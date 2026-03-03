कतारएनर्जीनं LNG प्रोडक्शन थांबवले; टँकरमधील व्यत्यय आणि सुविधा बंद पडल्यामुळं पुरवठ्यात अडथळा, एनर्जीच्या किमती वाढल्या
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा भडका दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.
फ्रँकफर्ट : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा भडका दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. दरम्यान, होर्मुझ स्ट्रेटमधून टँकर वाहतुकीत व्यत्यय आल्यामुळं आणि उत्पादन सुविधांना झालेल्या नुकसानीमुळं सोमवारी एनर्जीच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. अशात, इराणवरील अमेरिका आणि इस्रायली हल्ल्यांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेला होणाऱ्या पुरवठ्यावर काय परिणाम होईल? याबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सर्वात मोठा धक्का नॅच्युरल गॅसच्या किमतींना बसला आहे, जेव्हा युरोपमध्ये प्रमुख पुरवठादार असलेल्या कतारएनर्जीनं (QatarEnergy) आपल्या सुविधांवर हल्ला झाल्यानंतर लिक्विफाइड नॅच्युरल गॅसचे उत्पादन थांबवले, तेव्हा त्यांच्या किमती 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत.
"संपूर्ण प्रदेशात पायाभूत सुविधा धोक्यात आहेत आणि केवळ जाणूनबुजून केलेल्या हल्ल्यांमुळेच नव्हे तर अनवधानाने केलेल्या हल्ल्यांमुळंही ते धोक्यात आहे," असं क्लियरव्ह्यू एनर्जी पार्टनर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक केविन बुक म्हणाले. तसंच "क्षेपणास्त्र अडथळ्यांमुळं निर्माण होणारे श्रापनेल आणि मोडतोड सुविधांवर पडू शकतात आणि त्यांना अक्षम देखील करू शकतात आणि त्यामुळं इतक्या जास्त एनर्जी उत्पादन असलेल्या क्षेत्रात अशा प्रकारच्या संघर्षामुळं अनेक आव्हानं उद्भवतात," असंही त्यांनी सांगितलं. अमेरिकेतील तेलाचे दर 6.3 टक्के वाढून प्रति बॅरल 71.23 डॉलर इतके वाढले आहेत, तर आंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंटचा दर 6.7 टक्के वाढून प्रति बॅरल 77.74 डॉलरवर स्थिरावला. दरम्यान, अनेक देशांमधील लोक महागाईनं होरपळत असताना, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळं अमेरिकन वाहनचालकांसाठी पेट्रोल महागण्याची शक्यता आहे. तसंच इतर वस्तूंच्या किमतीही वाढू शकतात.
पर्शियन आखाताच्या दक्षिणेकडील टोकावरील होर्मुझ स्ट्रेट हा एक महत्त्वाचा भाग होता, जिथून जगाच्या तेल पुरवठ्यापैकी 20 टक्के तेल पुरवठा होतो. डेटा आणि विश्लेषण फर्म केप्लर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर सांगितलं की, उपग्रह नेव्हिगेशन सिस्टम विस्कळीत झाल्यामुळं टँकरची वाहतूक झपाट्यानं कमी झाली. यूके मेरीटाईम ट्रेड ऑपरेशन्स सेंटरने स्ट्रेटच्या दोन्ही बाजूंच्या परिसरातील अनेक जहाजांवर हल्ल्यांची नोंद केली आणि जहाजे कुठं आहेत? हे दर्शविणाऱ्या प्रणालींमध्ये इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप वाढल्याचा इशारा दिला.
ओमानच्या आखातात मार्शल आयलंडच्या ध्वजांकित तेल टँकरवर बॉम्ब वाहून नेणाऱ्या ड्रोन बोटीनं हल्ला केला, त्यात एक नाविक ठार झाला, असं ओमाननं म्हटलं आहे. इराण होर्मुझच्या स्ट्रेटजवळ येणाऱ्या जहाजांना धमकावत आहे. तसंच इराणनं अनेक हल्ले केल्याचं म्हटलं जात आहे. याचा परिणाम जहाज चालक आणि समुद्री कप्तानांच्या जोखीम क्षमतेनुसार स्ट्रेट "वास्तविक बंद" झाली आहे आणि वाहतूक लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे, असं केविन बुक यांनी म्हटलं आहे. तसंच ते पुढं म्हणाले, "पण वास्तव असं आहे की, विमा कंपन्या किमती वाढवत आहेत किंवा काही प्रकरणांमध्ये पॉलिसी रद्द करत आहेत आणि समुद्री कप्तान जोखमीबद्दल चिंतेत आहेत. जहाज मालक आणि शिपर्स देखील चिंतेत आहेत."
दरम्यान, दम्मामजवळील रास तनुरा तेल शुद्धीकरण कारखान्यावर हल्ला करणाऱ्या इराणी ड्रोनना सौदी अरेबियानं रोखलं आणि खबरदारी म्हणून रिफायनरी बंद करण्यात आली, असं सौदीच्या सरकारी टेलिव्हिजननं वृत्त दिलं आहे. हा संघर्ष या प्रदेशातील इतर तेल उत्पादक देशांमध्ये पसरेल का? याकडे बाजाराचे लक्ष लागलं आहे.
