एनव्हिडियाचे जेन्सेन हुआंग आणि आणखी एका कर्मचाऱ्यामधील तिसऱ्या अफेअरचा खुलासा; अहवालातून दावा
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, एक नवीन माहिती समोर आली आहे की, कंपनीचे माजी सीईओ असलेल्या हुआंग यांचे कंपनीतील आणखी एका कर्मचाऱ्यासोबत जवळिकीचे संबंध होते.
Published : November 13, 2026 at 11:43 AM IST
कॅलिफोर्निया: एनव्हिडियाचे सह संस्थापक जेन्सेन हुआंग यांच्याशी संबंधित वाद अधिकच गडद झाला आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, एक नवीन माहिती समोर आली आहे की, कंपनीचे माजी सीईओ असलेल्या हुआंग यांचे कंपनीतील आणखी एका कर्मचाऱ्यासोबत जवळिकीचे संबंध होते. त्यांच्या वैयक्तिक वर्तनाबद्दल आणि त्याचा या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपनीवर होऊ शकणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत सुरू असलेल्या तपासणीत या नवीन खुलाशाने एक नवा पैलू जोडला आहे.
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या दोन व्यक्तींचा हवाला देत रॉयटर्सने म्हटले आहे की, हुआंग यांचे आणखी एका कर्मचाऱ्यासोबत संबंध होते. सीईओ पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर समोर आलेला हा नवीन खुलासा, याआधी समोर आलेल्या इतर दोन कथित विवाहबाह्य संबंधांच्या बातम्यांनंतर आला आहे, ज्यांनी कंपनीच्या नेतृत्वाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' आणि 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या आधीच्या अहवालांमध्ये ज्या व्यक्तींची नावे समोर आली होती, त्यामध्ये ॲलिस हुआंग (एक चिनी व्यावसायिक महिला, जिच्यावर अमेरिकन गुप्तचर अधिकाऱ्यांना चिनी गुप्तचर यंत्रणांशी संबंध असल्याचा संशय आहे) आणि किम्बर्ली पॉवेल (एनव्हिडियाच्या हेल्थकेअर विभागाच्या उपाध्यक्ष) यांचा समावेश आहे.
'द न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, एनव्हिडियाशी संबंधित पाच व्यक्तींनी सांगितले की, हुआंग यांचे पॉवेल यांच्यासोबत विवाहबाह्य संबंध होते. वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च महिन्यात सॅन होजे, कॅलिफोर्निया येथील एका हॉटेलमध्ये आयोजित एनव्हिडियाच्या परिषदेदरम्यान, हे दोघे एकमेकांशी जवळीक साधताना व्हिडिओमध्ये कैद झाले होते. कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, 48 वर्षीय पॉवेल 2008 मध्ये एनव्हिडियामध्ये रुजू झाल्या होत्या. त्या कंपनीच्या चिप तंत्रज्ञानाचा वापर उच्च शिक्षण आणि आरोग्यसेवा विशेषतः वैद्यकीय इमेजिंग उपकरणांमध्ये करण्याशी संबंधित कार्यक्रमांचे नेतृत्व करतात. जेन्सेन हुआंग आणि ॲलिस हुआंग यांच्यातील कथित संबंधांच्या वृत्तामुळे हा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. ॲलिस हुआंग या एक चिनी व्यावसायिक महिला असून, त्या सिंगापूरस्थित 'मेगास्पीड' (Megaspeed) या डेटा फर्मशी संबंधित आहेत, जी एनव्हिडियाच्या प्रमुख ग्राहकांपैकी एक आहे. अमेरिकन गुप्तचर अधिकाऱ्यांना असा संशय आहे की, ॲलिस हुआंग यांचे चिनी गुप्तचर यंत्रणांशी संबंध असू शकतात. या आरोपामुळे या वादाला राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक नवा आयाम प्राप्त झाला आहे.
'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या वृत्तानुसार, जेन्सेन हुआंग यांनी एनव्हिडियाच्या कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात ज्या महिलेचा उल्लेख केला होता, ती ॲलिस हुआंगच आहे. या पत्रात त्यांनी आपल्या पत्नीशी प्रतारणा केल्याची कबुली दिली होती आणि तिचा विश्वास तोडल्याबद्दल माफी मागितली होती. 1993 मध्ये एनव्हिडियाची (Nvidia) सह-स्थापना करणारे जेन्सेन हुआंग यांनी या कंपनीला कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (AI) लागणाऱ्या चिप्सच्या जगातील आघाडीच्या पुरवठादारांपैकी एक बनवले आणि ते जागतिक एआय उद्योगातील अत्यंत प्रभावी व्यक्तींपैकी एक ठरले. या नवीन खुलाशांमुळे कंपनीच्या नेतृत्वावर अधिक बारकाईने लक्ष दिले जाऊ लागले असून, या संबंधांचे स्वरूप, कामाच्या ठिकाणी पाळले जाणारे वर्तन आणि एनव्हिडियाच्या कॉर्पोरेट प्रशासनावर (corporate governance) होऊ शकणारा संभाव्य परिणाम यांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.