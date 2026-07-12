कतारचे माजी अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांचं निधन, वयाच्या 74 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
सरकारी 'कतार न्यूज एजन्सी'नं शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांच्या निधनाचं वृत्त दिलं आहे.
Published : July 12, 2026 at 3:45 PM IST
दुबई : कतारमधून एक अत्यंत दुःखद घटना समोर येत आहे. कतारचे अमीर (शासक) असताना ज्यांनी पर्शियन आखातातील या छोट्याशा राष्ट्राला मुत्सद्देगिरी, प्रसारमाध्यमे आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत जागतिक स्तरावरील एक महत्त्वपूर्ण शक्ती बनवले आणि त्यानंतर स्वेच्छेनं आपल्या मुलाकडे सत्ता सोपवून एक नवा पायंडा पाडला, त्या शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांचं निधन झाल्याचं वृत्त सरकारी प्रसारमाध्यमांनी रविवारी दिलं आहे. शेख हमद बिन खलिफा अल थानी हे 74 वर्षांचे होते.
सरकारी 'कतार न्यूज एजन्सी'नं शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांच्या निधनाचं वृत्त दिलं आहे. त्यात मृत्यूचं कारण नमूद करण्यात आलं नाही. दरम्यान, शेख हमद बिन खलिफा अल थानी हे केवळ कतारचे अमीर नव्हते, तर ते आखाती देशांच्या राजकीय इतिहासातील एक क्रांतीचं नाव होतं. 18 वर्षे अमीर म्हणून काम पाहिल्यानंतर जून 2013 मध्ये पदत्याग करणारे शेख हमद बिन खलिफा अल थानी हे ऊर्जासंपन्न कतारच्या त्या भव्य महत्त्वाकांक्षेचे शिल्पकार होते, ज्यांच्यामुळं एका पिढीपेक्षाही कमी कालावधीत कतारचे रूपांतर एका उपेक्षित भागातून आंतरराष्ट्रीय केंद्रबिंदूमध्ये झाले.
بيان من الديوان الأميري: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عامًا. https://t.co/tXWvru50tA— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 12, 2026
लंडनमधील 'हॅरोड्स' हे डिपार्टमेंट स्टोअर कतारच्या मालकीचे आहे आणि त्यांनीच 'अल जझीरा' हे प्रभावशाली उपग्रह-आधारित वृत्तवाहिनीचं नेटवर्क स्थापन केलं. कतारची राजकीय पोहोच आज उत्तर आफ्रिकेपासून अफगाणिस्तानपर्यंत पसरलेली आहे. तसंच कतारनं 2022 फिफा विश्वचषक, जगातील सर्वाधिक पाहिलेल्या सॉकर स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे. शेख हमद बिन खलिफा अल थानी हे जरी बऱ्याच काळापासून सत्तेबाहेर असले, तरी उद्घाटन सामन्याला उपस्थित असलेल्या कतारच्या नागरिकांनी त्यांना प्रचंड दाद दिली. मात्र, शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांच्या नेतृत्वाखाली कतारनं अवलंबलेल्या स्वतंत्र धोरणांमुळं तिथले प्रादेशिक आणि पाश्चात्य मित्रदेश नाराज झाले होते.
"या मायभूमीच्या मुलांनो, तुमचं भविष्य तुमच्यासमोर आहे; तुम्ही एका अशा नव्या युगात प्रवेश करत आहात, जिथं तरुण नेतृत्व धुरा सांभाळणार आहे," असं म्हणत शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांनी आपले पुत्र, सध्याचे अमीर युवराज शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांच्याकडे सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया अत्यंत काळजीपूर्वक आखून ती जाहीर केली होती. दरम्यान, 1995 मध्ये शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांनी आपले वडील शेख खलिफा बिन हमद अल थानी यांच्याकडून देशाची सूत्रे हाती घेतली होती. त्यांनी पुढील 18 वर्षे कोणत्याही हिंसाचाराशिवाय किंवा रक्तपाताशिवाय कतारचा विकास अत्यंत वेगानं केला.
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