक केली. हे मच्छीमार तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या मासेमारी बंदरांवरून श्रीलंकन सीमेत घुसून मासेमारी करत असल्याचा आरोप श्रीलंकन सैन्यानं केला आहे. त्यानंतर श्रीलंकन सैन्यान 31 मच्छीमारांना याच आरोपाखाली अटक केलं आहे. या मच्छीमारांकडून 3 मोटारबोटी देखील जप्त करण्यात आल्या आहेत.

मच्छीमारांना ठेवलं कंकेसंथुराई नौदलाच्या छावणीत : श्रीलंकेच्या नौदलानं रविवारी रात्री अटक केलेल्या 35 तामिळनाडूच्या मच्छीमारांना कंकेसंथुराई नौदलाच्या छावणीत नेण्यात आलं आहे. चौकशीनंतर त्यांना जाफना मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडं सोपवलं जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करून तुरुंगात टाकलं जाईल, असं श्रीलंकेच्या नौदलाच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं आहे. अटक केलेले मच्छिमार तामिळनाडूच्या नागापट्टिनम आणि कराइकल भागातील असू शकतात, असं जाफना मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

