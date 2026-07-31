ETV Bharat / international

व्यापारी वाटाघाटी सुरू असतानाच रशियावरील निर्बंधांविषयीच्या विधेयकामुळे भारत-अमेरिका संबंधांत नाराजीची भर

नवीन विधेयक अमेरिकेच्या अशा अनेक जकात-शुल्कांपैकी (टॅरिफ्स) एक आहे, ज्यामुळे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण होत राहिली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प
डोनाल्ड ट्रम्प (AP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 1:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली - भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार संथ गतीने पुढे सरकत असतानाच, रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतासह इतर देशांवर 100 टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याची तरतूद असलेल्या अमेरिकेतील एका विधेयकाला वेग देण्याच्या हालचालींमुळे या संबंधांमध्ये अनिश्चिततेचं आणखी एक वलय निर्माण झालं आहे.

अमेरिकेच्या सिनेटने 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६' (रशिया आणि इराणवर निर्बंध लादणारा कायदा) या विधेयकाच्या प्रक्रियेला वेग देण्याच्या बाजूनं मतदान केलं. या कायद्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियन तेलाचे प्रमुख पाच खरेदीदार देश - भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान यांच्यावर 100 टक्के आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार मिळेल.

याव्यतिरिक्त, या विधेयकात अमेरिकेत होणाऱ्या रशियन आयातीवर 500 टक्के शुल्क लादण्याची आणि इराणविरुद्ध निर्बंधांची तरतूदही समाविष्ट आहे. एकीकडे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार वाटाघाटींमध्ये अडथळा निर्माण झाला असतानाच ही घडामोड घडली आहे. अमेरिकेकडून भारताला देऊ करण्यात आलेले शुल्क दर विविध क्षेत्रांमधील प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत भारताला काही विशेष लाभ किंवा आघाडी मिळवून देतील का, यावरून हा पेच निर्माण झाला आहे.

रशियावरील निर्बंधांच्या या विधेयकावर सरकारनं अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही; वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटलं आहे की, सरकार अशा प्रकारच्या केवळ कयास लावणाऱ्या किंवा संभाव्य बातम्यांवर भाष्य करत नाही. इराणमधील वाढता संघर्ष आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) येथील नाकेबंदीमुळे जागतिक तेल पुरवठा मार्गांवर परिणाम झाला असताना, भारतानं रशियन तेलाची खरेदी वाढवली आहे.

मे 2016 मध्ये भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाचा वाटा 40 टक्क्यांहून अधिक होता. जर हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित झालं आणि इराणमधील संघर्ष कायम राहिला, तर त्याचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर मोठा परिणाम होईल.

"रशियन तेलावरील आमचं अवलंबित्व वाढलं आहे, त्यामुळे 100 टक्के आयात शुल्काचा आम्हाला मोठा फटका बसेल. जर आम्ही अमेरिका किंवा व्हेनेझुएलाकडून तेल आयात करण्यास सुरुवात केली, तर वाहतुकीचा खर्च खूप जास्त असेल. अशा परिस्थितीत आम्ही महागाईवर नियंत्रण कसे मिळवणार? याचे साखळी-परिणाम (कॅस्केडिंग इफेक्ट) दिसून येतील," असं व्यापार तज्ज्ञ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक बिस्वजित धर यांनी सांगितलं.

"ही केवळ एक किरकोळ अडचण ठरणार नाही. ट्रम्प या विधेयकासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल." हे विधेयक 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज' (प्रतिनिधी सभा) मध्ये मंजूर होण्यापासून ते कार्यकारी मंजुरी मिळेपर्यंतच्या काही टप्प्यांतून जाणे अजून बाकी आहे. तरीही, अमेरिकेचे सिनेटर जॉन थ्युन यांनी आशा व्यक्त केली आहे की हे विधेयक पुढील काही दिवसांत मंजूर होईल. "हे विधेयक या देशासाठी आणि आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मला आशा आहे की आपण यावर पुढे जाऊ शकू आणि अखेरीस ते मंजूर करून, पुढील काही दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकू."

अमेरिकन प्रशासनाने जाहीर केलेल्या आणि भारताच्या हितांवर परिणाम करणाऱ्या तसंच आर्थिक-व्यापारी संबंध गुंतागुंतीचे करणाऱ्या अनेक 'टॅरिफ' (आयात शुल्क) निर्णयांपैकी हे विधेयक नवीनतम आहे.

ट्रम्प यांनी अलीकडेच जेनेरिक औषधांवर टप्प्याटप्प्याने शुल्क वाढवण्याची योजना जाहीर केली. यानुसार, अमेरिका ऑगस्ट 2028 पासून 100 टक्के शुल्क आकारण्यास सुरुवात करेल आणि ऑगस्ट 2029 मध्ये ते 200 टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​जाईल; कंपन्यांना त्यांचं उत्पादन अमेरिकेत हलवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, हा यामागचा उद्देश आहे.

याचा फटका औषध निर्मिती क्षेत्राला (फार्मा क्षेत्राला) बसण्याची शक्यता आहे, कारण भारत हा जगातील जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे आणि अमेरिकेच्या जेनेरिक औषधांच्या मागणीपैकी सुमारे 40 टक्के पुरवठा भारताकडून केला जातो. अमेरिकेनं 'ट्रेड ॲक्ट'च्या (व्यापार कायदा) कलम 301 अन्वये भारतावर 10 टक्के शुल्कही लादलं आहे. सक्तीच्या मजुरीद्वारे उत्पादित मालाची आयात रोखण्यात अपयशी ठरल्यामुळे ज्या 60 देशांवर शुल्क लादण्यात आलं आहे, त्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे.

आता प्रश्न असा आहे की, 2025 मध्ये जाहीर झालेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (BTA) पहिल्या टप्प्याचे काय होणार? या शुल्कांमुळे कराराचा पहिला टप्पा अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. इतर देशांना अधिक चांगल्या अटींवर आधारित शुल्क करार मिळू शकेल आणि त्यामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीचा स्पर्धात्मक फायदा (competitive advantage) संपुष्टात येईल, अशी भीती भारताला वाटत आहे.

या कराराची रुपरेषा फेब्रुवारीमध्येच निश्चित करण्यात आली होती; परंतु वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार तेव्हाच अंमलात येईल जेव्हा "अमेरिका हे सुनिश्चित करेल की आपल्याला आपल्या स्पर्धकांपेक्षा म्हणजेच शेजारील देश, आसियान (ASEAN) क्षेत्रातील देश आणि इतर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रे तुलनात्मक फायदा मिळेल."

ट्रम्प यांच्यासाठी, त्यांचं 'टॅरिफ धोरण' हे मित्रदेश, भागीदार आणि प्रतिस्पर्धी देशांशी संबंधित परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य आधार बनलं आहे. या धोरणाद्वारे ते अमेरिकन उत्पादनाला चालना देण्याचा, विविध देशांवर दबाव टाकण्याचा, व्यापार तूट कमी करण्याचा आणि व्यवसायांना अमेरिकेत उत्पादन करण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत; हे त्यांच्या समर्थकांना दिलेलं एक प्रमुख आश्वासन आहे.

भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) अमेरिकन वस्तू आणि कंपन्यांसाठी एक मोठी बाजारपेठ खुली करेल, असं निरीक्षण 'धर' (Dhar) यांनी नोंदवलं. याचा अर्थ असा की, भारतासोबतचा करार ट्रम्प यांच्यासाठी मोठी जमेची बाजू ठरणार असल्यानं, ते हा व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी भारतावर दबाव टाकणं सुरूच ठेवतील. "ट्रम्प यांचं संपूर्ण व्यापार धोरण भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यावर अवलंबून आहे. चीननं आपल्या व्यापारात विविधता आणली आहे आणि त्यात त्यांचे मोठे हितसंबंध नाहीत. आता फक्त भारत हाच एक मोठा देश उरला आहे आणि तेच त्यांचे मोठे बक्षीस आहे," असं धर म्हणाले.

"त्यांना हे दाखवावं लागेल की त्यांना भारताकडून सवलती मिळाल्या आहेत. पुढील काही महिने परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे; ते भारतावर दबाव आणणार आहेत." अनेक राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंधांना द्विपक्षीय पाठिंबा होता, कारण वॉशिंग्टन नवी दिल्लीला वाढत्या चिनी प्रभावाविरुद्ध एक भक्कम तटबंदी मानत होते. परंतु आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी अधिक व्यवहारवादी भूमिका घेतली आहे आणि व्यापाराचा वापर एक भू-राजकीय साधन म्हणून केला आहे.

अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांना चालना देण्यासाठी. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी भारताशी संपर्क साधला आहे आणि ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख 'मित्र' असा केला असला, तरीही दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव कायम असल्याचं विश्लेषकांनी नमूद केलं. 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन' या विचारगटाचे (थिंक टँक) वरिष्ठ फेलो मनोज जोशी यांचं असं मत आहे की, भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध सध्या सर्वात खालच्या पातळीवर आहेत.

"हे संबंध सध्या सर्वात खालच्या पातळीवर असून त्यात केवळ 'व्यवहारावर आधारित दृष्टिकोन' (transactionalism) दिसून येत आहे. आयात शुल्क आणि स्थलांतर यांसारख्या धोरणांच्या बाबतीत, मित्रदेशांसाठीही कोणताही अपवाद केला जाणार नाही, हे अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे," असं ते म्हणाले. "मात्र, रशियाकडून होणाऱ्या तेलाच्या व्यापारामुळे भारतावर कठोर निर्बंध लादले गेल्यास हा तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे."

हेही वाचा...

  1. भारतासह 60 देशांवर ट्रम्प यांची 12.5 टक्क्यांपर्यंत नवीन आयात शुल्क लादण्याची घोषणा
  2. अमेरिकेचे कॅनडावर 50 टक्के आयात शुल्क; शेजारी देशांमधील व्यापार तणाव वाढला

TAGGED:

RUSSIA SANCTIONS BILL
तेल खरेदी
डोनाल्ड ट्रम्प
रशिया
INDIA US TIES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.