नरेंद्र मोदी आणि इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या हस्ते 'भारत इनोव्हेट्स 2026' कॉन्क्लेव्हचं उद्धाटन!
14 ते 16 जून दरम्यान आयोजित ही इनोव्हेट्स कॉन्क्लेव्ह, भारतीय इनोव्हेटर्सना जागतिक गुंतवणूकदार, उद्योगपती आणि शैक्षणिक संस्थांशी जोडण्यासाठी एक पॉवरफुल प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करते.
By ANI
Published : June 14, 2026 at 6:16 PM IST
नाईस (फ्रान्स): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी रविवारी नाईस इथं 'भारत इनोव्हेट्स 2026' कॉन्क्लेव्हचं उद्घाटन केलं. यामध्ये भारत, फ्रान्स आणि इतर अनेक देशांमधील आघाडीचे स्टार्टअप्स, इनोव्हेटर आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड्स एकत्र आले आहेत. 14 ते 16 जून दरम्यान चालणारी ही तीन दिवसीय इनोव्हेट्स कॉन्क्लेव्ह, भारतीय इनोव्हेटर्सना जागतिक गुंतवणूकदार, उद्योगपती आणि शैक्षणिक संस्थांशी जोडण्यासाठी एक पॉवरफुल प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करते.
#WATCH | Nice, France: Speaking on India-France relations, at 'Bharat Innovates' inauguration event, PM Narendra Modi says, " this relationship has connection, conviction, innovation, inspiration, shared values and shared vision. based on the foundation of this relationship, we… pic.twitter.com/y0K2XMYx7b— ANI (@ANI) June 14, 2026
120 हून अधिक भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप्स : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या हस्ते झालेल्या या कॉन्क्लेव्हचं उद्धाटन, भारत-फ्रान्स संबंधांमध्ये टेक्नॉलॉजी आणि इनोव्हेशनमध्ये मिळत असलेल्या वाढत्या महत्त्वाचे द्योतक आहे. अलिकडच्या वर्षांत या संबंधांमध्ये संरक्षण आणि अंतराळापासून ते डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंतच्या क्षेत्रांमध्ये मजबूत सहकार्य दिसून आलं आहे. या कार्यक्रमात 120 हून अधिक भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप्स आणि प्रमुख आयआयटी व इतर संशोधन संस्थांसह 15 हून अधिक प्रमुख उच्च शिक्षण संस्था सहभागी होत आहेत.
#WATCH | Nice, France: At 'Bharat Innovates' inauguration event, PM Narendra Modi says, " ...different countries across the world do trade with each other and also strike strategic partnerships with each other. but there are few relations which are driven by shared vision, besides… pic.twitter.com/BRqSCgiUMU— ANI (@ANI) June 14, 2026
संयुक्तपणे नवीन उपक्रम सुरू : 'भारत इनोव्हेट्स'च्या उद्घाटनप्रसंगी भारत-फ्रान्स संबंधांवर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "हे संबंधांमध्ये कनेक्शन, दृढनिश्चय, इनोव्हेशन, प्रेरणा, सामायिक मूल्ये आणि सामायिक दृष्टिकोन यांवर आधारित आहेत. या संबंधांना अधिक दृढ करत, आम्ही गेल्या काही वर्षांत संयुक्तपणे नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत आणि नवीन कल्पनांना मार्गदर्शन केलं आहे. आम्ही जागतिक आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस असो, एआय-संबंधित चर्चा असो, किंवा सुरक्षा आणि शाश्वततेवरील आमची भागीदारी असो... मानवतेसमोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आपल्या दोन्ही देशांनी एकत्र काम केलं आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये भारत-फ्रान्स इनोव्हेशनला वर्षाला सुरुवात झाली. मला आनंद आहे की, आज आम्ही फ्रान्ससोबत 'भारत इनोव्हेट्स'चं उद्घाटन करत आहोत," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
#WATCH | Nice, France: French President Emmanuel Macron speaks at the 'Bharat Innovates' inauguration event— ANI (@ANI) June 14, 2026
Translating his words, a translator says, " it is a huge honour, dear prime minister narendra modi, to welcome you here in nice. a few months ago, we jointly launched the… pic.twitter.com/smwIYsqZhy
काय म्हणाले इमॅन्युएल मॅक्रॉन? : कार्यक्रमाला संबोधित करताना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले, "प्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नाईसमध्ये तुमचं स्वागत करणं हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे. काही महिन्यांपूर्वी, आम्ही मुंबईत संयुक्तपणे 'ईअर ऑफ फ्रेंच-इंडिया इनोव्हेशन' लाँच केलं होतं. भारत इनोव्हेट करत आहे की नाही, हा प्रश्न नव्हता. तर भारतासोबत भागीदारीत कोण इनोव्हेट करेल. प्रिय पंतप्रधान, आपण इथं उपस्थित राहिल्याबद्दल मी आपले अभिनंदन करू इच्छितो आणि काही दिवसांपूर्वीच आपण भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवणारे व्यक्ती ठरला आहात. हा एक मोठा प्रवास राहिला आहे, जो आपला दृढनिश्चय आणि आपल्या देशाची ताकद दर्शवतो. हे खरोखरच अद्भुत आहे. त्यामुळं आपण आमच्यासोबत इथं उपस्थित असल्याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे."
दौऱ्यात विविध कार्यक्रमांचा समावेश : 'भारत इनोव्हेट्स 2026' कॉन्क्लेव्हच्या उद्घाटनापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रमुख व्हेंचर कॅपिटलिस्ट, जागतिक गुंतवणूकदार आणि इनोव्हेशन इकोसिस्टम नेत्यांशी संवाद साधला. या संवादावेळी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तसंच प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार अजय कुमार सूद हे देखील उपस्थित होते. पंतप्रधानांनी ज्यांच्याशी संवाद साधला, त्यांमध्ये ओयो रूम्सचे सीईओ रितेश अग्रवाल आणि भारतीय उद्योजक रॉनी स्क्रूवाला, तसंच अनेक जागतिक गुंतवणूकदार आणि इनोव्हेशन इकोसिस्टमच्या नेत्यांचा समावेश होता. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी नाईस इथं दाखल झाले आणि त्यांनी आपल्या फ्रान्स दौऱ्याला सुरुवात केली. या दौऱ्यात एव्हियान आणि पॅरिस येथील कार्यक्रमांचाही समावेश असणार आहे. या दौऱ्याचा उद्देश भारताची द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय भागीदारी अधिक दृढ करणं हा आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी नाईस इथं नरेंद्र मोदी यांचं मिठी मारून स्वागत केलं.
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