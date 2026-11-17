आसियान-भारत शिखर परिषदेत PM नरेंद्र मोदी म्हणाले, "आपलं भविष्य स्पर्धेनं नाही, तर सहकार्यानं घडलं पाहिजे"
जागतिक संघर्ष आणि महासत्तांमधील स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर, आसियान-भारत शिखर परिषदेत बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी 'स्पर्धेपेक्षा सहकार्या'वर भर दिला.
Published : November 17, 2026 at 1:55 PM IST
नवी दिल्ली : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या फिलिपिन्सची राजधानी मनिला इथं आयोजित आसियान-भारत शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, जागतिक संघर्ष आणि महासत्तांमधील स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर, आसियान-भारत शिखर परिषदेत बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी 'स्पर्धेपेक्षा सहकार्या'वर भर दिला. त्यांनी नमूद केलं की, या क्षेत्राला 'शांतता आणि समृद्धीचं प्रतीक' बनवण्यासाठी आसियान आणि भारताकडे आवश्यक 'क्षमता' आणि 'सामायिक संकल्प' दोन्ही आहेत.
आपलं भविष्य स्पर्धेनं नाही, तर सहकार्यानं घडलं पाहिजे : "गेल्या काही वर्षांमध्ये, जगाला एकामागून एक संकटांचा सामना करावा लागला आहे. आज जगाला शांतता, स्थिरता आणि उत्पादनक्षमतेची गरज आहे. या संदर्भात, 'एकत्रितपणे आपल्या भविष्याची दिशा ठरवू या' (Navigating Our Future Together) ही या वर्षीची आमची संकल्पना विशेष महत्त्वाची आहे. भारत आणि आसियान मिळून जगाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास एक चतुर्थांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळं आपलं भविष्य स्पर्धेनं नाही, तर सहकार्यानं घडवणे अत्यावश्यक आहे," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
WATCH LIVE: PM Narendra Modi’s remarks at ASEAN-India summit in Philippines #pmmodi #philippines #aseansummit #india #narendramodi #live https://t.co/mbJ5Ahg8rE— ANI (@ANI) November 17, 2026
आसियान देशांशी भारताचे संबंध वाढतायेत : दरम्यान, इराण आणि युक्रेनमधील सुरू असलेले संघर्ष आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिका व चीन यांच्यातील तीव्र होत असलेल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर आसियान-भारत शिखर परिषद आणि आसियानशी संबंधित इतर कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. भारतासाठी, आसियान आपल्या 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे आणि अनेक आसियान देशांशी भारताचे संबंध वाढत आहेत. आसियान देशांमध्ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई दारुस्सलाम, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार, कंबोडिया आणि तिमोर-लेस्ते यांचा समावेश आहे.
'अॅक्ट ईस्ट' धोरणावर जोर : भारताच्या 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणावर जोर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, या धोरणामुळं गेल्या काही वर्षांत भारत-आसियान संबंधांना नवी गती आणि सखोलता मिळाली असून, डिजिटल तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि अंतराळ यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्य विस्तारलं आहे. त्यांनी नमूद केलं की, 2014 पासून भारतानं लोका-लोकांमधील संबंध दृढ करण्यासाठी 100 हून अधिक उपक्रम सुरू केले आहेत. तसंच 250 हून अधिक 'क्विक इम्पॅक्ट प्रोजेक्ट्स' सुरू केले आहेत आणि दहा हजार हून अधिक कौशल्य-विकास शिष्यवृत्ती प्रदान केल्या आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज फिलिपिन्समध्ये 'ईस्ट आशिया समिट' (East Asian Summit) आणि 'क्वाड' (Quad) बैठकांमध्येही सहभागी होणार आहेत.
नरेंद्र मोदींच्या हस्ते ऐतिहासिक 'गुरुद्वारा खालसा दिवाण'च्या पुनर्विकासाची पायाभरणी!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी फिलिपिन्समधील सर्वात जुन्या 'खालसा दिवाण गुरुद्वारा'ला भेट दिली. मनिला येथील या ऐतिहासिक धार्मिक स्थळाच्या पुनर्विकासासाठी त्यांनी पायाभरणी केली. परराष्ट्र मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, 'खालसा दिवाण गुरुद्वारा'ची स्थापना मूळतः 1901 मध्ये झाली आणि 1903 मध्ये तो अधिकृतपणे संघटित झाला. 1924 मध्ये याची 'खालसा दिवाण' नावानं नोंदणी करण्यात आली. फिलिपिन्समधील हा सर्वात जुना गुरुद्वारा असून, तो मनिलामधील शीख आणि इतर समुदायांसाठी अध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यात नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
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