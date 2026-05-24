पाकिस्तान: क्वेट्टा येथे रेल्वे रुळावर स्फोट; 24 ठार, 50 हून अधिक जखमी
पाकिस्तानातील बलोचिस्तान प्रांतात रेल्वे ट्रॅकजवळ भीषण स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे. यात अनेकांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे.
Published : May 24, 2026 at 3:01 PM IST
कराची : पाकिस्तानातील बलोचिस्तान प्रांतात आज रविवारी (24 मे) रेल्वे ट्रॅकजवळ भीषण स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे. ताज्या माहितीनुसार, बलुचिस्तानातील क्वेटा येथील चमन फाटक रेल्वे परिसरात झालेल्या शक्तिशाली स्फोटात किमान 24 जणांचा मृत्यू झाला असून 50 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.
अधिकाऱ्यांनी या हल्ल्याला टार्गेटेड ऑपरेशन असल्याचं म्हटलं आहे. शहरातून सैन्यदलातील जवान आणि त्यांच्या कुटुंबियांना घेऊन जाणारी ट्रेन जात असताना हा स्फोट घडवून आणण्यात आला.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, स्फोटकांनी भरलेल्या वाहनानं चमन फाटक येथे सिग्नल ओलांडताना ट्रेनच्या एका डब्याला जोरदार धडक दिली, त्यामुळे हा स्फोट झाला. या भीषण स्फोटामुळे अनेक डबे रुळावरून घसरले, तर काही डबे उलटल्याचंही वृत्त आहे.
जियो न्यूजच्या वृत्तानुसार, स्फोटाची तीव्रता इतकी मोठी होती की ट्रेनचे अनेक डबे रुळावरून खाली घसरले. तर 'एपीपी'चा हवाला देत, 'डॉन'ने दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास हा स्फोट झाला. यात इंजिनसह तीन डबे रुळावरून घसरले, तर दोन डबे पूर्णपणे पलटी झाले. वृत्तानुसार, जाफर एक्सप्रेस नावाची ही ट्रेन आगामी ईदच्या सुट्ट्यांसाठी लष्करी जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना घेऊन पेशावरकडे जात होती.
बातमी अपडेट होत आहे