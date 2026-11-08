पोलंडमधील क्राको शहरात सशस्त्र व्यक्तीचा गोळीबार; 6 जण ठार, अनेक जखमी
शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या आणि पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या 'मेन स्क्वेअर' (मुख्य चौक) परिसरातून गाडी चालवताना या व्यक्तीने लोकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला.
Published : November 8, 2026 at 9:09 AM IST
क्राको (पोलंड): पोलंडमधील क्राको शहरात शनिवारी एका सशस्त्र व्यक्तीने बाजारपेठेच्या परिसरात अंदाधुंद गोळीबार केला. या घटनेत 6 जण ठार झाले असून, डझनहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. क्राको पोलिसांच्या माहितीनुसार, शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या आणि पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या 'मेन स्क्वेअर' (मुख्य चौक) परिसरातून गाडी चालवताना या व्यक्तीने लोकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. जखमींमध्ये काही पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. नंतर पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत हा हल्लेखोर गोळी लागल्यामुळे जखमी झाला.
हल्लेखोर लष्करी शैलीतील गणवेशात होता : क्राको पोलिसांच्या प्रवक्त्या कातार्झिना सिस्लो यांनी 'टीव्हीएन 24' (TVN24) ला सांगितले की, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 3:00 वाजताच्या सुमारास एक व्यक्ती गाडीतून चौकात आली आणि तिने गाडीतूनच "अंधाधुंद" गोळीबार सुरू केला. प्रवक्त्यांनी सांगितले की, हल्लेखोराने लष्करी शैलीतील गणवेश घातला होता आणि हल्ल्यासाठी लांब नळी असलेल्या, लष्करी दर्जाच्या बंदुकीचा वापर केला होता. त्याच्या गाडीत पोलिसांना विविध शस्त्रांचे सुटे भाग आणि दारूगोळाही सापडला आहे.
जखमींची प्रकृती याबद्दलची माहिती गोळा केली जातेय : पोलीस प्रवक्त्यांनी पुढे सांगितले की, अटक करण्याच्या प्रयत्नादरम्यान पोलिसांनी स्वतःच्या शस्त्रांचा वापर केला, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून हल्लेखोरानेही गोळीबार केला, "यामुळे जखमी झालेल्यांमध्ये दोन पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे." सिस्लो यांनी स्पष्ट केले की, हल्लेखोर एकटाच होता आणि आता सर्वसामान्य नागरिक सुरक्षित आहेत. घटनेच्या ठिकाणच्या दृश्यांमध्ये क्राकोच्या मध्यवर्ती भागात पोलीस अधिकारी आणि रुग्णवाहिका दिसून येत आहेत. पोलंडच्या वैद्यकीय हवाई बचाव दलाचे (मेडिकल एअर रेस्क्यू) एक हेलिकॉप्टरही घटनास्थळी दाखल झाले होते. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, बळी पडलेल्यांची नेमकी संख्या आणि जखमींची प्रकृती याबद्दलची माहिती गोळा केली जात आहे. पोलिसांनी अद्याप संशयिताची ओळख, त्याची सध्याची स्थिती किंवा हल्ल्यामागचा उद्देश उघड केलेला नाही. पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट करून सांगितले की, पोलीस या घटनेचा तपास करत आहेत.
पोलंडच्या राष्ट्राध्यक्षांनी घटनेबद्दल चिंता व्यक्त केली : पोलंडचे राष्ट्राध्यक्ष आंद्रेज दुदा यांनी क्राकोमधील या "दुर्दैवी घटनेच्या वृत्तामुळे आपल्याला तीव्र चिंता वाटत असल्याचे" म्हटले आहे. त्यांनी बळी पडलेल्या व्यक्ती, जखमी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. 'एक्स' (X) वरील आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले, "मी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे आणि या दुःखद घटनांमागच्या परिस्थितीबद्दल पूर्ण माहिती मिळण्याची अपेक्षा करत आहे." त्यांनी पुढे जोडले, "राष्ट्रीय सुरक्षा ब्युरोचे प्रमुख क्राकोव्हच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. पोलंडच्या नागरिकांची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे!" सध्या या घटनेबद्दल अधिक माहिती उपलब्ध नाही. पोलंडमध्ये अशा प्रकारच्या गोळीबाराच्या मोठ्या घटना अत्यंत दुर्मिळ आहेत.
पोलंडमधील अमेरिकेचे राजदूत, टॉम रोझ यांनी 'एक्स'वर लिहिले: "आम्हाला क्राकोव्हमध्ये घडलेल्या या भीषण गोळीबाराच्या घटनेबद्दल माहिती मिळाली आहे." "हा अत्यंत क्रूर आणि जीवघेणा हल्ला आहे, ज्याने पोलंडची शांतता ढवळून काढली आहे." त्यांनी पुढे म्हटले, "या कठीण प्रसंगी अमेरिका पोलंडच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे, ज्याप्रमाणे पोलंड आपल्या प्रिय नागरिकांच्या म्हणजेच क्राकोव्हच्या रहिवाशांच्या पाठीशी उभा आहे." क्राकोव्ह हे पोलंडमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे. ते राजधानी वॉर्सापासून सुमारे 250 किलोमीटर अंतरावर स्थित आहे. दरवर्षी सुमारे 1 कोटी 50 लाख (15 दशलक्ष) पर्यटक क्राकोव्हला भेट देतात, ज्यापैकी बहुतांश लोक शहराच्या मुख्य चौकातून (मेन स्क्वेअर) जातात.
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