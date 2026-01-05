पंतप्रधान मोदी भला माणूस, पण रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवल्यास भारतावर आयात शुल्क वाढवणार, ट्रम्प यांचा भारताला इशारा
ट्रम्प म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी भले माणूस, ते एक चांगले मनुष्य आहेत. त्यांना माहीत होते की, मी खूश नाही. त्यांनी मला खूश करणे महत्त्वाचे होते.
Published : January 5, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : January 5, 2026 at 1:14 PM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर कठोर भूमिका घेतलीय. त्यांनी भारताला कर वाढवण्याची धमकी दिलीय. तसेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करताना त्यांनी शुल्क वाढवण्याबद्दलही सांगितलंय. रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीवर सहकार्य न मिळाल्याबद्दल ट्रम्प यांनी एका जाहीर भाषणात हे विधान केलंय. रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, " खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खूप भले माणूस आहेत. ते एक चांगले मनुष्य आहेत. त्यांना माहीत होते की, मी खूश नाही. त्यांनी मला खूश करणे महत्त्वाचे होते. ते व्यवसाय करतात आणि आम्ही त्यांच्यावर खूप लवकर कर वाढवू शकतो."
दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा एकदा ताणले गेलेत : यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला रशियाकडून तेल आयात करू नये, असे वारंवार आवाहन केलंय.भारताने फक्त अमेरिकेतून तेल आयात करावे, असे ट्रम्प यांना वाटते. गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांनी भारतावरील कर 50 टक्के दुप्पट करण्यामागील तर्क सांगितला होता, ज्यामध्ये फक्त रशियाकडून तेल आयात करण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. नवीन वर्षाच्या दिवशी ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा एकदा ताणले गेलेत. त्यांनी म्हटले आहे की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांना आश्वासन दिले आहे की, ते यापुढे रशियाकडून तेल आयात करणार नाहीत.
ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात कोणतीही चर्चा नाही : यावर प्रतिक्रिया देताना भारताने ट्रम्प यांचा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावला की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. विशेष म्हणजे गेल्या काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या खनिज तेल कंपन्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर नवीन निर्बंध लादलेत. अमेरिकेनं 50 टक्के आयातशुल्क लागू केल्यानंतर भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार संबंध ताणले गेलेत.
यापूर्वीदेखील ट्रम्प यांनी मोदींचं केलं होतं कौतुक : ट्रम्प यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वीसुद्धा पंतप्रधान मोदी यांनी अत्यंत चांगला मित्र असल्याचं म्हटलं होतं. दोन महान असलेले देश यशस्वी असा मार्ग काढण्याकरिता कोणतीही अडचण येणार नाही, याचा मला विश्वास आहे, असे स्पष्टपणं सांगितलं होतं. मी पंतप्रधान मोदी यांचा कायमच मित्र राहणार असल्याचं व्हाईट हाऊसमधील पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी सांगितलं होतं. पंतप्रधान मोदी हे महान पंतप्रधान असल्याचंही त्यांनी कौतुक केलं होतं.
