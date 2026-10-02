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सौदी अरेबियाने 'फ्लायदुबई'च्या सहवैमानिकाला संयुक्त अरब अमिरातीकडे सोपवले; तपास तीव्र

ओमानच्या सहवैमानिकाने विमानाच्या कॉकपिटमध्ये उपस्थित असलेल्या भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्यावर हल्ला केला होता. त्याचे विमान पाडण्याचे अपघात घडवून आणण्याचे मनसुबे होते.

Saudi Arabia handed over the flydubai co pilot
सौदी अरेबियाने 'फ्लायदुबई'च्या सहवैमानिकाला संयुक्त अरब अमिरातीकडे सोपवले (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 9:38 AM IST

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वॉशिंग्टन: सौदी अरेबियाने 'फ्लायदुबई'च्या FZ1073 या विमानातील ओमानच्या सहवैमानिकाला संयुक्त अरब अमिरातीकडे सोपवले आहे. या ओमानच्या सहवैमानिकाने विमानाच्या कॉकपिटमध्ये उपस्थित असलेल्या भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्यावर हल्ला केला होता. त्याचे विमान पाडण्याचे अपघात घडवून आणण्याचे मनसुबे होते. ही घटना घडली तेव्हा 'फ्लायदुबई'चे विमान दुबईहून तेल अवीवकडे जात होते. या विमानाला सौदी अरेबियातील 'ताबुक' शहरात आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले.

ओमानच्या सह वैमानिकाला UAE कडे सोपवण्यात आले : इस्रायलकडे जाणाऱ्या या व्यावसायिक विमानावर हवेत झालेल्या या भयानक हल्ल्यामागील हेतू शोधण्याचा तपासकर्ते प्रयत्न करत असतानाच या ओमानच्या सह वैमानिकाला UAE कडे सोपवण्यात आले. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, चाकूने कॅप्टनवर हल्ला झाल्यानंतर विमान हजारो फूट खाली आले; त्याच वेळी प्रवाशांनी संशयिताला ताब्यात घेतले. त्यानंतर विमानात असलेल्या इतर वैमानिकांनी विमानाचे नियंत्रण पुन्हा आपल्या हातात घेतले. या धक्कादायक घटनेत विमानात असलेले सर्व 174 लोक सुखरूप बचावले. हा हवेतील हल्ला दहशतवादाशी संबंधित होता का, यासह या घटनेचा UAE चे अधिकारी कसून तपास करत आहेत. 'फॉक्स न्यूज'च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आजच केलेल्या एका विधानानंतर या घडामोडी समोर आल्या आहेत; त्यांनी नमूद केले की, प्राथमिक माहितीनुसार 'फ्लायदुबई'च्या सहवैमानिकाचे इराणशी संबंध होते, तरीही अधिकारी या प्रकरणाचा अजूनही तपास करत आहेत.

इराणशी संभाव्य संबंध असल्याबाबत समजले का? : 'मरीन वन'मध्ये (राष्ट्राध्यक्षांचे हेलिकॉप्टर) बसत असताना 'फॉक्स न्यूज'च्या पत्रकाराने ट्रम्प यांना विचारले की, सहवैमानिकाचा इराणशी संभाव्य संबंध असल्याबाबत त्यांना माहिती देण्यात आली आहे का? ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार याचे उत्तर "हो" असे आहे, परंतु यावर अजूनही काम सुरू आहे. इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने (IRGC) या सह वैमानिकाला तैनात केले होते की तो इतर मार्गांनी कट्टरपंथी बनला होता, याबद्दल विशेष विचारणा केली असता 'फॉक्स न्यूज'च्या वृत्तानुसार ट्रम्प म्हणाले की, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

यूएईकडून प्रकरणाचा तपास सुरू : खरं तर ही विधाने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या टिप्पणीनंतर आली आहेत; नेतान्याहू यांनी म्हटले होते की, सह-वैमानिकाचे इराणशी काही संबंध होते की नाही, याबद्दल निश्चितपणे सांगणे घाईचे ठरेल. दरम्यान, सौदीच्या गृह मंत्रालयाच्या प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, सह-वैमानिकाने आपल्या सहकारी वैमानिकावर हल्ला केला होता. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ने देखील या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. तसेच भारताच्या राजदूतांनी रुग्णालयात जाऊन जखमी कॅप्टन स्मित मच्छार यांची भेट घेतली.

पूर्वनियोजित कट या बाबींची सक्रियपणे पडताळणी : याआधी इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मिशाल मायान यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या विधानाशी संबंधित प्रश्नांना उत्तरे दिली; नेतन्याहू यांनी सह-वैमानिकावर (को पायलट) "इस्लामिक कट्टरपंथी विचारसरणीचा प्रभाव" असल्याचे म्हटले होते. मायान यांनी दुजोरा दिला की, तपासकर्ते वैचारिक हेतू, संभाव्य साथीदार आणि पूर्वनियोजित कट या बाबींची सक्रियपणे पडताळणी करत आहेत, जरी हा तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यावरच आहे. पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी यापूर्वी ओमानी वैमानिकावर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारसरणीचा प्रभाव असण्याच्या शक्यतेचा उल्लेख केला होता आणि हा तपासाचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे नमूद केले होते. तरीही सर्व शक्यता खुल्या ठेवण्यात आल्या आहेत आणि या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात आहे. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत इस्रायली आणि ज्यू ठिकाणांना लक्ष्य करून दहशतवादी हल्ले झाल्याचा इतिहास आहे; त्यामुळे नेमके काय घडले हे शोधण्यासाठी अधिकारी प्रत्येक पैलूची तपासणी करत आहेत. हे प्रकरण सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे. मायान यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी संकेत दिले आहेत की तपासातून काही माहिती हाती आली आहे, परंतु सध्या शेअर करण्यासारखी कोणतीही अतिरिक्त माहिती उपलब्ध नाही.

सह वैमानिकाचे कट्टरपंथी इस्लामिक विचारसरणीद्वारे ब्रेनवॉशिंग : दिवसाच्या सुरुवातीला नेतन्याहू यांनी दुजोरा दिला की 'फ्लायदुबई' (Flydubai) च्या विमानात कॅप्टन स्मित यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या सह-वैमानिकाचे कट्टरपंथी इस्लामिक विचारसरणीद्वारे ब्रेनवॉशिंग (वैचारिक प्रबोधन) करण्यात आले होते. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना इस्रायली पंतप्रधानांनी सांगितले की, त्या वैमानिकाची सध्या चौकशी सुरू आहे आणि इस्रायली तपासकर्तेही या चौकशी प्रक्रियेत सहभागी झाले आहेत. पंतप्रधानांनी नमूद केले की हल्लेखोराची म्हणजेच कॅप्टनवर हल्ला करणाऱ्या सह-वैमानिकाची चौकशी केली जात आहे आणि आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसून येते की त्याच्यावर कट्टरपंथी इस्लामिक विचारसरणीचा प्रभाव होता.

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TAGGED:

FLYDUBAI FLIGHT FZ 1073 INCIDENT
OMAN CO PILOT UAE HANDOVER
फ्लाईदुबईच्या FZ1073 विमानातील घटना
FLYDUBAI FZ 1073 INCIDENT UPDATES

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