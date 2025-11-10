ETV Bharat / international

"अमेरिकेतील प्रत्येकाला देणार १.७७ लाख रुपये"-आयात शुल्क लादून जगाला जेरीला आणणाऱ्या ट्रम्प यांची घोषणा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्कामुळे अमेरिकेची भरभराट होत असल्याचं सांगत अमेरिकन नागरिकांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. याबाबत त्यांनी सोशल मीडियात पोस्ट केली.

Donald Trump
संग्रहित - अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Source - AP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 8:52 AM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली: जगातील अनेक देशांवर आयात शुल्क लादून चर्चेत असलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकांना मोठी भेट देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. उच्च उत्पन्न गटातील लोकांना वगळून प्रत्येकाला किमान २ हजार डॉलर ( सुमारे १.७७ लाख रुपये) लाभांश देणार असल्याची त्यांनी घोषणा केली.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर आयात शुल्क लागू केल्यानंतर त्यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे. अमेरिकेतील न्यायालयातदेखील यावर खटला सुरू आहे. अशातच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी आयात शुल्काचं पुन्हा एकदा जोरदार समर्थन केलं. आयात शुल्काला विरोध करणाऱ्यांना त्यांनी मूर्ख म्हटलं आहे.

३७ लाख कोटींचे कर्ज फेडणार- त्यांनी सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, "अमेरिका जगातील सर्वात श्रीमंत, सर्वात प्रतिष्ठित देश बनला आहे. देशात जवळजवळ कोणत्याही प्रकारची महागाई नाही. शेअर बाजाराचं मुल्यांकन विक्रमी आहे. आयात शुल्कामुळे अमेरिकेत लाखो कोटी रुपये येत आहे. त्यामुळे अमेरिकेला ३७ लाख कोटींचे असलेले प्रचंड कर्ज फेडता येणार आहे." ट्रम्प यांनी पुढे म्हटलं, "अमेरिकेत विक्रमी गुंतवणूक होत आहे. संपूर्ण अमेरिकेत प्रकल्प आणि कारखाने वाढत आहेत. प्रत्येकाल किमान २ हजार डॉलर लाभांश दिला जाईल." परंतु प्रस्तावित योजनेबद्दल त्यांनी अधिक तपशील दिलेला नाही.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं आहे? अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं ६ नोव्हेंबर रोजी आयात शुल्काच्या धोरणावर काही टिपण्ण्या केल्या आहेत. ट्रम्प यांनी घेतलेल्या धोरणाबाबत न्यायालयाकडून कायदेशीर तपासणी सुरू आहे. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारात महत्त्वाचे भागीदार असलेल्या देशांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लादताना अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी कायदेशीररित्या काम केले की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयानं विचारणा केली आहे. देशांवर जास्त शुल्क लादण्यासाठी संघीय कायद्याचा वापर केल्याबद्दल न्यायलयानं प्रश्न उपस्थित केला. सर्व देशांना शुल्क का लावलं जात आहे, यावरही न्यायालयानं प्रश्न उपस्थित केला.

ट्रम्प प्रशासन सर्व परिणामांसाठी तयार- या आठवड्याच्या सुरुवातीला, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी न्यायालयातील सुनावणीर मत व्यक्त केलं होतं. त्यांनी म्हटलं, " ट्रम्प प्रशासन सर्व परिणामांसाठी तयार आहे. कायदेशीर भूमिकेवर विश्वास आहे. या प्रकरणात आम्हाला राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या टीमच्या कायदेशीर युक्तिवादांवर आणि कायद्याच्या गुणवत्तेवर १००% विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालय योग्य ते करणार असल्याची आम्हाला आशा आहे."

