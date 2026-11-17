"नरेंद्र मोदी एक महान नेते आणि माझे मित्र...", डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'क्वाड'च्या बैठकीत केलं कौतुक!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी फिलिपिन्सच्या मनिला इथं 'क्वाड' नेत्यांच्या बैठकीत सहभाग घेतला.
Published : November 17, 2026 at 8:11 PM IST
नवी दिल्ली : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (17 नोव्हेंबर) फिलिपिन्सच्या मनिला इथं 'क्वाड' (Quad) नेत्यांच्या बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाइची देखील उपस्थित होत्या. गोलमेज चर्चेदरम्यान 'क्वाड' ही एक रचनात्मक आणि विश्वासार्ह भागीदारी आहे, असं नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात म्हटलं. तसंच आजची ही बैठक आमच्या सहकार्याच्या पुढील टप्प्यासाठी ठोस उद्दिष्टं निश्चित करण्यात मदत करेल, असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला.
Manila, Philippines: At Quad Leaders’ Meeting, Prime Minister Narendra Modi says, "... Manila and the Quad have shared an age-old and special bond. In 2007, officials of the four countries met for the first time right here. Ten years after that, in 2017, it was here at this city that we started our dialogue once again. And today, holding a Quad meeting once again at this historic city marks an important milestone... For India, the Quad is a constructive and trusted partnership. From maritime security to trusted supply chains, new technologies to disaster response, it has been our endeavor that the Quad provides trusted solutions" (Source: PMO India/YT)— IANS (@ians_india) November 17, 2026
नरेंद्र मोदी म्हणाले, "भारतासाठी 'क्वाड' ही एक रचनात्मक आणि विश्वासार्ह भागीदारी आहे. सागरी सुरक्षा असो किंवा विश्वासार्ह पुरवठा साखळी, नवीन तंत्रज्ञान असो किंवा आपत्ती व्यवस्थापन... 'क्वाड'च्या माध्यमातून विश्वासार्ह उपाय उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न राहिला आहे." याचबरोबर, मनिला आणि 'क्वाड' यांच्यातील जुनं आणि विशेष नातं असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. "2007 मध्ये, चारही देशांचे अधिकारी पहिल्यांदा याच ठिकाणी एकत्र आले होते. त्यानंतर 10 वर्षांनी, 2017 मध्ये, याच शहरात आम्ही पुन्हा एकदा आमच्या संवादाची सुरुवात केली. आज, या ऐतिहासिक शहरात पुन्हा एकदा 'क्वाड'ची बैठक होणं, हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. गेल्या वर्षीच्या जानेवारीपासून आतापर्यंत, आमच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या 5 वेळा भेटी झाल्या आहेत. हे आमच्या राजकीय इच्छाशक्तीचे आणि आमच्या भागीदारीप्रती असलेल्या सामायिक वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
VIDEO | Philippines: "PM Modi is a great leader and a friend of mine, highly respected by everybody all over the world," says US President Donald Trump at the Quad meeting in Manila. (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/si1wdUaGll— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
दरम्यान, आपल्या भाषणात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख "एक महान नेते आणि माझे मित्र, ज्यांचा जगभरात सर्वत्र मोठा आदर केला जातो," असा केला. भेटीपूर्वी, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 'क्वाड'मधील आपल्या समकक्षांचे कौतुक केलं. त्यांनी मोदींना "अत्यंत खंबीर व्यक्ती" आणि जपानच्या पंतप्रधानांना "त्याहूनही अधिक खंबीर" असं संबोधलं. तसंच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढं असंही म्हटलं की, अल्बानीज आणि त्यांच्यातील संबंध ठीक आहेत, ज्यावर उपस्थित लोकांमध्ये हास्य उमटले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी मनिला इथं पोहोचले आहेत. ते दोन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर असून, या दरम्यान ते 23 व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेत आणि 21 व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. तर डोनाल्ड ट्रम्प हे आज फिलिपिन्समध्ये दाखल झाले आहेत. याठिकाणी ते प्रादेशिक भागीदारांशी भेट घेणार असून व्यापारविषयक चर्चा करणार आहेत. दरम्यान, फिलिपिन्सची राजधानी मनिला हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यातील पहिलं ठिकाण आहे. या दौऱ्याच्या पुढच्या टप्प्यात ते चीनला भेट देतील, जिथं चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत अणुविषयक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय चर्चा होणार आहे. याशिवाय, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांच्यासोबतही त्यांची भेट होण्याची शक्यता आहे.
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