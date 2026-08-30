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पंतप्रधान मोदींना उझबेकिस्तानचा सर्वोच्च सन्मान; आतापर्यंत 30 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित

पंतप्रधान मोदींना आतापर्यंत 30 हून अधिक प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळाले आहेत, ज्यामुळे ते इतिहासातील सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणारे भारतीय नेते ठरले आहेत.

Prime Minister Narendra Modi
पंतप्रधान मोदींना उझबेकिस्तानचा सर्वोच्च सन्मान (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2026 at 4:08 PM IST

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ताश्कंद: उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव्ह यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान 'ओली दराजली दोस्तलिक' (सर्वोच्च दर्जाचा मैत्रीचा सन्मान/Order of Friendship of the Highest Degree) प्रदान केला. जगभरातून पंतप्रधान मोदींना मिळालेल्या सर्वोच्च सन्मानांच्या वाढत्या यादीतील ही एक नवीन भर आहे. पंतप्रधान मोदींना आतापर्यंत 30 हून अधिक प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळाले आहेत, ज्यामुळे ते इतिहासातील सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणारे भारतीय नेते ठरले आहेत.

या सन्मानांमध्ये जगभरातील विविध राष्ट्रे आणि संस्थांनी दिलेले शासकीय सन्मान, शैक्षणिक पुरस्कार आणि पर्यावरणविषयक सन्मानांचा समावेश आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला जुलैमध्ये इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्राबोवो सुबियांतो यांनीही पंतप्रधान मोदींना आपल्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान 'बिंतांग आदिपूर्णा' (Bintang Adipurna) प्रदान केला होता. तत्पूर्वी पंतप्रधान मोदींनी ताश्कंदमध्ये राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव्ह यांच्याशी शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चा केली. या बैठकीला परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल, परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. चर्चेपूर्वी ताश्कंदमध्ये पंतप्रधान मोदींचे औपचारिक आणि भव्य स्वागत करण्यात आले. राष्ट्राध्यक्ष मिर्झियोयेव्ह यांनी स्वतः पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले आणि दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना उबदारपणे अभिवादन केले.

मध्य आशियाई देशाच्या या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी उझबेकिस्तानमधील 52 योगसाधकांनी सादर केलेल्या विशेष योग सत्राचाही अनुभव घेतला. या सत्राची झलक आपल्या 'एक्स' (ट्विटर) खात्यावर शेअर करताना त्यांनी लिहिले, "नमस्कार, आज तुम्ही सर्वांनी उत्कृष्टपणे योगासने केली. येथे सर्व वयोगटातील लोक उपस्थित आहेत. उझबेकिस्तानला योगाशी जोडल्याबद्दल मी माझे मित्र, राष्ट्राध्यक्ष यांचे आभार मानतो. खूप खूप अभिनंदन."

या सत्रामुळे पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याला एक अनोखा सांस्कृतिक पैलू प्राप्त झाला आणि उझबेकिस्तानमध्ये योगाची वाढती लोकप्रियता अधोरेखित झाली. सहभागींमध्ये 'योग फेडरेशन ऑफ उझबेकिस्तान'च्या सहा सदस्यांचा समावेश होता, ज्यांनी या वर्षी जूनमध्ये अहमदाबाद येथे झालेल्या पहिल्या 'वर्ल्ड योगासन चॅम्पियनशिप'मध्ये आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व केले होते. पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी शनिवारी उझबेकिस्तानला पोहोचले होते. मध्य आशियाई देशाच्या आपल्या अधिकृत दौऱ्याची सुरुवात करताना, ताश्कंद विमानतळावर मिळालेल्या उबदार स्वागताबद्दल त्यांनी उझबेकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे आभार मानले.

TAGGED:

PRIME MINISTER NARENDRA MODI
PM MODI TASHKENT YOGA SESSION
OLIY DARAJALI DOSTLIK ORDER
पंतप्रधान मोदींचा उझबेकिस्तान दौरा
PM MODI UZBEKISTAN VISIT 2026

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