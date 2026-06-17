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जी-7 परिषदेत पंतप्रधान मोदींकडून सागरी सुरक्षेवर भर; भारतीय खलाशांच्या मृत्यूबाबत व्यक्त केली चिंता

जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचंही पंतप्रधान मोदींंनी सांगितलं.

Prime Minister Modi at the G-7 Summit
जी-7 परिषदेत पंतप्रधान मोदी (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 10:12 AM IST

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एवियन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (16 जून) जी-7 परिषदेत जागतिक नेत्यांना संबोधित करताना अलीकडील अमेरिकन लष्करी कारवाईत भारतीय खलाशांचा झालेला मृत्यू आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अस्थिर परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देखील उपस्थित होते.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे मानवी आणि आर्थिक पातळीवर मोठं नुकसान झाल्याचं नमूद करत पंतप्रधान मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार मार्गांच्या सुरक्षेवर भर दिला. त्यांनी सांगितलं की, पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचं भारत स्वागत करतो.

"या संघर्षामुळे या प्रदेशातील आपल्या मित्रदेशांमध्ये जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होणाऱ्या सागरी व्यापारातील अडथळ्यांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम झाला आहे," असं पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात म्हटलं. जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं.

भारतीय खलाशांच्या मृत्यूबाबत चिंता व्यक्त : जी-7 परिषदेदरम्यान आयोजित उच्चस्तरीय सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक सागरी समुदायाप्रती भारताची बांधिलकी अधोरेखित करत भारतीय खलाशांच्या मृत्यूबाबत चिंता व्यक्त केली. फ्रान्समधील एवियन इथं झालेल्या या सत्रात "नव्या भागीदारीची उभारणी आणि आंतरराष्ट्रीय ऐक्याची पुनर्बांधणी" या विषयावर चर्चा झाली.

यावेळी बोलताना मोदी म्हणाले की, अलीकडील संघर्षांमध्ये अनेक भारतीय नागरिकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. जागतिक सागरी व्यापाराद्वारे विविध देशांना जोडणाऱ्या खलाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणं ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

समुद्री मार्गांच्या सुरक्षेवर भर देताना त्यांनी सांगितलं की, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सागरी मार्गांचं संरक्षण करणं अत्यावश्यक आहे. तसेच खलाशांना कोणत्याही भीतीशिवाय आणि सुरक्षित वातावरणात आपलं कर्तव्य पार पाडता आलं पाहिजे, यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न होणं गरजेचे असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

सागरी व्यापार मार्गांमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो, त्यामुळे सागरी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचं आवाहनही पंतप्रधान मोदी यांनी केलं.

मोदींकडून सागरी सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-7 देशांच्या नेत्यांसमोर जागतिक सागरी सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि व्यापारी मालवाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सागरी मार्गांवर धोका निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी नमूद केलं.

होर्मुझ सामुद्रधुनी ही फारसच्या आखाताला आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्राशी जोडणारी आणि जगातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक मानली जाते. या भागातील अस्थिरतेमुळे जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, ओमानच्या आखातात अलीकडेच घडलेल्या एका सागरी घटनेत तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. पलाऊचा ध्वज असलेल्या 'सेटेबेलो' या तेलवाहू जहाजावर अमेरिकन लष्करानं कारवाई केल्यानंतर ही घटना घडल्याचं वृत्त आहे.

या जहाजावर एकूण 28 कर्मचारी होते. त्यामध्ये 24 भारतीय, दोन पाकिस्तानी, एक युक्रेनियन आणि एक रशियन नागरिकाचा समावेश होता. इराणमधून तेल वाहतूक करत असताना अमेरिकेने निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत जहाजाला अडवून त्यावर कारवाई केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अलीकडील प्रादेशिक सागरी घटनांमध्ये भारतीय कर्मचारी असलेल्या तीन व्यापारी जहाजांचा सहभाग असल्याचे समोर आले असून, 'सेटेबेलो' हे त्यापैकी एक जहाज असल्याचं सांगितलं जात आहे.

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