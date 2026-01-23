पंतप्रधान मोदी आणि ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्षांत फोनवर संवाद, चर्चेतील महत्वाचे मुद्दे कोणते? जाणून घ्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्यात फोनवर संवाद झाला. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येदेखील दोन्ही नेत्यांनी जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा केली होती.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी (22 जानेवारी) रात्री ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. या चर्चेदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ही दूरध्वनी चर्चा ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन केल्यानंतर झाली. यावेळी जागतिक पातळीवरील सामायिक आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी सुधारणाधारित बहुपक्षीयवादाचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं.
पंतप्रधान कार्यालयानं काय सांगितलं? : पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 2025 मध्ये ब्राझिलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या बैठकींची आठवण करून देत दोन्ही नेत्यांनी व्यापार आणि गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण, ऊर्जा, आरोग्य, कृषी तसेच लोकांमधील संबंध या विविध क्षेत्रांतील द्विपक्षीय सहकार्याबाबत समाधान व्यक्त केलं.
यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष लुला यांचं लवकरच भारतात स्वागत करण्याची उत्सुकता व्यक्त केली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, भारत पुढील महिन्यात 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) इम्पॅक्ट समिट'चं यजमानपद भूषवणार आहे.
Glad to speak with President Lula. We reviewed the strong momentum in the India-Brazil Strategic Partnership, which is poised to scale new heights in the year ahead. Our close cooperation is vital for advancing the shared interests of the Global South. I look forward to welcoming…— Narendra Modi (@narendramodi) January 22, 2026
भारत आणि ब्राझील यांच्यात घनिष्ठ संबंध : भारत आणि ब्राझील यांच्यात घनिष्ठ आणि बहुआयामी संबंध असून 2006 साली या संबंधांना 'धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा' देण्यात आला होता. दोन्ही देश BRICS, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका (IBSA) मंच, G20, G-4, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स, कोअॅलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर यांसारख्या विविध बहुपक्षीय मंचांवर सक्रिय सहकार्य करत आहेत.
तसेच, संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN), जागतिक व्यापार संघटना (WTO), युनेस्को (UNESCO) आणि जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (WIPO) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्येही दोन्ही देशांमध्ये उत्तम समन्वय आहे. समान लोकशाही मूल्ये, सामाजिक समावेशासह आर्थिक विकास आणि जनतेच्या कल्याणासाठीची सामायिक बांधिलकी हे या संबंधांचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे.
दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अद्याप राष्ट्राध्यक्ष लुला यांच्या भारत दौऱ्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पंतप्रधान मोदी यांची सोशल मीडिया पोस्ट : या संवादाबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, 'राष्ट्राध्यक्ष लुला यांच्याशी संवाद साधून अत्यंत आनंद झाला. भारत-ब्राझील धोरणात्मक भागीदारीचा आढावा घेण्यात आला असून येत्या काळात हे संबंध नव्या उंचीवर पोहोचतील. ग्लोबल साऊथच्या सामायिक हितासाठी आमचे निकट सहकार्य अत्यावश्यक आहे. लवकरच त्यांचं भारतात स्वागत करण्यास मी उत्सुक आहे.' यापूर्वी ऑगस्ट 2025 मध्येही दोन्ही नेत्यांमध्ये दूरध्वनीवर चर्चा झाली होती. त्या वेळी जागतिक घडामोडींवर सविस्तर संवाद झाला होता.
