'भारतासोबत सहकार्य वाढविण्याचे ध्येय': भारत भेटीपूर्वी पुतिन यांची स्पष्टोक्ती
पुतिन यांनी शी जिनपिंग यांच्याशी आर्थिक मुद्द्यांवर ठोस संवाद स्थापित केला आहे आणि मोदी यांच्या भेटीदरम्यानही तोच संवाद सुरू ठेवण्याचा त्यांचा विचार आहे.
Published : December 3, 2025 at 5:11 PM IST
मॉस्को : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन म्हणाले की, रशिया भारत आणि चीनसोबत "सहकार्य गुणात्मकदृष्ट्या उच्च पातळीवर" नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून ४-५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या २३ व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी पुतिन भारत दौऱ्यावर येत आहेत.
मंगळवारी मॉस्को येथे झालेल्या गुंतवणूक मंचावर बोलताना पुतिन म्हणाले की ऊर्जा, उद्योग, अवकाश, कृषी आणि इतर क्षेत्रातील असंख्य संयुक्त प्रकल्पांचे उद्दिष्ट बीजिंग आणि नवी दिल्ली यांच्याशी संबंध वाढवणे हे आहे.
"आम्ही चीन आणि भारतासोबतचे सहकार्य त्यांच्या तांत्रिक घटकाला बळकट करून गुणात्मकदृष्ट्या नवीन पातळीवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. ऊर्जा, उद्योग, अवकाश, कृषी आणि इतर क्षेत्रातील असंख्य संयुक्त प्रकल्पांचे हे उद्दिष्ट आहे," असं ते म्हणाले.
पुतिन पुढे म्हणाले की त्यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत आर्थिक मुद्द्यांवर ठोस संवाद स्थापित केला आहे आणि त्यांच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदींसोबतही तोच संवाद सुरू ठेवण्याचा विचार आहे.
"आम्ही चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी आर्थिक मुद्द्यांवर ठोस चर्चा सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आगामी भारत दौऱ्यात आम्ही या विषयांवर सविस्तर चर्चा करू, ज्यामध्ये आमच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंची आयात वाढवणे समाविष्ट आहे," असे ते म्हणाले.
या दौऱ्यात, पुतिन २३ व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेला उपस्थित राहतील आणि पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करतील. तत्पूर्वी, क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले की, या दौऱ्यादरम्यान अतिरिक्त एस-४०० लांब पल्ल्याच्या विमानविरोधी क्षेपणास्त्रांची विक्री अजेंड्यावर असू शकते. "अजेंड्यावर खूप जास्त आहे आणि यावर चर्चा होऊ शकते. आमचा लष्करी उद्योग चांगला काम करत आहे. भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये रशियन शस्त्रे ३६% आहेत आणि आशा आहे की ती सुरूच राहतील," असे पेस्कोव्ह म्हणाले.
रशिया भारताला पाचव्या पिढीतील एसयू-५७ स्टेल्थ फायटर मिळवण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा करण्याची आशा आहे. "एसयू-५७ हे जगातील सर्वोत्तम विमान आहे. एसयू५७ हा विषयही अजेंड्यावर असेल," असं पेस्कोव्ह म्हणाले.
"संरक्षण उद्योगातील आपल्या सहकार्याबद्दल बोलायचे झाले तर, प्रसिद्ध ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची आठवण सर्वकाही सांगून जाते. हे केवळ लष्करी उत्पादन-क्षेपणास्त्र किंवा केवळ खरेदी-विक्रीचे काम नाही तर ते उच्च तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आहे आणि ते खरोखरच सहकार्याच्या या क्षेत्रात उज्ज्वल भविष्याचा मार्ग मोकळा करते. आम्ही खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या प्रणाली विकसित करत आहोत. या अर्थाने, अर्थातच, आमच्याकडे क्षमता आहेत. आम्ही आमच्या भारतीय मित्रांसोबत, आमचा अनुभव शेअर करण्यास तयार आहोत," असं ते पुढे म्हणाले.
क्रेमलिनचे प्रवक्ते पेस्कोव्ह यांनी असंही म्हटलं की, राष्ट्रपतींच्या भेटीदरम्यान भारत आणि रशियामध्ये अणुऊर्जेबाबत करार होण्याची शक्यता आहे. "लहान अणुभट्टीसाठी ही ऑफर असेल. रशियाकडे एक महत्त्वाची लहान आणि लवचिक अणुभट्टी आहे. रशियाला लहान अणुभट्ट्या तयार करण्याचा खरा अनुभव आहे. आम्ही परस्पर गुंतवणूक, संयुक्त गुंतवणुकीची देवाणघेवाण करत आहोत आणि यामुळे भारताचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने आमच्या देशासाठी या प्रकारचे सहकार्य अधिक मौल्यवान ठरते," असंही पेस्कोव्ह म्हणाले.
"भारतात, कुडनकुलममध्ये शांततापूर्ण अणुऊर्जेचे क्षेत्र निर्माण करण्यात आम्ही खोलवर सहभागी होतो आणि म्हणूनच आम्हाला हा प्रकल्प सुरू राहण्याची आशा होती," असं ते पुढे म्हणाले.
