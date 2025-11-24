पुन्हा 'मेलोडी' : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट; इटालियन भाषेत मजकूर लिहित केले फोटो शेयर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची G20 शिखर परिषदेत भेट घेतली. यावेळी या दोन्ही नेत्यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.
Published : November 24, 2025 at 7:38 AM IST
जोहान्सबर्ग : दक्षिण आफ्रिकेतील G20 शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट घेतली. शिखर परिषदेपूर्वी दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन करताना सोशल माध्यमात फोटो शेयर केले. जून 2025 मध्ये झालेल्या G7 शिखर परिषदेनंतर या दोन्ही नेत्यांनी भेट घेतली. यावेळी भारत आणि इटली या दोन देशातील व्यापारी संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीनं या दोन नेत्यांमध्ये चर्चा झाली, असं परराष्ट्रीय मंत्रालयानं स्पष्ट केलं. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या भेटीचे फोटो सोशल माध्यमात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होक आहेत.
Ho avuto un incontro molto proficuo con il Primo Ministro Giorgia Meloni. Il partenariato strategico tra India e Italia si sta rafforzando sempre di più, con grandi benefici per i nostri popoli.@GiorgiaMeloni pic.twitter.com/7hg4DxmkvF— Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2025
'आय एम जॉर्जिया' पुस्तकाची भारतीय आवृत्ती : या वर्षाच्या सुरुवातीला कॅनडातील कनानास्किस इथं झालेल्या G7 शिखर परिषदेत या दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती. त्यानंतर आता पुन्हा ही बैठक झाल्यानं या दोन्ही देशातील राजनैतिक संबंध चर्चेचा विषय बनले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या 'आय एम जॉर्जिया' या पुस्तकाच्या भारतीय आवृत्तीच्या प्रस्तावनेतून यावर अधिक भाष्य करण्यात आलं आहे. या पुस्तकात त्यांनी भारत आणि इटलीमधील संस्कृतीवर भर दिला आहे.
Colloquio bilaterale con il Primo Ministro indiano, @narendramodi, a margine del G20.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 23, 2025
Un confronto amichevole e positivo, con l’impegno condiviso a rafforzare ulteriormente il partenariato tra Italia e India nei prossimi anni 🇮🇹🇮🇳#Melodi pic.twitter.com/8EotLp4xZf
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा : शनिवारी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या सत्रातील फोटो आपल्या सोशल माध्यमातील अकाऊंटवरुन शेअर केले. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेचे G20 अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतचे फोटो पोस्ट केले. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याशी चर्चा केली. भारत-इटली धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याच्या आणि युक्रेनमधील संघर्षासह जागतिक आव्हानांवर सहकार्य करण्याबाबत यावेळी करण्यात आली. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल देखील बैठकीदरम्यान उपस्थित होते.
पंतप्रधान मोदींनी केले फोटो शेयर इटालियन भाषेतील मजकूर चर्चेत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सोशल माध्यमातून इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासोबतचे फोटो शेयर केले. यावेळी त्यांनी इटालियन भाषेत लिहिलेला मजकूर चर्चेत आहे. पंतप्रधान मोदींनी लिहिले, "पंतप्रधान पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याशी खूप चांगली चर्चा झाली. आम्ही भारत-इटली धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी आमच्या संयुक्त वचनबद्धतेची पुष्टी केली आणि युक्रेनमधील लढाई लवकर संपवण्याबाबत मत व्यक्त केलं. भारत-EU साठी फायदेशीर व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी आणि IMEEEC उपक्रमाद्वारे कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इटलीच्या सक्रिय पाठिंब्याबद्दल पंतप्रधान मेलोनी यांचे आभार."
