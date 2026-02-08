ETV Bharat / international

शेख हसीना यांची विशेष मुलाखत : बांगलादेशच्या आगामी निवडणुका 'केवळ एक दिखावा'

ऐतिहासिकदृष्ट्या, जेव्हा बांगलादेशी नागरिक आपल्या पसंतीच्या पक्षाला मतदान करू शकत नाहीत, तेव्हा ते अजिबात मतदान करत नाहीत, असं बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी म्हटलय.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना (AP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 8, 2026 at 6:33 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

२०२४ मध्ये माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग सरकारची सत्ता गेल्यानंतर, बांगलादेशात १२ फेब्रुवारीला पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे.

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामी (जेआयबी) हे निवडणुका लढवणारे दोन प्रमुख पक्ष म्हणून पुढे आले आहेत. शेख हसीना यांच्या बांगलादेश अवामी लीगला निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये अनेक आठवडे चाललेल्या हिंसक निदर्शनांनंतर आणि राजीनाम्यानंतर हसीना यांनी भारतात पलायन केलं होतं. कारण त्यांच्या सरकारवर विद्यार्थी आंदोलनांवर केलेल्या कारवाईचा आरोप होता, ज्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार अहवालानुसार सुमारे 1400 लोक मारले गेले होते. अखेरीस, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणानं त्यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत फाशीची शिक्षा सुनावली. सध्याचं अंतरिम सरकार नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे.

ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत, शेख हसीना यांनी आगामी निवडणुका, त्यांचे संभाव्य निकाल, बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवरील हल्ले आणि बांगलादेशच्या भावी नेत्यांसाठी त्यांचा सल्ला यावर आपले विचार मांडले.

मुलाखतीतील काही अंश :

प्रश्न) अवामी लीगशिवाय बांगलादेशात होणाऱ्या निवडणुकांकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायानं कसं पाहिलं पाहिजे?

शेख हसीना : आंतरराष्ट्रीय समुदायानं या घडामोडींना त्यांचं नेमकं काय स्वरूप आहे ते ओळखलं आहे आणि यापुढेही ओळखत राहील. ही एक बेकायदेशीर व्यवस्थेला कायदेशीरपणा मिळवून देण्यासाठी रचलेलं आणि एक काळजीपूर्वक आखलेल्या नाट्यमय घडामोडी आहेत. लोकशाही इच्छेची ती खरी अभिव्यक्ती नाही. या बंदीचं समर्थन करणारे आवाज फक्त त्यांचेच आहेत ज्यांना या बंदीमुळे फायदा होतो. सामान्य बांगलादेशी नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत लोकशाही हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे, हे सर्व केवळ युनूस प्रशासन बांगलादेशवरील आपली पकड मजबूत करू शकेल यासाठी केलं जात आहे.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना (ANI)

वस्तुस्थितीचा विचार केल्यास एक बिननिवडणूक प्रशासनानं, ज्यासाठी एकाही बांगलादेशी नागरिकानं कधीही मतदान केलेलं नाही, स्वतःला असा अधिकार दिला आहे की, त्यांनी आपल्या इतिहासात नऊवेळा लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या पक्षावर बंदी घातली आहे. आणि लाखो लोकांना जाणीवपूर्वक मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित ठेवलं आहे. दरम्यान, खऱ्या स्वतंत्र उमेदवारांना निवडणुकीत भाग घेण्यापासून रोखण्यात आले आहे आणि राजकीय छळाच्या भीतीमुळे पक्षांना माघार घेण्यास भाग पाडलं गेलं आहे. जो कोणी उमेदवारी अर्ज खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला पोलीस अटक करत आहेत, जोपर्यंत तो बीएनपी किंवा जमात-संबंधित गटांचा सदस्य नाही हे स्पष्ट होत नाही.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, जेव्हा बांगलादेशी नागरिक त्यांच्या आवडीच्या पक्षाला मतदान करू शकत नाहीत, तेव्हा ते अजिबात मतदान करत नाहीत. या प्रक्रियेतून जे सरकार सत्तेवर येईल, त्याला तत्काळ अधिकाराच्या संकटाचा सामना करावा लागेल. कठीण निर्णय घेण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, स्थिरता राखण्यासाठी आणि कोणत्याही वैधतेनं राज्य करण्यासाठी त्यांच्याकडे खरा जनादेश नसेल. ज्या लोकसंख्येला हेतुपुरस्सर वगळण्यात आलं आहे, त्यांचं प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा ते करू शकत नाहीत.

या उघड गैरप्रकारांनंतरही, संयुक्त राष्ट्रांनी निरीक्षक पाठवण्यास नकार दिला आहे, हे निराशाजनक आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायानं ज्या मूलभूत मानकांचं समर्थन करण्याचा दावा केला आहे, त्यावर ठाम राहिलं पाहिजे. निवडणुकांसाठी खरा पर्याय आवश्यक असतो आणि प्रमुख पक्षांवर बंदी घालणे हे लोकशाहीशी विसंगत आहे. मी लोकशाही राष्ट्रांना आवाहन करते की, त्यांनी या निवडणुकांचं मूल्यांकन त्याच मानदंडांवर करावं, जे ते स्वतःसाठी लागू करतात.

प्रश्न) आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या निकालाकडे तुम्ही कसे पाहता, ज्याने विद्यार्थी-नेतृत्वाखालील उठावाविरुद्ध कारवाईचा आदेश दिल्याबद्दल तुम्हाला मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे?

शेख हसीना : हा निकाल न्याय नव्हता, तर एक राजकीय हत्या होती आणि मी तो पूर्णपणे नाकारते. पुरावा म्हणून सादर केलेले पुरावे हे संदर्भातून बाहेर काढलेले तुटपुंजे साहित्य, सध्याच्या प्रशासनाला खूश करण्यासाठी दबावाखाली असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची निनावी साक्ष आणि कधीही प्रमाणित न केलेल्या व हेतुपुरस्सर चुकीच्या पद्धतीने सादर केलेल्या रेकॉर्डिंगवर आधारित आहेत.

ही सुनावणी माझ्या अनुपस्थितीत अभूतपूर्व वेगाने पार पाडण्यात आली, तर माझ्या राजकीय विरोधकांनी न्यायालयात त्यांच्याच साथीदारांची नियुक्ती केली आणि मला हवा असलेला कायदेशीर प्रतिनिधी मिळवण्यापासून वंचित ठेवलं. अवामी लीगशी सहानुभूती बाळगणाऱ्या मानल्या गेलेल्या बचाव पक्षाच्या वकिलांना काढून टाकण्यात आलं आणि त्यांच्या जागी किमान कायदेशीर ज्ञान असलेल्या, सरकारनं नियुक्त केलेल्या व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच सार्वजनिकरित्या मला दोषी घोषित केलं, ज्यामुळे निर्दोषत्वाच्या गृहितकाचा कोणताही देखावा नष्ट झाला.

शेख हसीना
शेख हसीना (ETV Bharat File image)

हे न्यायाधिकरण स्वतःच एका अलोकतांत्रिक, बिननिवडलेल्या सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. त्याने अवामी लीगच्या सदस्यांवर खटले चालवले आहेत, तर सध्याच्या प्रशासनाशी संबंधित लोकांच्या नोंदवलेल्या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. जे अत्याचार, जमावाकडून होणारी मारहाण, जाळपोळ आणि राजकीय हेतूने केलेल्या अटक बांगलादेशी लोक दररोज पाहत आहेत.

स्पष्टपणे सांगायचं झालं तर, मी कोणाचीही हत्या केलेली नाही, किंवा लष्कर किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना तसं करण्याचा आदेशही मी कधी दिला नाही. हिंसाचार आणि राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विनाशाच्या परिस्थितीत कोणताही जबाबदार राष्ट्रप्रमुख जसे वागेल, तसंच मी वागले आणि सुव्यवस्था पुनर्सथापित करण्याचा व कोणतीही रक्तपात किंवा जीवितहानी कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न केला. ही एक वेगाने बदलणारी आणि तणावपूर्ण परिस्थिती होती, आणि कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली होती. परंतु याला एका निवडून आलेल्या सरकारनं आपल्याच लोकांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न म्हणणं हे निराधार आणि असत्य आहे. खरंतर, सरकारमधील माझ्या शेवटच्या कामांपैकी एक म्हणजे मृत्यूच्या कारणांची चौकशी करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करणे आणि जमिनीवरील घटनांचे निरीक्षण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांना आमंत्रित करणे. यामुळे या भयंकर जीवितहानीसाठी कोण जबाबदार आहे हे समजून घेण्यास आम्हाला मदत झाली असती. दुर्दैवानं, युनूस यांनी सत्ता हाती घेतल्यावर ही चौकशी रद्द केली. कारण त्यांना माहीत होतं की यामुळे तेच दोषी ठरतील.

प्रश्न) बातम्यांचा आढावा घेतला तर, बांगलादेशात एका महिन्यापेक्षा थोड्याच जास्त कालावधीत किमान ११ अल्पसंख्याक हिंदू व्यक्तींची हत्या करण्यात आली. तुम्हाला वाटतं का की बांगलादेश आता धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी असुरक्षित आहे?

शेख हसीना : बांगलादेशची स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक म्हणून झाली होती, जिथे सर्व धर्माचे लोक एकमेकांसोबत शांततेने राहू शकतील. आज, ते सहअस्तित्व नष्ट झालं आहे. युनूस यांनी सत्ता काबीज केल्यानंतरच्या पहिल्या काही आठवड्यांत, हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि आदिवासी समुदायांना लक्ष्य करून 2000 हून अधिक हल्ल्यांची नोंद झाली. हे हल्ले थांबलेले नाहीत; उलट त्यांची तीव्रता वाढली आहे. जेव्हा एका हिंदू वस्त्र कामगाराला त्याच्या सहकाऱ्यांनी धर्मनिंदेच्या आरोपावरून सार्वजनिकरित्या जमावाकडून मारहाण करून ठार केलं आणि त्याचा मृतदेह झाडाला बांधला, तेव्हा जगाला धक्का बसला. मानवाधिकार संघटनांनी एकामागून एक प्रकरणं नोंदवली आहेत आणि पत्रकारांना शांत राहण्याचे कठोर आदेश असूनही, ते सत्य जगासमोर आणत आहेत. असं असूनही, गुन्हेगारांना कोणताही परिणाम भोगावा लागत नाही, कारण युनूस राजवटीने या क्रूर कृत्यांसाठी जबाबदार असलेल्या अतिरेकी शक्तींना संपूर्ण अभय दिलं आहे.

आपण आता जे पाहात आहोत, ते राज्याच्या सर्वात मूलभूत कर्तव्य पार पाडण्यात आलेल्या अपयशाचाच परिणाम आहे, ते म्हणजे सर्व नागरिकांचे समान संरक्षण करणे. जेव्हा एखादे सरकार अतिरेक्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देते, दोषी दहशतवाद्यांना तुरुंगातून सोडते आणि अत्याचार करणाऱ्यांना सरसकट माफी देते, तेव्हा ते एक स्पष्ट संदेश देते. आपल्या संविधानात अंतर्भूत असलेल्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही केलेले कार्य, फूट आणि भीतीचा फायदा घेणाऱ्या लोकांकडून पद्धतशीरपणे नष्ट केले जात आहे.

प्रश्न) भारत, पाकिस्तान आणि चीन या तिन्ही देशांचा बांगलादेशच्या सामरिक विचारांवर मोठा प्रभाव आहे. मागे वळून पाहता, तुम्हाला वाटतं का की बांगलादेशसमोरील सर्वात मोठं आव्हान बाहेरील दबावांमुळे आलं, की देशांतर्गत सत्तेचा वापर ज्या प्रकारे केला गेला त्यामुळं, आणि तुम्ही हंगामी प्रशासनाच्या पाकिस्तानशी असलेल्या जवळीकीचे मूल्यांकन कसे करता?

बांगलादेशातील आंदोलन आणि शेख हसीना
बांगलादेशातील आंदोलन आणि शेख हसीना (AP, AFP)

शेख हसीना : आमचं मार्गदर्शक तत्त्व नेहमीच सर्वांशी मैत्री आणि कोणाशीही वैर नाही हे होतं. आम्ही भूगोल, इतिहास आणि परस्पर विश्वासावर आधारित भारतासोबत सखोल भागीदारी निर्माण केली. व्यापार, संपर्क आणि प्रादेशिक स्थिरता यासाठी हे महत्त्वाचं होतं. आम्ही आर्थिक विकासाच्या बाबतीत चीन आणि पाकिस्तानसोबत नेहमीच रचनात्मक संवाद साधला आहे.

बांगलादेशला सर्व शेजारी देशांशी स्थिर संबंधांची गरज आहे. सध्याच्या प्रशासनाची पाकिस्तानकडे असलेली घाई ही मला चिंतेची बाब वाटते. ही चिंता केवळ संबंध प्रस्थापित करण्याबद्दल नाही, तर कोणत्याही लोकशाही आदेशाशिवाय आपल्या परराष्ट्र धोरणाची पुनर्रचना करण्याचा हा एक हताश आणि दूरदृष्टी नसलेला प्रयत्न आहे. पाकिस्ताननं १९७१ च्या नरसंहाराची कधीही कबुली दिलेली नाही, तरीही युनूस इस्लामाबादशी जवळीक साधत आहेत, तर त्यांचे समर्थक भारतीय राजनैतिक ठिकाणांवर हल्ले करत आहेत आणि फुटीरतावादी गटांना आश्रय देण्याची धमकी देत ​​आहेत. हा काही सामरिक समतोल नाही; हे एका अशा प्रशासनाची बेपर्वाई आहे, जे मिळेल ती आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

कैक पिढ्यांवर परिणाम करणारे सामरिक निर्णय वैचारिक हितसंबंधांसाठी काम करणाऱ्या, निवडुन न आलेल्या सरकारनं घेऊ नयेत. या प्रशासनातील अतिरेकी आपल्या धर्मनिरपेक्ष पाया आणि प्रादेशिक भागीदारी नष्ट करण्याची स्वप्ने पाहत आहेत, परंतु ते इतिहासाविरुद्ध लढत आहेत. बांगलादेशींना पुन्हा एकदा मुक्तपणे मतदान करता आलं की, आमचं परराष्ट्र धोरण भौगोलिक वास्तव आणि ऐतिहासिक शहाणपणावर आधारित राष्ट्रीय हितांची सेवा करण्यास परत येईल, तात्पुरती सत्ता बळकावलेल्यांच्या कल्पनांवर आधारित नाही.

प्रश्न) जुलै २०२४ मध्ये तुमच्या सरकारविरोधी आंदोलनादरम्यान 'इन्किलाब मंचा'च्या अग्रभागी असलेल्या मोतालेब सिकदार किंवा शरीफ उस्मान हादी यांच्यासारख्या नॅशनल सिटिझन पार्टीच्या नेत्यांची गोळ्या घालून हत्या केल्यानं बांगलादेश हादरला आहे. ज्यांनी तुमच्या वडिलांना संस्थापक नायक म्हणून ओळखलं, पण तुम्हाला मुख्यत्वे एक असे शासक म्हणून ओळखलं, ज्यांच्यासाठी किंवा ज्यांच्या विरोधात ते मतदान करू शकले नाहीत, अशा तरुण बांगलादेशींना तुम्ही काय सांगाल?

शेख हसीना : शरीफ उस्मान हादी यांची हत्या दुःखद आणि निंदनीय होती - या हंगामी सरकारच्या काळात बांगलादेशात पसरलेल्या अराजक आणि निवडणूक हिंसेचं हे आणखी एक उदाहरण आहे. या हिंसेला चिथावणी देणाऱ्या बीएनपी, जमात आणि एनसीपी उमेदवारांमधील शत्रुत्वाच्या विश्वसनीय चौकशीऐवजी, अधिकाऱ्यांनी जमावाला अवामी लीगवर दोषारोप करण्याची, वृत्तपत्रांची कार्यालये जाळण्याची आणि राजनैतिक दूतावासांवर हल्ला करण्याची परवानगी दिली. हा न्याय नाही, ही संघटित अराजकता आहे.

बांगलादेशच्या संपूर्ण इतिहासात, अवामी लीगनं निवडणुका लढवल्या आणि सातत्यानं जिंकल्या. आम्हाला नऊवेळा निवडणूक जनादेशानं मान्यता मिळाली. जेव्हा विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला, जसं की बीएनपीनं अनेक प्रसंगी केलं, तो मतदारांना एक अर्थपूर्ण पर्याय नाकारण्याचा त्यांचा निर्णय होता, आमचा नाही. आम्ही आमच्या विरोधकांना निवडणुकीत भाग घेण्यापासून कधीही रोखलं नाही. आम्ही त्यांच्या राजकीय विचारसरणीसाठी लाखो नागरिकांना कधीही ताब्यात घेतलं नाही. आमच्याशी असहमत असलेल्यांना वगळण्यासाठी आम्ही कधीही संविधान फाडलं नाही.

माझ्या वडिलांनी एका स्वतंत्र बांगलादेशसाठी आपल्या प्राणांचं बलिदान दिलं, जिथे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि बहुलवाद यांचा विकास होईल. मी माझं संपूर्ण कार्यक्षेत्र त्या पायावर इमारत उभारण्यासाठी समर्पित केलं, राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन दिलं, सामान्य लोकांसाठी उपयुक्त ठरतील अशी धोरणं आखली, उल्लेखनीय गतीनं वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला पुढे नेलं, लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढलं आणि सर्व धर्माचे लोक शांततेनं सहअस्तित्वात राहू शकतील याची खात्री केली. ही एका व्यक्तीची उपलब्धी नव्हती. ती सामान्य बांगलादेशी लोकांची कामगिरी होती.

बांगलादेशातील तरुण, आपल्या प्रदेशातील इतर अनेक तरुणांप्रमाणेच, आर्थिक संधींच्या अभावामुळे साहजिकच निराश आहेत. ते एका निष्पक्ष आणि न्याय्य समाजाचे स्वप्न पाहतात, जो त्यांना संधी देईल. पण आजच्या बांगलादेशातली परिस्थिती वेगळी आहे. बेरोजगारी वाढतच आहे, विरोधाचा आवाज क्रूरपणे दडपला जातोय. राजकीय निष्ठा हा तुरुंगवासाची शिक्षापात्र गुन्हा ठरला आहे, लोकशाही सहभाग एका लहान उच्चभ्रू गटाद्वारे नियंत्रित केला जातोय. धार्मिक अल्पसंख्याक भीतीच्या छायेखाली जगतात आणि जमावाकडून होणारी हिंसा ही दैनंदिन वास्तविकता आहे. ही ती मूल्ये नाहीत, ज्यांच्यासाठी माझे वडील आणि त्यांच्या पिढीने 1971 मध्ये लढा दिला होता.

प्रश्न) तुम्ही किनारी भागांतील पर्यावरण संरक्षणावर अनेकदा भर दिला आहे. सेंट मार्टिन बेट हे अनेकदा एक पर्यावरणीय रत्न म्हणून ओळखलं जातं. त्याचवेळी धोरणात्मक वर्तुळातही त्याची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते. तुमच्या कार्यकाळात, बंगालच्या उपसागरातील उदयोन्मुख सुरक्षा रचनेत तुम्ही त्याचं महत्त्व कसं पाहिलं?

शेख हसीना : सेंट मार्टिन बेट हे खरोखरच एक पर्यावरणीय खजिना आहे; आमचे एकमेव प्रवाळ बेट आणि अद्वितीय सागरी जैवविविधतेचे घर आहे, ज्याचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही काम केलं. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनापासून ते हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याबाबतच्या आमच्या नेतृत्वापर्यंत, पर्यावरणीय जबाबदारी आमच्या शासनाच्या केंद्रस्थानी होती. अखेरीस, बांगलादेश हा वाढत्या समुद्राच्या पातळीमुळे सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्या राष्ट्रांपैकी एक आहे.

आम्ही आमच्या प्रदेश आणि सागरी क्षेत्रांशी संबंधित प्रश्नांकडे नेहमीच एका स्पष्ट तत्त्वानं पाहिलं आहे. बांगलादेशचं सार्वभौमत्व अढळ आहे आणि आमच्या धोरणात्मक मालमत्तांनी आपल्या देशाच्या आणि तेथील लोकांच्या हितासाठीच काम केलं पाहिजे.

प्रश्न) तुम्ही इतर कोणत्याही नेत्यापेक्षा जास्त काळ बांगलादेशवर राज्य केलं. मागे वळून पाहताना, तुम्हाला एका विश्वासार्ह विरोधी पक्षासाठी पुरेशी राजकीय जागा निर्माण न केल्याबद्दल पश्चात्ताप होतो का, आणि जर तुम्हाला भविष्यातील बांगलादेशी नेत्यांना सल्ला द्यायचा असेल, तर तुम्ही त्यांना कोणत्या गोष्टींपासून सर्वात जास्त सावध कराल?

शेख हसीना : अवामी लीगला बांगलादेशच्या जनतेनं नऊवेळा निवडून दिलं, जनतेनं देशाला समृद्धीकडे नेण्यासाठी आमच्यावर वारंवार विश्वास ठेवला. आम्ही असंवैधानिक मार्गांनी सत्ता बळकावली नाही; आम्ही निवडणुका लढवल्या आणि त्या वेळोवेळी जिंकल्या. जर विरोधी पक्षांनी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा आणि त्यांच्या समर्थकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तर तो त्यांचा निर्णय आहे. आम्ही त्यांना सहभागी होण्यापासून बंदी घातली नव्हती. त्यांनी स्वतःच बाजूला राहण्याचा निर्णय घेतला, आणि मग त्यांच्या अनुपस्थितीसाठी आम्हाला दोष दिला.

आमच्या सरकारच्या काळात, आम्ही टीकेचं स्वागत केलं आणि प्रामाणिक संवादाला प्रोत्साहन दिलं. पत्रकार निर्भयपणे काम करत होते आणि विरोधी मतांचं संरक्षण केलं जात होतं, त्यांच्यावर खटले चालवले जात नव्हते. आजच्या परिस्थितीशी याची तुलना करा, जिथे शेकडो पत्रकारांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, जिथे माध्यमांची कार्यालये जाळली गेली आहेत, जिथे एका संपूर्ण राजकीय पक्षावर बंदी घालण्यात आली आहे आणि जिथे 1,52,000 हून अधिक लोकांना त्यांच्या राजकीय विचारसरणीमुळे बनावट आरोपांखाली ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

कोणतंही सरकार निर्दोष नसतं. लोकशाहीला सतत लक्ष, नम्रता आणि ऐकण्याची तयारी आवश्यक असते. जे लोकशाही तत्त्वांना पूर्णपणे नाकारतात, त्यांना सामावून घेऊन स्थिरता विकत घेता येत नाही. अतिरेकीपणाला शांत करून मध्यममार्गावर आणता येत नाही. त्याला मजबूत संस्था आणि घटनात्मक मूल्यांप्रती अटूट वचनबद्धतेद्वारे रोखलं पाहिजे.

बांगलादेशचं नेतृत्व करणाऱ्या कोणीही हे विसरता कामा नये की कायदेशीरपणा लोकांकडून येतो. ज्या क्षणी एखादा नेता आपली सत्ता केवळ पद धारण केल्यामुळे येते असे मानू लागतो, त्याच क्षणी तो अपयशी ठरू लागतो.

TAGGED:

SHEIKH HASINA
शेख हसीना
विशेष मुलाखत
बांगलादेश
SPECIAL INTERVIEW OF SHEIKH HASINA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.