रशियानं युक्रेनच्या पॉवर ग्रीडवर डागले 650 ड्रोन, कडक हिवाळ्यात देशभरातील वीजपुरवठा खंडित

रशियाने गुरुवारी युक्रेनच्या पॉवर ग्रीडवर 650 ड्रोन आणि 50 क्षेपणास्त्रे डागली. या हल्ल्यांमुळे युक्रेन अंधारात बुडालं असून यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.

russia ukraine war
रशिया-युक्रेन युद्ध (AFP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
कीव : रशियाने पुन्हा एकदा युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर (पॉवर ग्रीड) मोठ्या प्रमाणात ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला. या हल्ल्यांमुळे संपूर्ण युक्रेनमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला. अधिकाऱ्यांच्या मते, युक्रेनच्या वीज पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यानं संपूर्ण देश अंधारात बुडाला. गेल्या तीन वर्षांत रशियानं युक्रेनवर केलेल्या सर्वात मोठ्या हल्ल्यांपैकी हा एक आहे.

ऊर्जा क्षेत्रावरील हल्ल्यांमुळे युक्रेन संतप्त : रशियन सैन्याच्या हल्ल्यांमुळे युक्रेनमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. युक्रेनच्या पंतप्रधानांनी रशियाच्या या हल्ल्याचं "पद्धतशीर ऊर्जा दहशत" असं वर्णन केलं आहे. या हल्ल्यांमध्ये किमान 6 जण ठार झाले आणि अनेकजण जखमी झाल्याची माहिती आहे. कडक हिवाळा सुरू होताच, रशियानं युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांचं नुकसान करणं सुरूच ठेवलं असून यामुळे देशभरातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे.

रशियानं 650 हून अधिक ड्रोन डागले : युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी सांगितलं की, रशियानं हल्ल्यात 650 हून अधिक ड्रोन आणि विविध प्रकारच्या 50 हून अधिक क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. युक्रेनियन शहरं पाणी, सांडपाणी आणि हीटिंग सिस्टम चालवण्यासाठी केंद्रीकृत सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतात आणि वीज खंडित झाल्यामुळे या सेवा विस्कळीत होतात. तर पंतप्रधान युलिया स्वीरिडेन्को म्हणाल्या, "रशिया 'पद्धतशीर ऊर्जा दहशत' सुरू ठेवत आहे, हिवाळा सुरू होताच युक्रेनियन लोकांच्या जीवनावर आणि प्रतिष्ठेवर हल्ला करत आहे. त्यांचं ध्येय युक्रेनला अंधारात ढकलणं आहे. पण आमचं ध्येय प्रकाश तेवत ठेवणं आहे. ही दहशत थांबवण्यासाठी, युक्रेनला अधिक हवाई संरक्षण प्रणाली, मॉस्कोविरुद्ध कठोर निर्बंध आणि रशियावर जास्तीत जास्त दबाव आवश्यक आहे," असं त्यांनी जोर देऊन सांगितलं.

रशियाच्या हल्यात 6 जणांचा मृत्यू : पूर्व युक्रेनमधील स्लोव्हियान्स्क शहरावर झालेल्या हल्ल्यात 6 जण ठार झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. शहराच्या लष्करी प्रशासनाचे प्रमुख वादिम ल्याख यांनी सांगितलं की, रशियन सैन्यानं शहरावर रॉकेट डागलं. प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, दक्षिण झापोरिझ्झिया प्रदेशात झालेल्या हल्ल्यात दोन वर्षांच्या मुलीसह 17 लोक जखमी झाले आहेत. झापोरिझ्झिया प्रादेशिक प्रशासनाचे प्रमुख इवान फेडोरोव्ह यांच्या मते, बचावकर्त्यांनी इमारतीच्या ढिगाऱ्यातून एका व्यक्तीला बाहेर काढलं, परंतु तो वाचला नाही. झापोरिझ्झियामध्ये दुसऱ्या व्यक्तीचाही मृत्यू झाला.

