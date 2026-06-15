अमेरिकेत विमान अपघात: उड्डाणानंतर काही वेळातच विमान कोसळले; 11 स्कायडायव्हर्ससह 12 जणांचा मृत्यू
स्कायडायव्हर्सना घेऊन जाणारे एक छोटे विमान उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच कोसळले. हा अपघात इतका भीषण होता की, विमानात असलेल्या सर्व 12 जणांचा मृत्यू झाला.
Published : June 15, 2026 at 10:07 AM IST
मिसुरी - अमेरिकेतील मिसुरी राज्यात रविवारी झालेल्या एका भीषण विमान अपघातामुळे आनंद आणि उत्साहाचा प्रवास दुःखात बदलला. स्कायडायव्हर्सना घेऊन जाणारे एक छोटे विमान उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच कोसळले. हा अपघात इतका भीषण होता की, विमानात असलेल्या सर्व 12 जणांचा मृत्यू झाला. मिसूरी स्टेट हायवे पेट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात 'बटलर मेमोरियल एअरपोर्ट'जवळ झाला. बटलर हे शहर कॅन्सस सिटीपासून दक्षिणेस सुमारे 60 मैलांवर स्थित आहे. विमानात असलेल्या सर्वांचा मृत्यू झाल्याची खातरजमा प्राथमिक अहवालांतून झालीय.
11 स्कायडायव्हर्स आणि वैमानिकाचा मृत्यू : बेट्स काउंटी इमर्जन्सी मॅनेजमेंटच्या प्रवक्त्याने स्थानिक टीव्ही वाहिनी 'फॉक्स 4' (Fox 4) ला सांगितले की, मृतांमध्ये 11 स्कायडायव्हर्स आणि वैमानिकाचा समावेश आहे. ते स्कायडायव्हिंगच्या मोहिमेवर होते; उड्डाणानंतर विमानाला अपेक्षित उंची गाठण्यापूर्वीच हा अपघात झाला. विमान 'बटलर मेमोरियल एअरपोर्ट'वरून उड्डाण करत होते. अपघाताच्या कारणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.
उड्डाणानंतर लगेचच अपघात : यूएस फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) नुसार, कोसळलेले विमान 'पॅसिफिक एरोस्पेस P-750' (Pacific Aerospace P-750) या मॉडेलचे होते. रविवारी सकाळी 11.35 च्या सुमारास हे विमान बटलर मेमोरियल एअरपोर्टवरून उड्डाण करत होते. FAA ने सांगितले की, अपघात झाला तेव्हा कोणतीही 'एअर ट्रॅफिक कंट्रोल' सेवा कार्यरत नव्हती. मात्र, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
तपास यंत्रणांकडून शोध घेतला जातोय : FAA ने सांगितले आहे की, 'नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड' (NTSB) या अपघाताच्या तपासाचे नेतृत्व करेल. तांत्रिक बिघाड, हवामानाची स्थिती किंवा इतर कोणताही घटक याला कारणीभूत होता का, याचा तपास यंत्रणांकडून शोध घेतला जात आहे. अपघातस्थळ सील करण्यात आले असून, विमानाचे अवशेष तपासले जात आहेत.