कतारची 17 टक्के LNG क्षमता ठप्प; पूर्ववत होण्यास 5 वर्षे लागणार, भारतासमोर गंभीर संकट
इराणच्या हल्ल्यामुळे आवश्यक दुरुस्ती कामांमुळे दरवर्षी 12.8 दशलक्ष टन LNG चे उत्पादन तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विस्कळीत होणार असल्याचंही कतारचे साद अल काबी म्हणालेत.
Published : March 20, 2026 at 11:46 AM IST
नवी दिल्ली- इराण आणि अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक वायू संकट (Gas Crisis) निर्माण झालंय. बुधवारी रात्री आपल्या स्वतःच्या वायू पायाभूत सुविधांवर (साउथ पार्स) इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने कतारच्या तेल आणि वायू प्रकल्पांना लक्ष्य केलंय. यामुळे कतारची द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG) निर्यातीची सुमारे 17 टक्के क्षमता (विशेषतः 'रास लफान' रिफायनरी येथील) पूर्णपणे कोलमडलीय. परिणामी, देशाला दरवर्षी सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सच्या महसुलाचे नुकसान सोसावे लागेल, असा अंदाज आहे. शिवाय 'कतार एनर्जी'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) साद अल-काबी यांनी उघड केले की, या हल्ल्यांमध्ये कतारच्या 14 LNG उत्पादन युनिट्सपैकी (Trains) दोन युनिट्सचे, तसेच दोन 'गॅस-टू-लिक्विड्स' (GTL) प्रकल्पांपैकी एकाचे नुकसान झालंय. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, आवश्यक दुरुस्ती कामांमुळे दरवर्षी 12.8 दशलक्ष टन LNG चे उत्पादन तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विस्कळीत होणार आहे. परिणामी, युरोप आणि आशियाला होणाऱ्या वायू पुरवठ्यावर आता गंभीर संकट निर्माण झालंय.
LNG पुरवठा करारांवर 'फोर्स मॅज्युर' (Force Majeure) घोषित : साद अल काबी कतारचे ऊर्जा व्यवहार राज्यमंत्री म्हणूनही कार्यरत आहेत. त्यांनी म्हटलंय की, "कतार आणि हा संपूर्ण प्रदेश अशा हल्ल्याचा बळी ठरेल, याची मी माझ्या स्वप्नातही कधी कल्पना केली नव्हती. विशेषतः रमजानच्या पवित्र महिन्यात आणि तेही एका सहकारी मुस्लिम राष्ट्राच्या हातून." अल काबी यांनी पुढे सांगितले की, दोन LNG युनिट्सचे नुकसान झाल्यामुळे 'कतार एनर्जी'ला इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया आणि चीन यांच्याशी असलेल्या आपल्या दीर्घकालीन LNG पुरवठा करारांवर 'फोर्स मॅज्युर' (Force Majeure) घोषित करणे भाग पडेल; ही घोषणा पाच वर्षांपर्यंत अंमलात राहू शकते.
कालावधी कितीही लांबला तरीही उपाययोजना अंमलात राहणार : 'फोर्स मॅज्युर' म्हणजे टाळता न येणाऱ्या अडचणींमुळे करारातील दायित्वे पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरण्याची स्थिती होय. त्यांनी सांगितले की, "हे दीर्घकालीन करार आहेत, ज्यांच्यावर आम्हाला आता 'फोर्स मॅज्युर' घोषित करणे भाग पडलंय." "यापूर्वी आम्ही ही उपाययोजना केवळ अल्प कालावधीसाठी लागू केली होती; मात्र आता हा कालावधी कितीही लांबला तरीही, ही उपाययोजना अंमलात राहील."
एक्सॉनमोबिल आणि इतर कंपन्यांवर परिणाम होणार : 'रास लफान' उत्पादन संकुलावर यापूर्वी झालेल्या हल्ल्यांनंतर 'कतार एनर्जी'ने आपल्या संपूर्ण LNG उत्पादनावर 'फोर्स मॅज्युर' घोषित केले होते. या सुविधांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी अंदाजे 26 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा खर्च आला. अल काबी यांनी स्पष्ट केले की, उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यासाठी या प्रदेशातील संघर्ष थांबणे ही प्राथमिक आणि अत्यावश्यक अट आहे.
चीनमधील 'Shell' या कंपन्यांना फटका बसणार : क्षतिग्रस्त झालेल्या LNG प्रकल्पांमध्ये अमेरिकन कंपनी 'ExxonMobil' ची भागीदारी आहे, तर 'Shell' ही क्षतिग्रस्त GTL (गॅस-टू-लिक्विड्स) प्रकल्पातील भागीदार आहे; या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. अल काबी यांच्या माहितीनुसार, ExxonMobil ची LNG 'Train S4' मध्ये 34 टक्के आणि 'Train S6' मध्ये 30 टक्के भागीदारी आहे. 'Train S4' द्वारे इटलीच्या 'Edison' आणि बेल्जियमच्या 'EDFT' या कंपन्यांना पुरवठा केला जातो, तर 'Train S6' वरील परिणामांचा फटका दक्षिण कोरियाच्या 'KOGAS', 'EDFT' आणि चीनमधील 'Shell' या कंपन्यांना बसणार आहे.
कतारवरील हल्ल्याचे जागतिक परिणाम : अल काबी यांनी नमूद केले की, या हल्ल्यांमुळे हा प्रदेश 10 ते 20 वर्षांनी मागे गेलाय. ते म्हणाले, "हे ठिकाण दीर्घकाळापासून अनेकांसाठी एक सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून ओळखले जात होते; परंतु आता त्या प्रतिमेला तडा गेलाय." त्यांनी पुढे सांगितले की, या हल्ल्यांचे दुष्परिणाम केवळ LNG पुरवठ्यापुरतेच मर्यादित नाहीत. त्यांच्या मते, या घटनांच्या परिणामी:
- 'कंडेनसेट'च्या निर्यातीत अंदाजे 24 टक्के घट झालीय.
- LPG (स्वयंपाकाचा गॅस) च्या पुरवठ्यात 13 टक्के घट झालीय.
- 'हिलियम'च्या उत्पादनात 14 टक्के घट झालीय.
- 'नॅफ्था' आणि 'गंधक' (सल्फर) च्या पुरवठ्यात 6 टक्के कपात झालीय.
भविष्यात भारतालाही महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागणार : या घटकांचे परिणाम एका व्यापक स्तरावर जाणवतील. भारतातील रेस्टॉरंट्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या LPG पासून ते हिलियमवर अवलंबून असलेल्या दक्षिण कोरियातील चिप उत्पादकांपर्यंत सर्वांनाच याचा फटका बसेल. भारताच्या एकूण गॅस पुरवठ्यापैकी 50 ते 60 टक्के गॅस पुरवठा याच प्रकल्पातून होतो. परिणामी, नजीकच्या भविष्यात भारतालाही महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) परिसरातील परिस्थिती आधीच नाकेबंदीसारखी तणावपूर्ण असताना इराणने या गॅस प्रकल्पावर हल्ला करून हे संकट अधिकच गडद केलंय.
तेल आणि गॅसच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ : कतारमधील हा गॅस प्रकल्प जगाच्या एकूण गॅस पुरवठ्यामध्ये अंदाजे 20 टक्के वाटा उचलतो; परिणामी, या हल्ल्यांचे पडसाद जागतिक स्तरावर उमटत आहेत. हे ऊर्जा संकट अपेक्षेपेक्षा अधिक दीर्घकाळ टिकणारे आणि अधिक गंभीर ठरू शकते. या परिस्थितीचा तेल आणि गॅसच्या उत्पादनावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय मानदंडाचे प्रतीक असलेल्या 'ब्रेंट क्रूड' तेलाचे दर प्रति बॅरल $116 च्याही वर गेले होते; 20 मार्च रोजी हे दर $106 वर स्थिरावले आहेत. इराणसोबतच्या संघर्षापूर्वी तेलाचे दर प्रति बॅरल $73 पेक्षाही कमी होते, हे लक्षात घेता सध्याची ही किंमतही अत्यंत उच्च मानली जाते. दरम्यान, युरोपमधील वायूंच्या (गॅसच्या) किमतींसाठीचा प्रमुख मानदंडांत असलेल्या 'TTF नैसर्गिक वायू निर्देशांका'मध्येही गुरुवारी 24 टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवली गेली.
काबी यांचा इतर देशांना इशारा : काबी यांनी स्पष्ट केले, "जर इस्रायलने इराणवर हल्ला केला, तर ती बाब पूर्णपणे इराण आणि इस्रायल यांच्यापुरतीच मर्यादित असेल. तिचा आमच्याशी किंवा या प्रदेशाशी काहीही संबंध नसेल." जागतिक समुदायाला आवाहन करताना त्यांनी पुढे म्हटले, "जगातील सर्व राष्ट्रांनी मग तो इस्रायल असो, अमेरिका असो किंवा अन्य कोणतेही राष्ट्र तेल आणि वायूंच्या (गॅसच्या) प्रकल्पांपासून आणि प्रतिष्ठापनांपासून दूर राहिले पाहिजे."
