पाकिस्तानकडून UNGA मध्ये पुन्हा काश्मीर मुद्द्याचा उल्लेख; भारतानं दिलं सडेतोड प्रत्युत्तर
दहशतवाद, धार्मिक असहिष्णुता, लोकशाही हक्क आणि काश्मीर प्रश्नावरून संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी समितीच्या प्रथम सचिव पेटल गेहलोत यांनी पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली.
Published : September 26, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 2:46 PM IST
न्यूयॉर्क : पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) केलेल्या भाषणानंतर, भारतानं त्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. दहशतवाद, धार्मिक असहिष्णुता, लोकशाही हक्क आणि काश्मीर प्रश्नावरून संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी समितीच्या प्रथम सचिव पेटल गेहलोत यांनी पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली. तसंच "दहशतवादाला असंच खतपाणी घालत राहिल्यास पाकिस्तानला याचे अत्यंत गंभीर परिणाम भोगावे लागतील," असा इशारा भारतानं दिला आहे.
शाहबाज यांच्याकडून काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित : पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी 81 व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेला संबोधित करताना काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावर न्याय्य आणि निष्पक्ष तोडगा काढण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, "काश्मिरी जनता संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली मुक्त आणि भेदभावरहित सार्वमताच्या आश्वासनाची वाट पाहत आहे." याचबरोबर, शाहबाज शरीफ यांनी आपल्या भाषणात नेहमीप्रमाणे काश्मीरचा मुद्दा उकरून काढला आणि 2025 च्या संघर्षात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'वेळेवर केलेल्या हस्तक्षेपा'चे कौतुक केलं. तसंच शहबाज शरीफ यांनी आपल्या भाषणात सिंधू पाणी कराराचा (IWT) देखील उल्लेख केला. पाकिस्तानच्या वाट्याला येणारे पाणी थांबवण्याचा, त्यात अडथळा आणण्याचा किंवा ते वळवण्याचा कोणताही प्रयत्न युद्धाचं कृत्य मानलं जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. भारतानं याबद्दल कोणताही गैरसमज करून घेऊ नये, असंही त्यांनी सांगितलं.
#WATCH | New York | Addressing the 81st United Nations General Assembly (UNGA), Pakistan PM Shehbaz Sharif says, "...Any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of the waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it"— ANI (@ANI) September 26, 2026
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भारताकडून सडेतोड प्रत्युत्तर : जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवाद आणि सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला असलेला आपला पाठिंबा थांबवत ही, तोपर्यंत हा करार स्थगित राहील, यावर भारत ठाम आहे, असं ठामपणे भारताकडून सांगण्यात आलं. तसंच शाहबाज शरीफ यांनी आपल्या सुमारे 23 मिनिटांच्या भाषणात काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आणि म्हणाले की, दक्षिण आशियामध्ये 2025 च्या संघर्षासारखी परिस्थिती पुन्हा कधीही निर्माण होऊ नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी काश्मीर प्रश्नाचा न्याय्य आणि योग्य तोडगा काढणं आवश्यक आहे. यावर भारतानं संयुक्त राष्ट्र महासभेत आणि इतर संयुक्त राष्ट्र मंचांवर काश्मीरवरील पाकिस्तानचे दावे वारंवार फेटाळून लावले आहेत आणि जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य आणि अहस्तांतरणीय भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील, अशी भूमिका कायम ठेवली आहे.
बिन लादेनला आश्रय, फॉर्म 47 सरकार, पाकिस्तानला प्रत्युत्तर : "आज संयुक्त राष्ट्र महासभेनं पाकिस्तानी प्रतिनिधीकडून काही विचित्र गोष्टी ऐकल्या. न्यूयॉर्क शहर आणि जगभरात 9/11 च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यांच्या 25 व्या वर्षपूर्तीनिमित्त कार्यक्रम आयोजित केल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांनी ही घटना घडली. हा संदर्भ लक्षात ठेवणं महत्त्वाचे आहे, कारण या हल्ल्याचा सूत्रधार ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तानी लष्कराच्या सर्वात मोठ्या अकादमीच्या अगदी जवळ राहत होता. हीच ती संस्था होती, जिच्याबद्दल पाकिस्तानी प्रतिनिधीने आज इतका आदर व्यक्त केला. मात्र, ज्याला पाकिस्तानचे लोक स्वतः "फॉर्म 47 सरकार" म्हणतात, त्यांच्याकडून हीच अपेक्षा केली जाऊ शकते." अशा शब्दांत संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी समितीच्या प्रथम सचिव पेटल गेहलोत यांनी पाकिस्तानला प्रत्युत्तर दिलं.
#WATCH | New York | Exercising the right of reply of India on Pakistan PM Shehbaz Sharif's speech, First Secretary in India's Permanent Mission to the UN, Petal Gahlot says, " this afternoon, the general assembly heard some bizarre remarks from the representative of pakistan. this… pic.twitter.com/ICH056qzQB— ANI (@ANI) September 26, 2026
पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांची परिस्थिती काय आहे? : पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या भाषणाला प्रत्युत्तर देण्याचा भारताचा हक्क बजावताना, संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी समितीच्या प्रथम सचिव पेटल गेहलोत पुढं म्हणाल्या की, "आम्ही ऐकलेली मतं ही कट्टरता आणि द्वेषाचा मोठा इतिहास असलेल्या लोकांची होती. ते दिवसा सुरक्षा राखण्याचा दावा करतात, पण प्रत्यक्षात ते रात्री दहशतवाद करतात. या सभेत त्याच सरकारचे वर्चस्व होते, जे धार्मिक असहिष्णुतेचं समर्थन करते, ज्याचा गाभा ईशनिंदा कायदा आहे. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांना कशी वागणूक दिली जाते? हे जगाला माहीत आहे. कितीही पवित्र वक्तृत्व त्यांना दिशाभूल करू शकत नाही."
जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग : काश्मीर प्रश्नावर भारताने अत्यंत ठामपणे सुनावले की, जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अतूट भाग आहे आणि तो कायम राहील. "जर आपल्याला काश्मीरबद्दल बोलायचेच असेल, तर आधी पाकिस्तानव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरकडे (PoK) लक्ष दिलं पाहिजे. रावळकोटमधील जनतेला विचारा, तिथं कशा प्रकारे निरपराध लोकांच्या हत्या, क्रूर हिंसाचार आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन सुरू आहे," असा खणखणीत सवाल संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी समितीच्या प्रथम सचिव पेटल गेहलोत यांनी केला.
LIVE: India Slams Pakistan At UNGA, Warns Cross-Border Terrorism Will Have Consequences! https://t.co/g4RvW9IMfw— ANI (@ANI) September 26, 2026
खोट्या गोष्टींची पुनरावृत्ती केल्यानं त्या खऱ्या ठरत नाहीत : "या समस्येचं मूळ पाकिस्तानच्या दीर्घकाळापासूनच्या सीमापार दहशतवादात आहे. भारतानं गेल्या वर्षी दाखवून दिलं की, दहशतवाद्यांना पळून जाण्यासाठी किंवा लपण्यासाठी जागा मिळणार नाही. दहशतवादाविरुद्ध स्वतःचा बचाव करण्याचा आमचा हक्क आम्ही बजावला आहे आणि यापुढंही बजावत राहू. पाकिस्तानच्या दहशतवादाचे परिणाम भोगावे लागतील", असा सज्जड दम संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी समितीच्या प्रथम सचिव पेटल गेहलोत यांनी दिला. पुढं त्या म्हणाल्या, "आम्हाला विश्वास आहे की, ही महासभा पाकिस्तान आणि त्याच्या धोरणांना, त्यांचे प्रतिनिधी जसे खोटं चित्र रंगवतात तसं नाही, तर ते जसे आहेत तसे ओळखेल. वर्षानुवर्षे खोट्या गोष्टींची पुनरावृत्ती केल्यानं त्या खऱ्या ठरत नाहीत. पाकिस्तानच्या दहशतवादाचा आणि फसवणुकीचा लाभ त्यालाही होणार नाही आणि जगालाही नाही."
"एक दहशतवादी देश मला हे विचारतोय?", एस. जयशंकर यांचं पाकिस्तानी पत्रकाराला उत्तर!
दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 81 व्या अधिवेशनादरम्यान एका पत्रकार परिषदेत, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी एका पाकिस्तानी पत्रकाराच्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरानं वातावरणच बदलून टाकलं. न्यूयॉर्कमध्ये एका पत्रकार परिषदेत एस. जयशंकर बोलत असताना, एका पाकिस्तानी पत्रकारानं दहशतवादाशी संबंधित प्रश्न विचारून त्यांना मध्येच थांबवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी एस. जयशंकर किंचित हसले आणि मग त्यांनी सडेतोड उत्तर दिले. एस. जयशंकर म्हणाले, "एक दहशतवादी देश मला हा प्रश्न विचारत आहे." त्यानंतर ते हसले आणि निघून गेले. त्यांच्या भाषणाचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. यापूर्वी, जयशंकर यांनी खलाशांच्या सुरक्षेबाबतही एक निवेदन दिले होते. खलाशांवरील हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत थांबलेच पाहिजेत, असं एस. जयशंकर यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, ही केवळ निवेदनापुरतीच पत्रकार परिषद होती, ज्याची घोषणा कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वीच करण्यात आली होती, परंतु पाकिस्तानी पत्रकारानं अचानक व्यत्यय आणला आणि एक हास्यास्पद प्रश्न विचारून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला.
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