ETV Bharat / international

जी-7 शिखर परिषदेसाठी नरेंद्र मोदी फ्रान्समध्ये दाखल, उद्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेणार!

नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आणि जागतिक नेत्यांशी प्रमुख जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी फ्रान्समध्ये दाखल झाले.

PM Modi Lands In Evian, France Ahead Of G7 Summit, To Meet Trump On Wednesday
जी-7 शिखर परिषदेसाठी नरेंद्र मोदी फ्रान्समध्ये दाखल (Source : @narendramodi)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

एव्हियन (फ्रान्स) : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आणि जागतिक नेत्यांशी प्रमुख जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी फ्रान्समध्ये दाखल झाले. दरम्यान, ही सलग आठवी जी-7 शिखर परिषद आहे, ज्यासाठी भारताला आमंत्रित करण्यात आलं आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "जी-7 शिखर परिषदेसाठी फ्रान्समधील एव्हियन इथं पोहोचलो. जागतिक नेत्यांशी संवाद साधण्यास आणि महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास उत्सुक आहे. तसंच भारत अधिक शाश्वत आणि समृद्ध पृथ्वीसाठी सामूहिक प्रयत्नांना पुढं नेण्यास कटिबद्ध आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जिनिव्हाहून एव्हियन इथं दाखल झाले. दरम्यान, स्वित्झर्लंडचे राष्ट्रपती गाय पारमेलिन यांनी जिनिव्हा विमानतळावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं स्वागत केले. तसंच यावेळी या दोन्ही नेत्यांनी भारत-स्वित्झर्लंड भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्लोव्हाकियाचा ऐतिहासिक आणि अर्थपूर्ण दौरा केला. ते म्हणाले, "या दौऱ्याचा परिणाम दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. व्यापारी संबंध दृढ झाल्यानं आपल्या तरुणांना मोठा फायदा होईल. मी स्लोव्हाकिया सरकार आणि तेथील जनतेचा आभारी आहे."

जी-7 शिखर परिषदेचे यजमानपद फ्रान्सकडे : दरम्यान, 15 ते 17 जून दरम्यान होणाऱ्या 52 व्या जी-7 शिखर परिषदेचे यजमानपद फ्रान्सकडे आहे. फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, जपान, इटली आणि कॅनडा हे जगातील आघाडीचे औद्योगिक देश असलेल्या 'ग्रुप ऑफ सेव्हन'चे सदस्य आहेत. भारत एक भागीदार देश म्हणून 13 व्यांदा जी-7 शिखर परिषदेत सहभागी होत असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ही सलग सातवी उपस्थिती आहे.

मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात बैठक : व्हाईट हाऊसच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील बैठक बुधवारी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 2:45 वाजता (भारतातील वेळेनुसार सायंकाळी 6:15वाजता) होणार आहे. प्रादेशिक सुरक्षेची समीकरणे बदलणाऱ्या 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर या नेत्यांमधील ही पहिलीच द्विपक्षीय चर्चा असणार आहे. तसंच, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणार असल्याची शक्यता आहे.

मोदींना स्लोव्हाकियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सोमवारी (दि.15) स्लोव्हाकियाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द व्हाईट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी)" प्रदान करण्यात आला आहे. स्लोव्हाकियाशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्यात नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या योगदानासाठी आणि परराष्ट्र धोरणातील हितसंबंध, तसंच आंतरराष्ट्रीय ओळख, यासाठी पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. स्लोव्हाकियाचे राष्ट्रापती रॉबर्ट फिको यांनी राजधानी ब्रातिस्लावा इथं हा पुरस्कार नरेंद्र मोदी यांना प्रदान केला. हा नरेंद्र मोदी यांचा 33 वा आंतरराष्ट्रीय सन्मान आहे.

हेही वाचा :

  1. 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दीपकेंना मारहाण; जयपूरमध्ये नेमकं काय घडलं?
  2. तरुण सर्वच पक्षांवर नाराज आहेत, राजकारणात थोडा बदल होण्याची गरज - अभिजीत दीपके
  3. केरळमध्ये महिला आणि तृतीयपंथीयांसाठी मोफत बस सेवा सुरू

TAGGED:

फ्रान्स
जी 7 शिखर परिषद
नरेंद्र मोदी
डोनाल्ड ट्रम्प
NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.