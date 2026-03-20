भारतावर जादा कर लावणाऱ्या अमेरिकेची आर्थिक कोंडी, पेंटागॉननं इराण युद्धासाठी मागितला अतिरिक्त निधी

पेंटागॉननं इराण युद्धासाठी २०० अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. ही एक मोठी रक्कम आहे.

Pentagon Additional Funds Iran War
संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी गुरुवार, १९ मार्च २०२६ रोजी वॉशिंग्टनमधील पेंटागॉन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 9:15 AM IST

वॉशिंग्टन - अमेरिकेनं इराणवर हल्ला केला खरा मात्र त्याचा आर्थिक फटका हा अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात बसत असल्याचं दिसून येत आहे. अमेरिकेला युद्धासाठी दररोज करोडो डॉलर्स खर्च लागत आहे. अशातच आता पेंटागॉननं इराण युद्धासाठी २०० अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. ही एक मोठी रक्कम असून, कोणत्याही नवीन निधीला मंजुरी देण्याची आवश्यकता असलेल्या काँग्रेसकडून यावर निश्चितपणे प्रश्न उपस्थित केले जातील.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोललेल्या एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, विभागाने ही विनंती व्हाईट हाऊसला पाठवली आहे. गुरुवारी एका पत्रकार परिषदेत या आकड्याबद्दल विचारले असता, संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी ही रक्कम बदलू शकते, असे सांगून, थेटपणे तिची पुष्टी केली नाही.

"वाईट लोकांना मारण्यासाठी पैशांची गरज असते," हेगसेथ म्हणाले. पण ते म्हणाले की, "आम्हाला योग्य निधी मिळेल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही पुन्हा काँग्रेसकडे आणि तिथल्या आमच्या लोकांकडे जाणार आहोत."

ही एक मोठी रक्कम आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मोठ्या कर कपात विधेयकाअंतर्गत संरक्षण विभागाला गेल्या वर्षी आधीच मिळालेल्या अतिरिक्त निधीव्यतिरिक्त ही रक्कम आहे. अशा विनंतीला काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असेल आणि अशा खर्चाला राजकीय पाठिंबा मिळेल की नाही हे अजिबात स्पष्ट नाही. देशाचे कर्ज ३९ ट्रिलियन डॉलर्सचा विक्रमी आकडा ओलांडून वाढले आहे.

अमेरिका काँग्रेस नव्या खर्चाच्या मागणीसाठी सज्ज झाली आहे, परंतु व्हाईट हाऊसने ती मागणी विचारासाठी पाठवली आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. खासदारांनी युद्धाला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. सैन्य कारवाईची व्याप्ती व रणनीती याबद्दल काँग्रेसमध्ये वाढती अस्वस्थता दिसून येत आहे.

नवीन निधीच्या मागणीची बातमी सर्वप्रथम 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'ने दिली. ट्रम्प म्हणाले की, प्रशासन इराणव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठीही या पैशांची मागणी करत आहे. "हे जग खूप अस्थिर आहे," असे राष्ट्राध्यक्ष ओव्हल ऑफिसमधून म्हणाले. देशाचे सैन्य सर्वोत्तम स्थितीत राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा आपत्कालीन खर्च "खूपच छोटी किंमत" असेल, असे ते म्हणाले.

AP Inputs.

