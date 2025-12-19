ETV Bharat / international

उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर आंदोलकांचा दोन वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयावर हल्ला; चार तासानंतर २५ पत्रकारांची सुटका

'इन्किलाब मंच'चा संयोजक शरीफ उस्मान बिन हादीच्या मृत्यूची बातमी आल्यानंतर बांगलादेशची राजधानी असलेल्या बांगलादेशमध्ये अशांतता निर्माण झाली आहे. आंदोलकांनी माध्यमांसह भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाला लक्ष्य केलं.

Protests erupt in Bangladesh
वर्तमानपत्र कार्यालयावर आंदोलकांचा हल्ला (Source- ANI)
author img

By ANI

Published : December 19, 2025 at 8:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका- बांगलादेशच्या हंगामी सरकारला देशातील अराजकतेची परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात अपयश येत असल्याचं पुन्हा एकदा दिसून आलं आहे. 'इन्किलाब मंच'चा संयोजक शरीफ उस्मान बिन हादीच्या मृत्यू झाल्याचं समजताच आंदोलकांनी खुल्शी येथील भारतीय सहाय्यक उच्चायुक्तालयाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केलं. तर प्रोथोम आलो आणि डेली स्टार या वृत्तपत्राच्या कार्यालयावर हल्ला केला.


गुरुवारी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास, आंदोलक खुल्शी येथे भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या कार्यालयाबाहेर जमले. आंदोलनाची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. हे आंदोलन रात्री सुमारे ११ वाजता सुरू झाले. आंदोलकांच्या दुसऱ्या गटानं त्याच वेळी गेट क्रमांक २ जवळ आंदोलन सुरू ठेवले. भारतीय उच्चायुक्तालयासमोर जमलेल्या आंदोलकांनी हादीच्या हत्येचा निषेध करणाऱ्या भारतविरोधी घोषणा दिल्या. त्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून आंदोलकांना परिसरापासून दूर नेले.

  • खुल्शी शहराचे पोलीस प्रमुख शाहीन आलम यांनी स्थानिक माध्यमाला सांगितले, भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर जमलेल्या लोकांना हटवण्यात आलं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी परिसरात पोलीस कर्मचारी तैनात आहेत.

दोन वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयावर हल्ला- ढाक्यातील कारवानबाजार येथील प्रोथोम आलो आणि डेली स्टार या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांवर हल्ला करून तोडफोड करण्यात आली. डेली स्टारच्या इमारतीला आग लावण्यात आली. आंदोलकांनी प्रथमो आलोच्या कार्यालयावर गुरुवारी मध्यरात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास हल्ला केला. त्यानंतर डेली स्टारवर हल्ला करण्यात आला.सोशल मीडियावर प्रसारित होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये लोकांनी वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयावर काठ्यांनी हल्ला करत तोडफोड केल्याची दिसून आले. काही कर्मचारी या दोन्ही कार्यालयांमध्ये अडकले होते. द डेली स्टारच्या कार्यालयावर जमावानं हल्ला केल्यानंतर चार तासांहून अधिक काळ किमान २५ पत्रकार अडकले होते. त्यांना कार्यालयातून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. 'द डेली स्टार'च्या पत्रकारांची शुक्रवारी पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास सुटका झाली. हल्लाखोरांनी प्रथम वृत्तपत्राच्या कार्यालयाच्या तळमजल्याची आणि त्यानंतर पहिल्या मजल्यावर तोडफोड केली. त्यानंतर पहाटे १२:३० च्या सुमारास आग लावली. भीषण आगीत दोन मजल्यावर प्रचंड नुकसान झाल्याची शक्यता आहे. आगीनंतर धुराचे मोठे लोट आकाशात पसरले होते.

कोण आहे शरीफ उस्मान बिन हादी?- हादी हा जुलै महिन्यातील उठाव आणि अवामी लीगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलनादरम्यान प्रसिद्धीच्या झोतात आला होता. त्यानं ढाका-८ मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून संसदीय निवडणूक लढविणार असल्याचे जाहीर केले होते. गेल्या शुक्रवारी बिजोयनगर येथे प्रचार करत असताना दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरानं रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या हादी याच्यावर गोळीबार केला. गोळीबारात गंभीर जखमी झालेल्या हादीला ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तिथे त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर त्याच रात्री राजधानीतील एव्हरकेअर हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. सोमवारी दुपारी त्याला पुढील उपचारांसाठी एअर अॅम्ब्युलन्सनं सिंगापूरला नेण्यात आले. न्यूरोसर्जन अब्दुल अहद यांनी गुरुवारी रात्री एका व्हिडिओ संदेशात हादीच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे.

  • बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांनी शुक्रवारी शरीफ उस्मान हादीच्या निधनानंतर शनिवार, २० डिसेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला. शरीफ उस्मान हादीच्या हत्येमुळे ढाकामध्ये व्यापक निदर्शने सुरू झाली आहेत. आगामी निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशमध्ये वातावरण आणखी अस्थिर झालं आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

ATTACK ON MEDIA HOUSESIN BANGLADESH
SHARIF OSMAN HADI DEATH
INDIAN ASSISTANT HC IN BANGLADESH
बांगलादेश आंदोलन
BANGLADESH PROTEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.