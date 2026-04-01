रशियाचे लष्करी विमान क्रिमियात कोसळले, अपघातात 29 जणांचा मृत्यू

या अपघातात सहा क्रू मेंबर्स आणि 23 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. रशियन संरक्षण मंत्रालयानं बुधवारी पहाटे या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

Russian Military Plane Crashes in Crimea, 29 Dead: TASS
By IANS

Published : April 1, 2026 at 3:01 PM IST

मॉस्को : क्रिमियामध्ये रशियन एएन-26 लष्करी वाहतूक विमान कोसळल्याची मोठी दुर्घटना घडली. या अपघातात सहा क्रू मेंबर्स आणि 23 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. रशियन संरक्षण मंत्रालयानं बुधवारी पहाटे या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तर घटनास्थळावरील एका सूत्रानं तास (TASS) वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, विमान एका उंच खडकावर आदळले. यामुळं हा अपघात झाला.

शिन्हुआ वृत्तसंस्थेच्या रिपोर्टनुसार, रशियन संरक्षण मंत्रालयानं मंगळवारी रात्री उशिरा सांगितलं की, क्रिमियन द्वीपकल्पावरील नियोजित उड्डाणादरम्यान एएन-26 विमानाशी संपर्क तुटला होता. प्राथमिक माहितीनुसार, हा अपघात तांत्रिक बिघाडामुळं झाला असून विमानावर कोणत्याही शत्रूच्या गोळीबारानं हल्ला झाला नाही."31 मार्च रोजी, मॉस्को वेळेनुसार अंदाजे 18:00 वाजता, क्रिमियन द्वीपकल्पावरून नियोजित उड्डाणावर असताना एका एन-26 लष्करी वाहतूक विमानाशी संपर्क तुटला," असं संरक्षण मंत्रालयानं सांगितलं.

याचबरोबर, पुढं मंत्रालयानं सांगितलं, "शोध आणि बचाव पथकांनी अपघातस्थळ शोधून काढलं आहे. घटनास्थळावरून मिळालेल्या वृत्तानुसार, विमानातील सहा क्रू मेंबर्स आणि 23 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे." दरम्यान, मंत्रालयाच्या रिपोर्टमध्ये विमानात किती लोक होते? हे सांगण्यात आलं नाही. मात्र, कोणी या अपघातात बचावल्याचा उल्लेखही करण्यात आला नाही. एएन-26 हे एक हलके सामरिक लष्करी वाहतूक विमान आहे, जे अनेक दशकांपासून लष्कराचा मुख्य आधार राहिलं आहे आणि ते कमी व मध्यम अंतरावर माल आणि 40 प्रवाशांपर्यंत वाहून नेण्यास सक्षम आहे.

दरम्यान, डिसेंबर 2025 च्या सुरुवातीला अशीच एक घटना घडली होती. ज्यावेळी रशियानं अँटोनोव्ह वाहतूक विमानाचा एक प्राणघातक लष्करी हवाई अपघात झाल्याचं सांगितलं होतं. 9 डिसेंबर रोजी, मॉस्कोच्या पूर्वेकडील इवानोवो प्रदेशातील इवान्कोवो गावाजवळ चाचणी उड्डाणादरम्यान एक अँटोनोव्ह एएन-22 विमान कोसळले होतं. दुरुस्तीच्या कामानंतर विमान नुकतेच उड्डाणासाठी निघाले होते, यावरून असे सूचित होते की घटनेच्या वेळी त्याची देखभाल-पश्चात चाचणी सुरू होती.

