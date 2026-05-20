ETV Bharat / international

रोममध्ये पंतप्रधान मोदी यांचे भव्य स्वागत; इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी म्हणाल्या, "वेलकम टू रोम, माय फ्रेंड"

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या 5 देशांच्या दौऱ्याच्या अंतिम टप्प्यासाठी इटलीमध्ये दाखल झाले, जिथं त्यांचं उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आलं. पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी मोदींचं स्वागत केलं.

PM Narendra Modi gets grand welcome in Rome
रोममध्ये पंतप्रधान मोदी यांचे भव्य स्वागत (X/ @GiorgiaMeloni)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 20, 2026 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रोम : इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी मंगळवारी (19 मे) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे रोम येथे आगमन झाल्यानंतर जंगी स्वागत केलं. पाच देशांच्या दौऱ्याच्या अंतिम टप्प्यात पंतप्रधान मोदी इटलीमध्ये पोहोचले आहेत.

मेलोनी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पंतप्रधान मोदींसोबतचा फोटो शेअर करत “रोममध्ये तुमचं स्वागत आहे, माझ्या मित्रा” असं लिहिलं. यासोबतच त्यांनी दोन्ही नेत्यांचा कोलोसियम येथील जुना फोटोही शेअर केला.

रोममध्ये पंतप्रधानांचं भारतीय समुदायाकडून भव्य स्वागत : रोममध्ये पोहोचल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचं भारतीय समुदायाकडून भव्य स्वागत करण्यात आलं. हॉटेलमध्ये आगमन होताच प्रवासी भारतीयांनी उत्साहपूर्ण वातावरणात त्यांचं स्वागत केलं.

यावेळी पंतप्रधान मोदींनी प्रवासी भारतीयांशी संवाद साधला तसेच आयोजित करण्यात आलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा आनंद घेतला. कार्यक्रमादरम्यान एका लहान मुलानं पंतप्रधान मोदी यांचे चित्र काढून त्यांना भेट दिली. त्यावर मोदी यांनी त्या मुलाला ऑटोग्राफ देत त्याच्याशी संवादही साधला.

भारतीय समुदायाच्या सदस्या स्वामिनी शुद्धानंद गिरी यांनी सांगितलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची ही त्यांची दुसरी भेट आहे. त्या म्हणाल्या की, 2021 मध्ये त्यांनी प्रथमच मोदी यांची भेट घेतली होती आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मिशनला पुढे नेण्यासाठी सहकार्य केलं.

सनातन धर्म संघाला इटालियन संसदेनं मान्यता दिली : स्वामिनी शुद्धानंदा घिरी यांनी दावा केला की, सनातन धर्म संघाला इटलीच्या संसदेकडून अधिकृत धर्म म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, “आम्हाला खूप आनंद होत आहे. 2021 मध्ये आम्ही प्रथम पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. त्यांनी आमच्या मिशनला पुढे नेण्यासाठी सहकार्य केलं. सनातन धर्म संघाला इटलीच्या संसदेकडून अधिकृत धर्म म्हणून मान्यता मिळाली आहे.”

दरम्यान, भारतीय समुदायातील आणखी एका सदस्यानं पंतप्रधान मोदी यांची भेट झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. “पंतप्रधान मोदी आमच्याशी भेटण्यासाठी आले आणि त्यांनी आमच्याशी संवाद साधला, याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. प्रथमच त्यांना भेटण्याची संधी मिळाली. हा आमच्यासाठी अत्यंत खास क्षण आहे. त्यांनी आम्हाला एकता आणि एकत्र पुढे जाण्याचा संदेश दिला,” असे त्यांनी सांगितलं.

पंतप्रधान मोदींनी पाहिली वाराणसीच्या घाटांची पेंटिंग : पंतप्रधान मोदींनी यावेळी एका इटालियन कलाकारानं तयार केलेली वाराणसी घाटांची पेंटिंगदेखील पाहिली. या भेटीबद्दल कलाकारानं आनंद व्यक्त करत हा अनुभव आयुष्यातील सर्वात खास क्षणांपैकी एक असल्याचं सांगितलं.

कलाकार म्हणाला, “पंतप्रधान मोदी अत्यंत विनम्र होते. त्यांनी माझ्याशी हस्तांदोलन केलं आणि हे चित्र तयार करण्यासाठी किती वेळ लागला, अशी विचारणा केली. माझ्यासाठी हे चित्र एका इटालियन कलाकाराच्या नजरेतून भारताच्या रंगीबेरंगी संस्कृतीशी जोडणारा एक पूल आहे. वाराणसी हे पवित्र शहर आहे. मला भारत खूप आवडतो आणि माझी कला भारतीय संस्कृतीनं मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे.”

भारत आणि इटली यांच्यातील व्यापार : मोदी यांचा इटली दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा भारत आणि इटली यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत होत आहेत. दोन्ही देश 2025-2029 संयुक्त रणनीतिक कृती आराखड्याअंतर्गत विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवत आहेत. या सहकार्यामध्ये व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, नवकल्पना, विज्ञान-तंत्रज्ञान तसेच लोकांमधील परस्पर संपर्क यांचा समावेश आहे. 2025 मध्ये भारत आणि इटलीमधील द्विपक्षीय व्यापार 16.77 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. तसेच एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत इटलीकडून भारतात 3.66 अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) नोंदवली गेली आहे.

यापूर्वी पंतप्रधान मोदी आपल्या पाच देशांच्या दौऱ्याच्या चौथ्या टप्प्यात नॉर्वे येथे पोहोचले होते. नॉर्वेपूर्वी त्यांनी स्वीडन, नेदरलँड्स आणि युएई यांचाही दौरा केला होता.

TAGGED:

PM MODI GIORGIA MELONI
WELCOME TO ROME MY FRIEND
PM MODI ITALY VISIT
पीएम मोदी इटली जॉर्जिय मेलोनी
PM MODI GRAND WELCOME IN ROME

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.