पंतप्रधान मोदींना स्वीडनचा सर्वोच्च सन्मान; 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार' पुरस्काराने सन्मानित
स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन आणि युवराज्ञी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार' देऊन सन्मानित केलं.
Published : May 18, 2026 at 9:14 AM IST
गोटेनबर्ग (स्वीडन) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वीडनच्या प्रतिष्ठित ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार’ या सर्वोच्च सन्मानानं गौरविण्यात आलं आहे. एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाला स्वीडनकडून दिला जाणारा हा सर्वोच्च नागरी सन्मान मानला जातो. रविवार (17 मे) आयोजित विशेष समारंभात स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन आणि स्वीडनच्या क्राउन प्रिन्सेस यांच्या हस्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात आला.
विशेष योगदानासाठी सन्मान : भारत आणि स्वीडन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविण्यात दिलेल्या योगदानाबद्दल मोदी यांना या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका अधिक प्रभावीपणे मांडण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचंही यावेळी नमूद करण्यात आलं.
विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला हा 31वा आंतरराष्ट्रीय सन्मान आहे. त्यामुळे भारतासाठी ही अभिमानाची बाब मानली जात आहे.
स्वीडनच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, या सन्मानाची स्थापना 1748 मध्ये करण्यात आली होती. सार्वजनिक कार्य, कर्तव्यांचं यशस्वी पालन आणि स्वीडनच्या हितासाठी विशेष योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना हा सन्मान प्रदान केला जातो.
पंतप्रधान मोदींचं भव्य स्वागत : दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी दोन दिवसांच्या स्वीडन दौऱ्यावर पोहोचले. गोटेनबर्ग विमानतळावर स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टर्सन यांनी त्यांचे स्वागत केलं. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि जागतिक सहकार्य यांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी रचला इतिहास : पंतप्रधान मोदी यांना स्वीडनच्या प्रतिष्ठित ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार’ या सर्वोच्च सन्मानानं गौरविण्यात आल्यानंतर त्यांनी आणखी एक ऐतिहासिक विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळातील हा 31वा मोठा आंतरराष्ट्रीय सन्मान ठरला असून, कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानासाठी ही अभूतपूर्व कामगिरी मानली जात आहे.
यापूर्वीही अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, यूएई, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि भूतानसह अनेक देशांनी नरेंद्र मोदी यांना आपल्या सर्वोच्च नागरी सन्मानांनी गौरविलं आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची वाढती प्रतिष्ठा आणि मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाची ताकद पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा : दरम्यान, स्वीडन दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चाही केली. व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधीमंडळ स्तरावरील चर्चेत भारत-स्वीडन संबंधांच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यात आला. तसेच परस्पर व्यापार वाढवण्यासाठी आणि सहकार्याच्या नव्या संधी शोधण्यासाठी दोन्ही देशांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.