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युक्रेनवर रशियाचा मोठा हल्ला! भारतीय वंशाचे उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांचा पोलाद प्रकल्प उद्ध्वस्त

रशियाच्या या भीषण हल्ल्यात दोन जण ठार झाले असून, 14 जण जखमी झाले आहेत. प्रकल्पातील उत्पादनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या सुविधांचे नुकसान झाले आहेत.

Russia attack on Ukraine
युक्रेनवर रशियाचा मोठा हल्ला (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 1:38 PM IST

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लंडन- रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध पुन्हा एकदा एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे दिसत आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले आहेत. याच दरम्यान, रशियाने युक्रेनमधील 'क्रिव्हि रिह' (Kryvyi Rih) शहरातील एका मोठ्या पोलाद प्रकल्पाला लक्ष्य केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प भारतीय वंशाचे अब्जाधीश उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांच्या मालकीच्या 'आर्सेलरमित्तल' (ArcelorMittal) या कंपनीचा आहे. रशियाच्या या भीषण हल्ल्यात दोन जण ठार झाले असून, 14 जण जखमी झाले आहेत. प्रकल्पातील उत्पादनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या सुविधांचे नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे पोलाद उत्पादनाचे कामकाज अंशतः थांबवावे लागले आहे.

प्रकल्पाची उत्पादन प्रक्रिया विस्कळीत : विशेष म्हणजे 'आर्सेलरमित्तल क्रिव्हि रिह' हा युक्रेनमधील सर्वात मोठा पोलाद प्रकल्प आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, वीजनिर्मिती आणि 'ब्लास्ट फर्नेस'शी (भट्ट्यांशी) संबंधित महत्त्वाच्या सुविधांचे सर्वाधिक नुकसान झाले असून, त्यामुळे प्रकल्पाची उत्पादन प्रक्रिया विस्कळीत झाली आहे. हा प्रकल्प क्रिव्हि रिह येथे स्थित आहे, जे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांचेही जन्मगाव आहे; त्यामुळे या औद्योगिक केंद्रावरील हल्ला अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

किव्हवरही रशियाचा हल्ला : रशियाने आपले हल्ले केवळ क्रिव्हि रिहपुरते मर्यादित ठेवले नाहीत; तर राजधानी किव्हसह युक्रेनच्या अनेक भागांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनद्वारे हल्ले केले. किव्हचे महापौर विटाली क्लिट्स्को यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर राजधानीतील किमान दोन भागांत आगी लागल्या आणि त्यात तीन जण जखमी झाले. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला आहे की, त्यांच्या सैन्याने देशभरात युक्रेनचे 822 ड्रोन पाडले. दरम्यान, युक्रेनने रशियाच्या मॉस्को प्रदेशावर मोठा ड्रोन हल्ला केला. प्रादेशिक गव्हर्नरच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यात 83 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. एका ड्रोनने रशियातील सर्वात मोठ्या ऑनलाइन किरकोळ विक्रेत्या कंपनी असलेल्या 'वाइल्डबेरीज'च्या (Wildberries) गोदामालाही धडक दिली, ज्यामुळे तिथे आग लागली. या कंपनीचा लष्करी पुरवठ्याशी संबंध असल्याचा आरोप युक्रेनने यापूर्वी केला आहे. याव्यतिरिक्त, बेलगोरोडजवळ एका बसवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे वृत्तही समोर आले आहे.

युद्धाचा प्रभाव शेजारील देशांपर्यंत : युद्धाचा परिणाम शेजारील देशांपर्यंतही पोहोचत आहे. रोमानियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, एक ड्रोन त्यांच्या हवाई हद्दीत घुसले होते आणि स्पेनच्या 'नाटो' (NATO) मोहिमेतील एफ 18 (F-18) लढाऊ विमानाने ते पाडले. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा ड्रोन मोल्दोव्हाच्या दिशेने आला होता आणि तो रशियन बनावटीचा असल्याचा संशय आहे. इतर देशांपर्यंत पसरलेले हे हल्ले दर्शवतात की, रशिया-युक्रेन युद्ध आता केवळ युद्धभूमीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. औद्योगिक ठिकाणे, ऊर्जा सुविधा आणि नागरी वस्त्यांवर झालेल्या या हल्ल्यांमुळे संपूर्ण क्षेत्रातील सुरक्षेबाबतची चिंता अधिकच वाढली आहे.

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RUSSIA ATTACK ON UKRAINE
RUSSIA UKRAINE WAR
ARCELORMITTAL STEEL PLANT
INDIAN BILLIONAIRE LAKSHMI MITTAL

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