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रशियाचा कीववर मोठा क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला; 17 जणांचा मृत्यू

रशियानं गुरुवारी रात्री युक्रेनची राजधानी कीववर मोठा क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला केला. या हल्ल्यात 17 जणांचा मृत्यू झाला असून 90 हून अधिक जण जखमी झाले.

Russian Attack Kills 17 In Kyiv As Ukrainian Strikes Batter Moscow's Oil Sector
रशियाचा कीववर मोठा क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला; 17 जणांचा मृत्यू (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 2, 2026 at 8:22 PM IST

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कीव : अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला रशिया-युक्रेन यांच्यातील संघर्ष आता वाढताना दिसून येत आहे. रशियानं गुरुवारी रात्री युक्रेनची राजधानी कीववर मोठा क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला केला. या हल्ल्यात जवळपास 17 जणांचा मृत्यू झाला असून 90 हून अधिक जण जखमी झाले. दरम्यान, रशियातील तेल प्रकल्पांवर युक्रेननं केलेल्या हल्ल्यांमुळं इंधनाचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला असून राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर दबाव वाढला आहे. या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई केल्याचं मॉस्कोनं म्हटलं आहे.

पायाभूत सुविधांचे मोठं नुकसान : बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन वापरून केलेल्या हल्ल्यामुळं युक्रेनची राजधानी कीवच्या अनेक भागांमध्ये निवासी इमारती आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे मोठं नुकसान झाले. युक्रेनचं राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की आणि इतर अधिकाऱ्यांना या हल्ल्याबाबत प्रथम सूचना दिल्यानंतर मोठ्या संख्येनं लोकांनी भुयारी रेल्वे स्थानकांमध्ये आश्रय घेतला.

हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई : रशियन संरक्षण मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटले आहे की, युक्रेननं रशियाच्या नागरी पायाभूत सुविधांवर केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून हा हल्ला करण्यात आला. दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यांत रशियानं कीववरील हल्ले तीव्र केले आहेत. युक्रेनदेखील रशियन लष्करी तळ आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर वारंवार ड्रोन हल्ले करत आहे, ज्यामुळं रशियामध्ये इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला असून त्यांच्या पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या आहेत.

17 जणांचा मृत्यू, 90 हून अधिक जण जखमी : कीवचे महापौर विटाली क्लिचको यांनी सांगितलं की, या हल्ल्यात 17 जणांचा मृत्यू झाला असून 90 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. तर युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री अँड्री त्सिबिहा यांनी या हल्ल्याला 'भयानक' म्हटलं असून मित्र राष्ट्रांना युक्रेनची हवाई संरक्षण क्षमता आणखी मजबूत करण्याचं आवाहन केलं आहे. "हवाई संरक्षण प्रणाली आणि क्षेपणास्त्रांच्या पुरवठ्याबाबतच्या निर्णयांना आता आणखी विलंब लावू नये," असं त्यांनी सांगितलं.

रशियाची आक्रमक भूमिका : याचबरोबर, युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून रशियाच्या कृतींचे समर्थन करण्याचा कोणताही प्रयत्न अँड्री त्सिबिहा यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, "युक्रेन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेच्या कलम 51 अंतर्गत आत्मसंरक्षणाचा आपला हक्क बजावत होता, तर रशिया आक्रमक भूमिका घेत होता." दरम्यान, रशियाच्या हल्ल्यात निवासी इमारती आणि नागरी पायाभूत सुविधांसह शहरातील 30 ठिकाणांचे नुकसान झालं आहे, असं कीव शहरातील लष्करी प्रशासनाचे प्रमुख तैमूर ताकाचेन्को यांनी सांगितलं.

20 निवासी इमारतींचे नुकसान : सुमारे 20 निवासी इमारतींचे नुकसान झालं आहे. डेस्न्यान्स्की जिल्ह्यातील एका नुकसान झालेल्या नऊ मजली निवासी इमारतीत काही लोक अडकले असून, त्यांना वाचवण्यासाठी घटनास्थळी बचाव पथकं पाठवण्यात आली आहेत, असं युक्रेनचे गृहमंत्री इहोर क्लिमेन्को यांनी सांगितलं. तर युक्रेनच्या आपत्कालीन सेवेनुसार, होलोसियेवस्की जिल्ह्यातील एका 16 मजली इमारतीच्या छताला आग लागली असून, ती विझवण्यासाठी सुमारे 500 कर्मचारी आणि 100 विशेष वाहने तैनात करण्यात आली आहेत.

लक्ष्य करण्यात आलेल्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध : लांब पल्ल्याची शस्त्रे आणि ड्रोन वापरून केलेल्या या हल्ल्यात कीव आणि कीव प्रदेशातील लष्करी औद्योगिक आस्थापने, इंधन आणि ऊर्जा संकुले, तसेच युक्रेनच्या इतर चार प्रदेशांतील लष्करी विमानतळांच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा रशियन संरक्षण मंत्रालयानं केला आहे. याचबरोबर, मंत्रालयानं लक्ष्य करण्यात आलेल्या ठिकाणांची यादीही प्रसिद्ध केली असून, त्यापैकी बहुतेक ठिकाणं युक्रेनियन ड्रोन, क्षेपणास्त्रे आणि सुटे भाग निर्मिती व जुळवणी करणारे कारखाने असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

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TAGGED:

कीव
क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला
17 जणांचा मृत्यू
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