इराण-अमेरिका युद्धात मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानची भूमिका वादग्रस्त ;अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांची टीका
अमेरिकन सीनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी अमेरिका-इराण संघर्षामध्ये पाकिस्तानच्या मध्यस्थ भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
Published : May 27, 2026 at 9:53 AM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी अमेरिका-इराण संघर्षात पाकिस्तानची मध्यस्थाची भूमिका वादग्रस्त ठरल्याचं म्हटलं आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमधील राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या ‘अब्राहम करारां’मध्ये पाकिस्तान सहभागी होण्यास विरोध दर्शवल्यानंतर सिनेटर ग्रॅहम यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
It has been apparent to me for quite a while that Pakistan as a mediator is more than problematic. Their animosity towards Israel is long standing.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 26, 2026
It is undeniable that Iranian military aircraft are being housed on Pakistani air bases and past rhetoric from the highest… https://t.co/ksLqpw4ZQ4
अमेरिका-इराण युद्धात पाकिस्तानची भूमिका स्वीकारणं कठीण : ख्वाजा आसिफ यांनी पाकिस्तानची जुनी भूमिका पुन्हा स्पष्ट करताना सांगितलं की, "पूर्व जेरुसलेम राजधानी असलेल्या 1967 पूर्व सीमांवर स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राची स्थापना होईपर्यंत पाकिस्तान इस्रायलला मान्यता देणार नाही." यावर प्रतिक्रिया देताना लिंडसे ग्रॅहम यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत म्हटलं की, “पाकिस्तानची इस्रायलविरोधी भूमिका खूप जुनी आहे. त्यामुळं अमेरिका-इराण युद्धात मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानची भूमिका स्वीकारणं कठीण आहे.”
पाकिस्ताननं स्पष्ट उत्तर द्यावं : अमेरिकेतील रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी पाकिस्ताननं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अब्राहम करारात सहभागी होण्याच्या आवाहनाला स्पष्ट उत्तर द्यावं, अशी मागणीही केली. तसेच, इराणी लष्करी विमानं पाकिस्तानच्या हवाई तळांवर ठेवण्यात आल्याच्या दाव्यांचा उल्लेख करत त्यांनी पाकिस्तानच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून इस्रायलविरोधात करण्यात आलेली वक्तव्ये चिंताजनक असल्याचं म्हटलंय.
अमेरिकेनं इराणवर हल्ला का केला? : अमेरिकेनं इराणवर हल्ला का केला? याबाबत अमेरिकन सेंट्रल कमांड अर्थात सेंटकॉमनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. सेंटकॉमच्या मते, इराणी सैन्याच्या हालचाली अमेरिकन सैनिक आणि युद्धनौकांसाठी धोकादायक ठरत होत्या. त्यामुळे दक्षिण इराणमध्ये अमेरिकेनं मर्यादित पण अचूक कारवाई केली. सेंटकॉमचे प्रवक्ते कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांनी सांगितलं की, "अमेरिकन सैन्यानं आत्मसंरक्षणासाठी हा हल्ला केला असून कारवाईदरम्यान संयमही पाळला गेला. अमेरिकेचा दावा आहे की, इराणी नौका होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात समुद्रात माईन्स पेरण्याचा प्रयत्न करत होत्या. तसेच काही मिसाईल लाँच साइट्स अॅक्टिव्ह करण्यात येत होती. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन अमेरिकन सैन्यानं या ठिकाणांना लक्ष्य केलं. मात्र या हल्ल्यात नेमकं किती नुकसान झालं, याबाबतची संपूर्ण माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
हेही वाचा -