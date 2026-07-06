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श्रीलंकेतील तुरुंगात हिंसाचार, कैद्यांच्या दोन गटांत झालेल्या संघर्षात 25 जणांचा मृत्यू

नेगोंबो तुरुंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत.

Lanka prison clash : Death toll rises to 25
नेगोंबो तुरुंगाबाहेर ​​विशेष कृती दलाचे जवान तैनात. (AFP)
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By PTI

Published : July 6, 2026 at 6:36 PM IST

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कोलंबो : श्रीलंकेच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील नेगोंबो शहरातील तुरुंगात झालेल्या हिंसाचारात 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितलं की, रविवारी तुरुंगात कैद्यांच्या दोन प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये संघर्ष झाला होता. यानंतर दंगलखोर कैद्यांनी तुरुंगातील बंदुका ताब्यात घेतल्यामुळं सोमवारी पुन्हा संघर्ष उफाळून आला. दरम्यान, नेगोंबो तुरुंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत.

25 जणांचा मृत्यू, 100 हून अधिक जण जखमी : मिळालेल्या माहितीनुसार, या हिंसाचारात ठार झालेल्यांमध्ये एका तुरुंग अधिकाऱ्याचाही समावेश आहे. हिरू न्यूजनं अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, तुरुंगातील संघर्ष आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात 25 जणांचा मृत्यू झाला असून 100 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. प्राथमिक तपासानुसार, तुरुंगातील अमली पदार्थांच्या तस्करीला कथितपणे पाठिंबा देणारा एक गट आणि अशा कारवायांना विरोध करणारा दुसरा गट यांच्यात हा हिंसाचार उफाळून आला.

तीन कैद्यांना पल्लनसेना तुरुंग छावणीत हलवण्यात आलं : तुरुंगातील सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांचे विशेष कृती दल (एसटीएफ) आणि दंगल नियंत्रण पथके तैनात करण्यात आली आहेत. संघर्षानंतर शांतता प्रस्थापित करण्याच्या आणि पुढील हिंसाचार रोखण्याच्या प्रयत्नात सोमवारी तीन कैद्यांना पल्लनसेना तुरुंग छावणीत हलवण्यात आलं आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक : या घटनेची विशेष चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, असं तुरुंग विभागाचे माध्यम प्रवक्ते ए.सी. गजनायके यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "तुरुंग महासंचालकांच्या सूचनेनुसार या अशांततेची परिस्थिती आणि कारणं यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. तसंच या प्रकरणी स्वतंत्र पोलीस चौकशीही सुरू आहे." दरम्यान, श्रीलंकेचे न्यायमंत्री हर्षणा ननायक्कारा यांनी नेगोंबो तुरुंगातील कैद्यांमधील संघर्षाबाबत सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

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TAGGED:

कोलंबो
श्रीलंकेतील तुरुंगात हिंसाचार
नेगोंबो
दोन गटांत संघर्ष
SRI LANKA PRISON CLASH

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