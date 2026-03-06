ETV Bharat / international

श्रीलंकेने दुसऱ्या इराणी जहाजाला डॉकमध्ये येण्यास दिली परवानगी, 208 जणांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले

अध्यक्ष दिसानायके यांनी सांगितले की, आयआरआयएनएस बुशेहर या जहाजाने इंजिनमधील बिघाडाचे कारण देत श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करण्याची परवानगी मागितली होती.

Sri Lanka second Iranian ship
श्रीलंकेने दुसऱ्या इराणी जहाजाला डॉकमध्ये येण्यास दिली परवानगी (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलंबो : श्रीलंकेने गुरुवारी त्रिंकोमालीच्या पूर्वेकडील बंदरात दुसऱ्या इराणी जहाजाला डॉकमध्ये येण्यास परवानगी दिली आणि त्यातील सर्व 208 क्रू मेंबर्सना सुरक्षितपणे बाहेर काढले. अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके यांनी ही माहिती दिली. एक दिवसापूर्वी श्रीलंकेजवळ इराणी नौदलाच्या युद्धनौकेवर (फ्रिगेट) हल्ला झाला होता. अध्यक्ष दिसानायके यांनी सांगितले की, आयआरआयएनएस बुशेहर या जहाजाने इंजिनमधील बिघाडाचे कारण देत श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यांनी सांगितले की, मानवतावादी मदत पुरवताना जहाज तटस्थ ठेवायचे होते. राष्ट्रपतींनी पुढे सांगितले की, श्रीलंकेची भूमिका संघर्षातील एका पक्षाच्या विनंतीला प्रतिसाद देण्यापुरती मर्यादित होती. त्यांनी यावर भर दिला की प्रत्येक जीव मौल्यवान आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, जहाजावरील सर्व 208 क्रू मेंबर्सना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलंय.

इराणी जहाजाला श्रीलंकेच्या पाण्यात प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात आली : श्रीलंकेने सांगितले की, दुसऱ्या इराणी जहाजाने त्यांच्या पाण्यात प्रवेश करण्याची परवानगी मागितलीय आणि ते यासंदर्भात योग्य कारवाई करण्याचा विचार करीत आहेत. श्रीलंकेच्या दक्षिण किनाऱ्यावर अमेरिकेच्या पाणबुडी हल्ल्यानंतर बुडालेल्या इराणी युद्धनौके आयरिस देनामधून सुमारे 80 इराणी खलाशांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आल्याचे श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले.

सर्व प्रवाशांसाठी सुरक्षितता : दुसऱ्या इराणी जहाजाबद्दल मुख्य विरोधी पक्षनेते साजिथ प्रेमदासा यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारचे प्रवक्ते आणि मंत्री नलिंडा जयतिस्सा म्हणाले की, "आम्हाला याची जाणीव आहे आणि सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याचा विचार करीत आहोत." ते पुढे म्हणाले, "प्रादेशिक शांतता राखण्यासाठी आम्ही या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी हस्तक्षेप करीत आहोत."

जहाजाने आपत्कालीन मदतीची विनंती केली : जयतिस्सा म्हणाले की, जहाज श्रीलंकेच्या विस्तारित आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) वाट पाहत आहे, परंतु ते श्रीलंकेच्या प्रादेशिक सागरी हद्दीच्या बाहेर आहे. जहाजाने आपत्कालीन मदतीची विनंती केली आहे. दरम्यान, अमेरिकेने टॉर्पेडोने हल्ला केलेल्या जहाजातील वाचलेल्या क्रू सदस्यांवर उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले की, त्यांच्या दुखापती गंभीर नाहीत.

इराणी जहाज विशाखापट्टणमहून घरी परतत होते : मृत 84 इराणी खलाशांच्या मृतदेहांचे शवविच्छेदन गॅले येथील करापिटिया रुग्णालयात केले जाणार आहे. जखमींवर त्याच रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ज्या जहाजावर हल्ला झाला ते नौदलाच्या ताफ्याच्या सरावानंतर भारतातील विशाखापट्टणमहून घरी परतत होते. जहाजाने आपत्कालीन संदेश का पाठवला हे श्रीलंकेच्या नौदलाने स्पष्ट केले नाही, परंतु अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ म्हणाले की, एका अमेरिकन पाणबुडीने आंतरराष्ट्रीय पाण्यात इराणी युद्धनौका बुडवली.

हेही वाचाः

भारताला मोठा दिलासा! रशियाकडून तेल खरेदीसाठी अमेरिकेनं दिली 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत

भारतीय हवाई दलाचं लढाऊ विमान सुखोई एसयू-३० एमकेआयचा संपर्क तुटला: व्यापक शोधमोहीम सुरू

TAGGED:

SRI LANKA
SECOND IRANIAN SHIP
208 PEOPLE SAFELY EVACUATED
श्रीलंकेत दुसरे इराणी जहाज
SRI LANKA SECOND IRANIAN SHIP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.