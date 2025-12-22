इंडोनेशियात भीषण रस्ता अपघात, हायस्पीड बस उलटली; 16 जणांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी
इंडोनेशियात आज पहाटे बसचा मोठा आपघात झाला आहे. जावा इथं एका टोल एक्झिटजवळील सिमेंटच्या बॅरियरला धडकून एक भरधाव बस पलटी झाली.
Published : December 22, 2025 at 10:27 AM IST
जकार्ता : इंडोनेशियामध्ये एक मोठा रस्ता अपघात झाला आहे. या अपघातात अनेक जणांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, इंडोनेशियाच्या मुख्य बेट जावा इथं सोमवारी (22 डिसेंबर) पहाटे एका प्रवासी बसला अपघात झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. या अपघातात आतापर्यंत 16 जणांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे.
अपघात खूपच भीषण होता : शोध आणि बचाव संस्थेचे प्रमुख बुडिओनो यांनी सांगितलं की, "35 जणांना घेऊन जाणाऱ्या बसनं टोल रस्त्यावर नियंत्रण गमावलं आणि एका काँक्रीट बॅरियरला धडक दिली. धडकेनंतर बस पलटली. आंतर-राज्यीय बस राजधानी जकार्ताहून योग्याकार्ताकडे जात होती. मध्य जावामधील सेमारंग येथील क्राप्याक टोलवेवरील वळणावरून एक्झिट रॅम्पमध्ये प्रवेश करताना बस उलटली." त्यांनी सांगितलं की, भीषण धडक झाल्यामुळे अनेक प्रवासी बाहेर फेकले गेले. तर बरेचजण बसच्या पार्टमध्ये अडकले.
अपघातानंतर सुमारे 40 मिनिटांनी पोलीस आणि बचाव पथकं घटनास्थळी पोहोचली. घटनास्थळी 6 प्रवाशांचे मृतदेह सापडले. रुग्णालयात नेत असताना आणि त्यानंतर उपचारादरम्यान आणखी 10 जणांचा मृत्यू झाला.
बुडिओनो यांच्या मते, जवळच्या दोन रुग्णालयात दाखल झालेल्या 18 जखमींपैकी 5 जणांची प्रकृती गंभीर आहे आणि 13 जणांची प्रकृती अतिशय गंभीर आहे.
बस कशी रेस्क्यू करण्यात आली? : सेमारंग शोध आणि बचाव कार्यालयाचे प्रमुख बुडिओनो म्हणाले की, बचाव कार्य आव्हानात्मक होतं. बसच्या खिडक्या तुटल्या होत्या आणि प्रवेशद्वार पूर्णपणे बंद होतं. अनेक लोक आत अडकले होते आणि त्यांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकर्त्यांना विशेष उपकरणं वापरावी लागली.
बुडिओनो यांच्या मते, बचाव पथकाला उलटलेल्या बसमध्ये प्रवेश करावा लागला आणि अत्यंत सावधगिरीनं जखमींपर्यंत पोहोचावं लागलं. काचेचे तुकडे आणि बसची वाकलेली रचना यामुळे प्रत्येक पाऊल धोकादायक होतं, परंतु काही तासांच्या प्रयत्नांनंतर काही जखमींना तसेच, मृतदेहांना बाहेर काढण्यात आलं.
सेमारंग शोध आणि बचाव कार्यालयानं खात्री केली की, सर्व जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मृत आणि जखमींची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, तर पोलीस आणि संबंधित एजन्सी अपघाताचं कारण तपासत आहेत.
हेही वाचा